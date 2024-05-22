Потерявшие жилье из-за паводков костанайцы отмечают новоселье, а в ЗКО и СКО массово строят дома

Казахстанцы, потерявшие дома во время паводка, заселяются в новое жилье. С какими чувствами они празднуют новоселье и сколько еще пострадавших ждут жилье, узнали корреспонденты Zakon.kz в регионах.

Костанайская область

Семья Мустафиных из Костаная больше месяца жила в одном из эвакопунктов. Сегодня они осваиваются в новой квартире, которую им купил акимат.

Мениз и Бакыт Мустафины с двумя сыновьями переехали в областной центр в 1998 году, купили небольшой дом рядом с набережной и постепенно его благоустраивали и облагораживали. Первый удар по жилью нанес паводок в 2000 году, но тогда вода поднялась в доме примерно на 40 см.

"Тогда справились своими силами. Как только ушла вода, провели ремонт внутри и снаружи дома. Потихоньку закупал материалы, чтобы строить новый дом. Но в этом году уровень воды поднялся почти на два метра, часть материалов смыло, а дом, построенный из камыша и глины, стал разрушаться. В стенах образовались огромные трещины, через которые стала видна улица. Экспертиза признала дом непригодным для восстановления и проживания", – рассказал один из сыновей Марат.

Первое время семья находилась в шоковом состоянии: жилье соседей по улице Тобольской, где был их дом, затопило почти по крышу со всеми вещами, которые в них были. Первые три дня после эвакуации семья снимала квартиру, но цена была достаточно высокой, также деньги уходили на покупку продуктов. Поняв, что долго так жить не получится, Мустафины переселились в один из эвакуационных пунктов. На связи с пострадавшими всегда был специалист городского акимата, который курировал ситуацию.

"Никто такого сильного паводка не ожидал, мы понимали, что его наш дом не выдержит, и были в растерянности, не знали, что делать. Через некоторое время нас пригласили в акимат и предложили два варианта: искать жилье на вторичном рынке в пределах 22,8 млн тенге или ждать, пока построят новый дом в одном из микрорайонов. Муж недавно перенес операцию, ему были необходимы нормальные условия для выздоровления, поэтому мы решили искать квартиру. Этим занялся Марат", – рассказала Бакыт Мустафина.

Просмотрев несколько вариантов, семья остановилась на трехкомнатной квартире в одном из микрорайонов города. Жилье комфортное, светлое, с хорошим ремонтом, кроме того, прежние владельцы оставляли Мустафиным спальный, кухонный гарнитуры и другую мебель.

Фото предоставлено пресс-службой Костанайского областного акимата

"Как только мы зашли в квартиру, она нам сразу понравилась. Даже не верится, что теперь будем жить спокойно и все переживания из-за паводка уже позади. Мы очень благодарны специалистам госорганов, которые выполнили поручение президента помочь всем пострадавшим от паводка", – добавили Мустафины.

Фото предоставлено пресс-службой Костанайского областного акимата

В регионе продолжается работа по оказанию помощи жителям, пострадавшим от паводка, и принимаются все необходимые меры, чтобы люди, потерявшие свои дома, как можно скорее обрели новое жилье. По данным на 20 мая, 43,7% граждан, пострадавших от паводков в Костанайской области, уже обеспечены новым жильем вместо утраченного. К примеру, получили новое жилье 74 семьи Костанайского района, чьи дома не подлежали восстановлению. Эти семьи получили компенсации за утраченное имущество и социальную помощь. Общая сумма выплат составила 191,3 млн тенге.

"Во всех домах, которые подлежат восстановлению, уже полным ходом идут ремонтные работы. Планируется, что они будут завершены до 15 июня 2024 года, а строительство новых домов – до конца лета", – рассказали в пресс-службе областного акимата.

Также в областном акимате корреспонденту Zakon.kz рассказали, что сейчас в регионе на разных этапах строительства и закупа находятся 473 жилых дома. В Джангельдинском и Амангельдинском районах за счет фонда "Қазақстан халқына" появится 68 домов по типовому проекту. Предварительная стоимость одного дома в южных районах области с учетом отдаленности и сложностей с логистикой составит порядка 29,5 млн тенге. Также фонд оплатит услуги по авторскому и техническому надзору за строительством этих домов, что обеспечит их качественное выполнение.

В двух селах Джангельдинского района привлекли пять строительных компаний. Выбор участка под строительство согласовали с сельчанами. Площадь одного дома будет составлять 80 кв. м. Кроме того, жители получат в собственность 10 соток земли.

В 6 селах Амангельдинского района строители из Аулиекольского района и города Рудного начали возводить 27 домов. Сюда заблаговременно направили строителей и технику, а также необходимые вещи и продукты для рабочих. Возведение 50-квартирного дома в Аркалыке за счет своих средств начал и один из частных застройщиков. Квартиры в нем предоставят пострадавшим жителям Аркалыка, Амангельдинского и Джангельдинского районов.

Еще 36 новых домов планируют построить в Костанае, Костанайском и Карасуском районах за счет спонсорских средств. Для пострадавших в Костанае и Аркалыке уже приобрели 101 квартиру за счет резерва правительства и спонсоров.

