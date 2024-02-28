Холодные батареи, сырые подвалы и мусор: с какими проблемами сталкиваются жители новостроек в Алматы

Сдача объекта в эксплуатацию и заселение в новую квартиру –долгожданное и радостное событие. Однако зачастую новоселы сталкиваются с проблемами первичного жилья уже во время проживания. Корреспондент Zakon.kz поговорила с жильцами новых ЖК Алматы и узнала плюсы и минусы их проживания.

После недавнего землетрясения в Алматы многие всерьез задумались о переезде. Некоторые даже выставили свои квартиры на продажу. Другие это делать не стали, поскольку не видят угрозы в этом и ощущают комфорт в уже привыкшем жилом комплексе. При этом фактором продажи служат не только последние события, а также то, что застройщик не оправдал ожидания новых жильцов.

Проблемы с отоплением

Своими переживаниями поделилась хозяйка одной из квартир нового ЖК в Алматы Анастасия. Семья получила ключи от квартиры летом 2023 года. Их счастью не было предела, казалось бы, новая жизнь с чистого листа. Но уже в декабре жильцы дома столкнулись с проблемами отопления.

"В декабре у нас были проблемы с отоплением. Сейчас у нас дома настроили тепло. Но есть соседи, которые до сих пор мерзнут в своих квартирах. Они говорят, что спят в шапках. Наверное, это зависит от стороны, где расположен дом, или этажности. Сейчас другая компания исправляет недостатки по теплу, которые шли от застройщика". Анастасия

По ее словам, проблемы с отоплением могут быть связаны с недостаточным количеством теплоблоков на весь дом. Кроме того, она рассказала, что в соседском чате жалуются на отсутствие горячей воды, вместо которой течет только холодная.

"Чем дольше в ЖК живешь, тем больше проблем возникает. То мусор оставят, то покурят. Некоторые недобросовестные соседи бывает складируют мусор на общей площадке", – говорит Анастасия.

Безопасный двор

Другая жительница еще одного нового ЖК Меруерт Рамазан, которая заселилась в 2022 году, наоборот, отмечает продуманное нововведение от застройщика. Женщина всегда переживала за детей во дворе, которые могут выбежать на дорогу одновременно с проезжающей машиной. Это, как известно, распространенный случай несчастья, и здесь иногда не помогает даже лежачий полицейский.

"Из-за того, что у нас теперь безопасный двор, мы с супругом чувствуем себя спокойнее. Можно сильно не переживать, что дети играя выбегут на дорогу и какая-то машина вылетит. Внутри двора у нас минимизировано движение автомобилей". Меруерт

По ее словам, сейчас во двор заезжают только строительные компании через пропуск, доставщикам еды и курьерам на мопедах въезд запрещен. Семья уже обжилась в доме и им нравится сквер, который построили застройщики возле дома.

Проедут ли экстренные службы

А вот жительница другой алматинской новостройки Асель, напротив, рассказала нам об ошибках застройщика при строительстве ее дома. Она отметила, что в их строении установлены панорамные окна, которые пропускают холод. За счет этого семье некомфортно жить с маленьким детьми, которые в основном ползают по полу.

"Дом в целом отапливают хорошо, но в нашем доме стоят панорамные окна и они пропускают холод. За счет этого некомфортно с маленьким детьми. Есть знакомые, которые живут в новом ЖК, который сдали в прошлом году. У них аналогичная проблема. Я считаю, что это ошибка застройщика. Большие окна должны выдержать холодные сезоны", – отметила хозяйка квартиры Асель.

Она также рассказала, что в ЖК есть проблемы с парковкой. Позволить себе арендовать паркинг не каждый может, да ко всему, там уже нет свободных мест. А те, что есть у дома, давно заняты, если и удается припарковать авто, то потом с трудом можно выехать – слишком мало свободного пространства.

"В Алматы из-за большого количества машин жильцы ставят их в неположенных местах во дворах и узких улочках. У нас были моменты, что служба пожарных и скорой помощи не могли подъехать к подъезду и дому. Поэтому в случае следующего такого происшествия у нас есть страх, что к нам не попадут машины экстренных служб. Проблема в том, что площадь парковки неудобная, и в некоторых квартирах есть по три машины на семью, а также дома слишком близко построены друг к другу". Асель

Помимо этого, она отмечает, что сотрудники коммерческих помещений заезжают на парковочные места жильцов и возмущают их тем самым. В остальном все зависит от управляющей компании, сейчас их дома перешли на другую форму управления – ОСИ, и жители надеются, что они разберутся с этой проблемой.

Солидарна с нехваткой парковок и другая жительница жилого комплекса Самал, которая живет выше проспекта Райымбека. Они перед выбором дома опирались на проверенную строительную компанию, а не на красивое жилье от неизвестного застройщика. Однако уже когда заселились, поняли, что есть ряд проблем, например, когда сдадут остальные три блока, мест на парковке будет не хватать.

