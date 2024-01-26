Наши за рубежом: казахстанка рассказала о своей жизни в Венгрии

46-летняя астанчанка Саида Таскалиева живет в Будапеште два года. Она уехала в Венгрию по рабочей визе. В городе с богатой историей, архитектура которого напоминает сказку, казахстанка встретила свою судьбу. Как сложилась жизнь нашей соотечественницы, читайте в материале Zakon.kz.

В Венгрию Саида приехала по рабочей визе SabR Global. Проработав на одном предприятии три месяца, казахстанка устроилась в более привлекательное для нее место, где занимается изготовлением плитки ручной работы. Такая плитка популярна в Европе и, по словам девушки, стоит там немалых денег.

Фото из личного архива героини

Фото: из личного архива героини

"Мне нравится обучаться чему-то новому, делать то, чего раньше не делала. Поэтому я с удовольствием провожу время на работе. Коллектив у нас отличный, работаю с мадьярами. Поэтому думаю, что это поможет мне быстрее освоить язык", – рассказывает Саида.

По словам нашей собеседницы, ей очень хотелось увидеть Европу, поэтому она уехала через агентство по трудоустройству на работу в Венгрию. Это было удобнее всего.

"Здесь я встретила свою судьбу. После того как закончился контракт, нужно было вернуться в Казахстан. Семь месяцев я провела в ожидании визы, и вот мы снова вместе, в прекраснейшем Будапеште, где все пропитано историей. Здесь будто попадаешь в сказку, особенно это чувствуется в Рыбацком бастионе на Крепостном холме", – делится впечатлениями казахстанка.

О гражданстве

Саида Таскалиева осталась гражданкой нашей страны. В Казахстане она работала на себя, у нее было небольшое производство, приносящее доход. На родине остались ее мама и две дочки.

"Я очень люблю свою страну, но мне захотелось перемен, немного отдохнуть, набраться сил. Считаю, что теплее и красивее родного дома ничего нет. Сколько ни говори "халва", во рту слаще не станет, так и ты не станешь своим в чужой стране", – отметила она.

По ее словам, старшая дочь в этом году выходит замуж, так что скоро Саида приедет в Казахстан на свадьбу, а младшая окончила школу. В ее планах тоже приехать в Венгрию.

О языке

По словам девушки, венгерский язык не похож ни на какой и стоит на втором месте по степени сложности после финского. Но есть слова из тюркских языков: алма, балта.

"Некоторые люди говорят, что это из-за наших общих предков, так как они в свое время пришли сюда с Урала, Западной Сибири. Я же думаю, что эти слова остались после захвата османами. Так или иначе, каждый человек должен знать язык страны, в которой живет", – говорит Саида.

О путешествиях

По словам Саиды Таскалиевой, за первые месяцы нахождения в Венгрии она посетила очень много городов. Например, Сегед – это город, где проходил чемпионат мира по гребле, где казахстанка Мария Бровкова стала неоднократной чемпионкой мира.

Фото из личного архива героини

Фото из личного архива героини

Фото из личного архива героини

"Еще я побывала в Мишкольце, Секешфехерваре, Эгере. Каждый из этих городов по-своему прекрасен, архитектура зданий никогда не повторяется. Еще Венгрия славится своими термальными источниками, которых здесь очень много. Выходные многие венгры проводят на горячих источниках. Это отлично расслабляет после трудовой недели. Достопримечательность и гордость Венгрии – озеро Балатон, которое называют "венгерским морем". Там очень красиво и есть хорошие пляжи", – рассказала она.

О медицине

Со сферой оказания медуслуг наша героиня близко еще не познакомилась, так как, к счастью, не было случаев. Но зная, что многие лекарства в аптеках отпускаются только по рецепту, она привезла с собой из Казахстана небольшую аптечку самых необходимых медикаментов. По словам женщины, простудами, ОРВИ и ОРЗ в Венгрии болеют мало, а если все же "зацепили" вирус, то многие носят маски, чтобы не заразить других. Для профилактики сезонных инфекций местные жители пьют травяные чаи. Антибиотики врачи назначают в редких случаях.

Фото из личного архива героини

О местном населении

По мнению Саиды, люди в Венгрии очень вежливые и часто улыбаются.

"Была такая ситуация: еду в автобусе, задумалась. Наверное, у меня в этот момент лицо стало грустным, и человек напротив мне улыбнулся. Я улыбнулась в ответ, и получилось, он заразил меня настроением на целый день", – рассказывает женщина.

О пособиях, местных зарплатах и аренде жилья

В Венгрии существует номер социального страхования (TAJ), по которому можно получить медицинские услуги. Этот номер привязан к организации, в которой человек работает. При смене места работы присваивается новый номер. Приезжим государство помощь не оказывает и пособие не выплачивает.

"Заработные платы здесь небольшие, так как экономика в целом несильно развита. Брутто моей зарплаты 500 тыс. форинтов (640 тыс. тенге), после вычетов всех налогов я на руки получаю 300 тыс. форинтов (384 тыс. тенге) (1 форинт = 1,28 тенге). Также тут оплачивается переработка, что дает возможность заработать больше. Меня все устраивает в плане денег. Мы оба с мужем работаем, и нам хватает. "Однушка" в Будапеште обходится от 160 тыс. форинтов (204 тыс. тенге) до 250 тыс. форинтов (320 тыс. тенге), в зависимости от района города", – говорит наша героиня.

Фото из личного архива героини

Фото из личного архива героини

О личном

Супруг Саиды Таскалиевой – турок по происхождению, но в Будапеште живет уже 30 лет, а венгерский язык изучал еще в университете. Его семья живет в Стамбуле.

"В ноябре 2023 года мы летали в Стамбул, и я познакомилась с его мамой, братом и сестрами. Они приняли меня очень тепло. Прекрасный город, отличная семья. Почти до самого нашего отъезда приходили гости, мы весело проводили время, много гуляли, я научилась играть в нарды", – отметила девушка.

По ее словам, бывают моменты, когда она скучает по дому и близким. Но в целом для грусти места нет. В мае в Венгрию с гастролями прилетают Димаш Кудайбергенов и Пласидо Доминго. И Саида уже планирует посетить их концерт.