"Государство продолжает оказывать помощь семьям, пострадавшим от стихии. В регионе будет сделано все возможное, чтобы люди, потерявшие свои дома, как можно скорее обрели новое жилье. Мы также работаем над тем, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный стихией, и впредь максимально защитить жителей области от подобных бедствий", – подчеркнул аким области Кумар Аксакалов.

Фото предоставлено пресс-службой Костанайского областного акимата

В самом Костанае в зоне подтопления был 331 жилой дом, из которых пострадали 174. Кроме того, ущерб стихия нанесла и 1479 дачным домикам, из которых 89 были жилыми и 53 являлись единственным жильем.

"Всего на получение единовременной социальной выплаты поступило 1841 заявление, а общая сумма выплат уже составила 637,9 млн тенге. Средства получили 182 заявителя жилых домов и по 1546 дачным домикам, еще 113 гражданам было отказано в выплате. На возмещение материального ущерба костанайцы подали 887 обращений, из них 174 – по жилым домам и 713 – по садовым обществам", – рассказал заместитель акима Костаная Алмат Исмагулов.

Ранее Zakon.kz писал, что в Атырауской области продолжается работа над предотвращением затопления паводковыми водами. В то же время дети пострадавших от паводка семей без отрыва от учебы отдыхают в оздоровительных лагерях.

Петропавловск

В Петропавловске строят 500 домов для пострадавших от паводка. Первые 100 уже на финальной стадии и будут сданы в июне 2024 года. В оставшееся жилье новоселы смогут заселиться уже в августе. Несмотря на сжатые сроки строительства, эксперты уверены, что строения будут качественными и теплыми, ведь используются новые технологии и современные материалы.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Массовое строительство домов для пострадавших от паводка в Петропавловске развернулось в микрорайоне Солнечный-2. Это новый микрорайон города, который сегодня преображается и растет на глазах. Именно здесь 24 апреля начали возводить первые 100 домов, буквально через полторы недели после того, как в Петропавловске началось масштабное наводнение. Сегодня эти дома уже готовы примерно на 70 процентов, некоторые – на 90. Там идет внутренняя отделка.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

8 мая в Солнечном-2 приступили к строительству еще ста домов, а вчера вбили первые колышки еще для трехсот строений.

"Дома для пострадавших возводят в среднем за 40 дней. Новоселам обещают жилье под ключ. Справиться с непростой задачей в столь сжатые сроки помогают новейшие строительные материалы. Это газоблоки и бетоноблоки. Стройка идет быстро, но качественно", – уверены эксперты.

По словам специалиста Леонида Зацепы, технадзор осуществляется на каждом этапе. Самые основные моменты – бетонирование фундаментов, отмосток, полов, армированных поясов уже закончено.

"Это основные мокрые работы, которые требуют качественного бетона, качественного вибрирования. Эти все работы подконтрольны и оформляются актами скрытых работ за подписью подрядчика и технадзора. Открытые работы, то есть отделку, проконтролировать несложно. Мы смотрим каждый квадратный метр наружной и внутренней отделки. Здесь работает 10 компаний по технадзору, с утра до ночи контролируем строительство. Используются материалы повышенной прочности, цемент марки 300, это обеспечит высокую прочность, дома будут стоять долго без всяких трещин и изъянов". Леонид Зацепа, директор компании по технадзору

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Для северян одним из главных показателей качества строительства является тепло в доме. Эксперты заявляют, что в новых домах на холод жильцы жаловаться не будут. Центрального отопления в новом микрорайоне нет, но дома будут обогревать современные электрокотлы.

"Далее пойдет установка вентиляционных систем, батарей, отопительных котлов, предусмотрены отопительные системы на 100 литров воды – это все так же подконтрольно нашим технадзорам. Предусмотрено усиленное отопление, котлы с запасом, они рассчитаны на 120 кв. м обогреваемой площади, а площадь этих домов – 80 кв. м. Мы стараемся, чтобы люди потом были благодарны, что им такие хорошие дома построили". Леонид Зацепа, директор компании по технадзору

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

На стройплощадке в "Солнечном-2" сейчас работают 23 подрядные организации, практически все они из Северного Казахстана. Заселить все 500 домов планируют в августе. К этому времени в микрорайоне появятся и благоустроенные улицы, и инфраструктура.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Кроме строительства новых домов, в пострадавших от паводка микрорайонах Петропавловска начали восстанавливать строения, которые экспертами признаны пригодными для жизни. После государственной оценки нанесенного ущерба, жителям предлагают выбор: самим ремонтировать жилье или довериться специальным механизированным бригадам, которые выполняют работы под ключ от демонтажа всего, что пострадало в воде, до полного капремонта.

Эти бригады сформированы из сельчан, которые приехали помогать горожанам, попавшим в беду. В каждой бригаде – профессиональные строители и отделочники, тяжелая техника, строительный инструмент. Сейчас рабочие демонтируют в домах испорченные стройматериалы и просушивают уцелевшие стены. Задействовано 700 человек из всех районов СКО.