"В целом в новом комплексе живется нормально. Единственная проблема – это парковка. Мест уже не хватает, а представьте, заедут еще жильцы, и у них есть машины, тогда станет просто невозможно оставлять авто, придется ездить вокруг дома и искать свободное место для парковки. Надеемся, что сам ЖК что-то будет решать. Пока мы решения не видим. То есть я уже вижу при незаселенных трех домах мы заполняем всю парковку". Жительница ЖК Самал

Женщина также рассказала, что в их доме не возникает вопрос с чистотой. Соседи не оставляют мусор на лестнице и в коридорах, а если такое и происходит, то в управляющей компании стараются максимально быстро все устранить. К слову, нерадивых жильцов помогают вычислить камеры наблюдения.

"У нас КСК неплохо работает. Сейчас мы хотим поставить дополнительные камеры, потому что ходят строители и другие посторонние. Мусор сильно контролируется соседским чатом. Если кто-то оставит, сразу отправляют фото в чат и отслеживают по камерам", – рассказала она.

Новостройка – это всегда лотерея

Однако как не допустить ошибку при выборе застройщика и на что нужно опираться при выборе первичного жилья, своим мнением поделилась директор консалтинговой компании Айкун Эгеру. Она считает, что сегодня выбор первичного жилья похож на покупку лотерейного билета. Даже у новоселов нередко появляются претензии даже к проверенным застройщикам, но это единичные случаи.

"То есть для каждого из них первостепенной становится монетизация, или как больше заработать денег. Это отражается на качестве самого жилья. В первую очередь с чем сталкиваются жильцы новостроек, – это то, что первичка стала долгостроем. Поэтому зачастую проблемы возникают не потому, что они заселились, а из-за того, что они внесли какой-то взнос. А уже второе жилье оказалось некачественным. Люди покупают, а потом не могут продать и избавиться от него", – сказала она.

Эксперт отметила, что во время проживания жильцы сталкиваются с проблемами отопления, водоснабжения, канализации, подтекает крыша, если это последние этажи, то еще и сырость в доме. Это сейчас основные проблемы новых домов.

Чтобы избежать таких последствий, Айкун Эгеру рекомендует обращаться к специалистам. Людям, которые разбираются в этом и имеют хоть какую-то возможность узнать качество постройки жилья, сроки ввода в эксплуатацию и те проблемы, которые, возможно, возникали на этапах строительства.

"Часто люди сталкиваются с тем, что сдача объекта стоит в один срок, а человек заселяется только через полгода и более. Для тех, кто покупает в ипотеку или арендует квартиру, это сложно. К тому же бывает такой момент, что в одном жилом комплексе могут быть два совершенно разных блока. То есть один построен качественно и хорошо, там тепло, все условия созданы, проверку все прошло, все пригодно для проживания. И в том же самом жилом комплексе может протекать крыша, нет нормального отопления, а подвалы затоплены. Поэтому к такой крупной покупке нужно подходить более серьезнее и все тщательно смотреть, спрашивать и не стесняться каких-то моментов. Поскольку потом это вам может стоить слишком дорого", – добавила она.

Айкун Эгеру отмечает, что перед покупкой всегда нужно проанализировать рынок недвижимости. Если вы запланировали купить квартиру в новостройке, то нужно узнать не только о комплексе, но и о самой компании. И посмотреть на те объекты, которые уже возведены этой строительной компанией. Поспрашивать тех, кто заселился в дом и какие у них были или есть проблемы. Тогда станет ясно и вы поймете, насколько нужна вам такая покупка.

"Перед приобретением, если есть возможность узнать, насколько компания финансово стабильна. Это, конечно, не убережет от всех проблем, но хотя бы есть какая-то гарантия, что вас не обманут. То есть надо смотреть не только на качество жилья, стройматериалов, но и на финансовую часть компании. Не будет ли это долгострой. Не брали ли они просто деньги и не обманывали ли своих покупателей", – отметила эксперт.

Специалист по недвижимости отмечает, что покупать первичное или вторичное жилье – выбор каждого. Но стоит помнить, что схожие проблемы были и у строений, возведенных еще в 60-70-80-х и 90-х годах. Только тогда при строительстве домов использовали другие строительные материалы и требования к ним были совсем иные. Сейчас же все изменилось, и сказать, что строить новые дома в Казахстане стали хуже, нельзя.

Просто у каждого застройщика есть свои нюансы при строительстве домов и новых комплексов. На это и должны обращать внимание потенциальные покупатели. Чтобы потом не обивать пороги различных инстанций и не пытаться заставить строительную или управляющую компанию устранить все недочеты, которые она допустила.