Как блогер из Актау прославил красоты Мангистау на весь мир

Азамат Сарсенбаев известен как блогер не только в Мангистау, но и уже далеко за его пределами. Он пропагандирует красоту и уникальность полуострова, поднимает социальные и экологические проблемы, активно выступает за честное ведение бизнеса и борется с несправедливостью, сообщает Zakon.kz.

Азамат Сарсенбаев начал заниматься блогерством (хотя тогда такого слова даже не существовало) в 2010 году, когда еще учился в институте. Он вел страничку в "Живом Журнале", а затем активно окунулся в отечественную блогосферу. После окончания института устроился на службу в департамент полиции, но писать посты не прекращал.

"В 2013 году в Актау произошел трагический случай, когда на голову трехлетнего ребенка упало баскетбольное кольцо. Мальчик погиб. Я тогда работал помощником участкового и прибыл на место одним из первых. До сих пор перед глазами страшная картина – вся детская игровая площадка была в крови. Я сделал фото и выложил пост в Фейсбук с обращением к акимату – неужели нельзя было нормально закрепить это кольцо, и тогда не было бы этой трагедии. Этот пост взяли многие республиканские СМИ, а меня вызвали на ковер к начальству и строго спросили – кто я такой, чтобы выкладывать в интернет в обход руководства? Меня тогда почти уволили. Но в то время была встреча известных блогеров с руководителями силовых структур области. На этой встрече блогеры подняли вопрос обо мне. И тогда выяснилось, что меня никто не собирался увольнять. Наоборот, меня пригласили к руководству и перевели на работу в пресс-службу полиции", - рассказывает Азамат Сарсенбаев.

Фото: Facebook/Азамат Сарсенбаев

Азамат продолжал писать "Записки полицейского", рассказывать о буднях стражей порядка, о спасении жизни, о чести и доблести. А затем на службе произошла неприятная ситуация, и Азамату грозил условный срок.

"Я был невиновен. И я добивался оправдания. Хотя все мои родные говорили – оставь все, как есть, это же просто условный срок. Но мое обостренное чувство справедливости не давало мне смириться с этим. И я добился оправдания и доказал свою невиновность. Зато теперь ни один человек не может меня упрекнуть судимостью", - говорит блогер.

Из органов Азамат все же уволился, работал в различных организациях в Актау и Атырау пресс-секретарем. Тогда же в Атырау он впервые попробовал снять видео с помощью дрона, научился монтировать.

"В 2020 году решили с коллегами журналистами съездить на горячие источники. К тому времени у меня был свой собственный дрон – я без него уже был, как без рук, мне хотелось ощутить это чувство свободы, полета. На обратном пути, проезжая мимо озера Караколь, мы увидели розовый островок. Это были фламинго. Невероятное зрелище на фоне фантастического заката. И я на свой страх и риск решил снять эту красоту, причем чуть не потерял свой дрон в озере, потому что батарейка была уже практически на нуле. Видео я смонтировал, выложил у себя на странице, оттуда его взяли местные СМИ, а потом оно появилось чуть ли не на всех экранах планеты. Его растиражировали десятки мировых СМИ. И тогда я дал себе слово – я буду показывать фламинго и красоты нашего края, потому что я горжусь, что я живу здесь, что это моя родина, и она невероятная!", - отметил он.

Азамат Сарсенбаев решил сделать фламинго брендом Мангистау и популяризовать его.

"В то время Мангистау у многих ассоциировался с негативом. А я хотел, чтобы были ассоциации с удивительной природой этого края, с красотами полуострова, чтобы сюда приезжали туристы и своими глазами видели то, что они ранее видели только на видео. Тогда моя жена занималась выпечкой кондитерских изделий, и параллельно я занимался открытием кофейни, которую тоже назвал в честь фламинго. Более того, многие предметы в кафе связаны с фламинго, на стенах – фотографии этих прекрасных птиц. Потом я стал выезжать в необычные места нашей области, чтобы показать жителям наш уникальный полуостров. Снимаю все с помощью дрона с самых необычных ракурсов. Я представляю, как это видят птицы, поэтому стараюсь все снимать с высоты птичьего полета". Азамат Сарсенбаев

Блогер стал более популярным после чудесного спасения двух умирающих фламинго. Одного – замерзшего и обессиленного ему привезли с месторождения. Азамат разместил его в ванной и начал откармливать.