"Мы в этом доме в 2023 году полгода делали ремонт. Старались использовать все новое, все лучшее. Вода простояла три недели, всю мебель пришлось просто выбросить. Уцелел потолок и стены. Мы решили, сами не будем делать ремонт. Пусть ребята – специалисты сделают. Они в стройке понимают, у них техника под рукой. Все наши пожелания учитывают. Вот – все очистили, будут сушить, знают, как правильно. Стараются. Они и весь мусор вывозят, конечно, нам проще с такой помощью". Михаил, житель микрорайона Кожзавод

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

От паводка в Петропавловске пострадали 2156 жилых домов. Сейчас завершается осмотр этих домов специалистами, которые принимают решение о ремонте или демонтаже. 508 домов уже признаны аварийными и идут под снос. К концу недели эксперты планируют завершить осмотр всех строений и назвать полное число строений, которые не подлежат восстановлению.

Западно-Казахстанская область

В ЗКО прямо сейчас идет строительство 357 домов для сельчан, пострадавших от паводка. Всего в районах области во время весеннего половодья было подтоплено 1466 частных домов в селах. По результатам обследований районных комиссий 466 из них были признаны непригодными для жилья. Для 71 семьи местные власти купят уже готовые дома в их же селах – такое желание выразили сами хозяева затопленных домов.

Еще 395 домов сельчанам построят заново – их уже сейчас начали возводить 30 местных строительных компаний. Акимат области намерен завершить все строительно-монтажные работы еще до начала отопительного сезона, чтобы 1 сентября люди могли проводить своих детей в школу из собственных домов.





"На сегодня у нас уже почти месяц, как завершился режим ЧС в области. Все основные риски подтопления населенных пунктов совместными усилиями властей, сотрудников ДЧС области, военных, волонтеров мы сняли. И теперь мы приступили к ликвидации последствий ЧС в регионе", – рассказал порталу Zakon.kz руководитель Управления строительства по ЗКО Алибек Антазиев.

По его словам, свыше 2500 человек из пострадавших от паводка сейчас живут в эвакопунктах на базе летних детских лагерей, студенческих общежитий колледжей, у своих родственников.

"71 семья нашла для себя жилье в тех же населенных пунктах, где и проживает. Задача районных акиматов сейчас – выкупить эти дома до осенних холодов. Основное наше требование – жилье по цене не должно превышать 22 млн тенге, быть в чистовой отделке, капитальным, комфортным для проживания", – пояснил руководитель областного управления строительства.

Фото предоставлено управлением строительства ЗКО

Для тех, кто выбрал новое жилье, дома будут построены по типовому проекту, утвержденному на всей территории РК, – одноквартирные площадью 80 кв. м и двухквартирные площадью 160 кв. м.

"Дома будем сдавать в чистовой отделке, с подведенными инженерными сетями, чтобы пострадавшие от паводка жители могли зайти в свое новое жилье и спокойно жить", – отметил Алибек Антазиев.

Окончательная стоимость всех жилых домов будет определена экспертизой, но, по прогнозам Управления строительства ЗКО, стоимость одного жилого дома составит в среднем 31 млн тенге.

Фото предоставлено управлением строительства ЗКО

"Вопрос финансирования предварительно обговорен, источники определены. Но сказать, что деньги пришли и договоры с подрядчиками по строительству домов заключены, мы не можем. У нас нет в наличии проектно-сметной документации по строящимся домам – она будет готова только к концу мая. Когда мы будем иметь на руках ПСД, начнем заключать договоры с каждым частным застройщиком и оплачивать им за работу по сметам", – объяснил Алибек Антазиев.

По его словам, разработка ПСД и госэкспертиза займут около 2,5 месяца. Все прочие процедуры, включая проведение тендера, отодвинут сроки строительства домов для пострадавших от паводка на 8 месяцев. И тогда в 2024 году владельцы разрушенных паводком домов жилье не получат.

Он пояснил, что на уровне акимата области было принято решение начать строительство домов по эскизному проекту. Акимат области собрал все строительные компании региона, и в ходе разговора власти объяснили, что из-за паводка более 500 семей в районах, а это свыше 2500 человек, сейчас остались без крыши над головой, буквально на улице.

"Мы попросили руководителей стройкомпаний помочь с началом строительства домов для наших земляков. Объяснили, что денег на начальном этапе не будет, необходимо начать строительство частных домов за счет собственных средств. И в итоге нашли понимание у строителей. На сегодняшний день почти 30 компаний региона задействованы в строительстве 357 жилых домов. Все они работают за счет собственных средств. Что касается проектных решений, то своевременно на всех строительных площадках были проведены геодезические изыскания, топосъемка, полноценная посадка проектов на рельеф местности. Только после получения результатов отчетов по геологии мы рассчитали фундаменты, согласовали их с экспертизой и после этого приступили к работе", – рассказал спикер корреспонденту Zakon.kz.

Какую сумму выделят в фонд для строительства домов, станет известно после того, как пройдет госэкспертиза по ПСД на строительство всех 395 домов. Ранее Zakon.kz писал о том, что правительством Казахстана принято постановление о выделении средств из резерва для пострадавших от паводков.