Фото: Facebook/Азамат Сарсенбаев

"Я купил креветок, кильку, морковь, все взбил блендером и дал ему поесть. Какая радость у меня была, когда он начал есть! Он набирался сил, а я был счастлив, что делаю благое дело. А спустя день ко мне обратились работники морского порта – там тоже умирал фламинго. Я его привез и разместил в той же ванной, начал кормить. Держать птиц долго я не мог, выпустить на волю тоже было невозможно – они были еще слабы и не выжили бы. Тогда на помощь пришли сотрудники алматинского зоопарка. Они забрали птиц и увезли в Алматы. Но, к сожалению. одна из птиц – ту, что я привез с морпорта, не выжила. Она была еще слабой, видимо, не откормилась, как следует, более того, из-за бюрократических процедур на много часов задержали таможенный досмотр, в итоге птица не перенесла этого. Было очень жаль. Но я приехал позже в Алматы и навестил фламинго. К слову, это самый первый в истории зоопарка казахстанский фламинго. До этого здесь были только южно-американские". Азамат Сарсенбаев

Много раз блогер поднимал и проблему понижения уровня Каспия. Это моя личная трагедия – признается Азамат Сарсенбаев.

"Я не исследователь, не эколог. Я простой житель Мангистау, который переживает за судьбу Каспия. С детства я там купался, нырял, а теперь этих мест уже нет, потому что море ушло. И мне тяжело видеть, как метр за метров исчезает вода, уходит все дальше. И это очень больно. Свою боль я хочу передать через видеоролики. Снимаю их с 2019 года, когда море начало отходить, хочу показать людям масштабы трагедии. Все это я документирую, и лет через 10 буду показывать, как было, и что стало". Азамат Сарсенбаев

Азамат Сарсенбаев уже не раз поднимал городские проблемы, вопросы, связанные с предпринимательством, особенно на фоне "бума на наличку".

"Я работаю честно и всех призываю не скрывать своих доходов, быть чистым перед законом и государством, быть ответственным. Я не ворую, честно работаю, плачу налоги, считаю, что все делаю по совести. Нужно быть честным, прежде всего, перед самим собой, перед государством, нести ответственность за свою семью, растить детей, не отступать от своих принципов, приносить пользу своей Родине и обществу". Азамат Сарсенбаев

На заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" Глава государства в своем выступлении отметил главные качества "Адал азамат" – ответственного гражданина. Это, прежде всего, патриот, профессионал своего дела, трудолюбивый, порядочный и честный человек, добросовестно работающий и получающий доход честным путем, человек, который трепетно относится к своей земле и стране. Он подчеркнул, что справедливый Казахстан построят только ответственные граждане, ответственность перед своей страной и семьей – это признак высоконравственной и зрелой личности. Наверное, Азамата Сарсенбаева можно назвать именно таким гражданином, тем более что его имя так и переводится с казахского языка - гражданин.

Недавно Азамат стал многодетным отцом – у него родился четвертый ребенок. Блогер отмечает – уже с маленького возраста он объясняет детям, что такое хорошо, и что такое плохо.

"Хочу, чтобы они выросли достойными людьми – Адал Азамат, как говорит наш президент. Сам себя тоже считаю ответственным гражданином, поэтому стараюсь показывать детям своим примером. Не зря говорят – не воспитывайте детей, воспитывайте, прежде всего, себя, а дети потом все скопируют", - резюмирует блогер. Азамат Сарсенбаев

Фото: из личного архива Азамата Сарсенбаева

А недавно Азамат Сарсенбаев получил из рук министра водных ресурсов и ирригации РК премию "Народный любимец". Ее вручили за освещение проблемы обмеления Каспия и за популяризацию природных достопримечательностей Мангистау.