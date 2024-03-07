Красота требует денег: почему дорожают услуги казахстанских парикмахерских и салонов

На носу – 8 Марта, а милые дамы уже отмечают "кусачесть" ценников на наведение праздничного марафета. Впрочем, подорожание заметили не только они, но и аналитики. Zakon.kz разбирался, насколько дорого быть красивой в 2024 году и с чем это связано.

Как огорошили специалисты аналитического портала Finprom, за 2023-й что демократичные парикмахерские, что их более фешенебельные товарищи по рынку – салоны красоты – умудрились стать для казахстанцев аж на 15-20% дороже, чем годом ранее.

Особым спросом мастерство "волшебников" с ножницами и кисточками пользовалось в столице, Алматы и Карагандинской области, "с прохладцей" к нему относились в Туркестанской, Алматинской и Улытауской областях.

Но главное, конечно, не это.

"Что касается цен, в январе 2024-го услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали на 14,5% по сравнению с январем прошлого года. Наибольший рост цен наблюдался в Шымкенте: на 22,5% за год. Среди регионов-антилидеров также оказались Алматинская (на 22,1%) и Абайская (на 21,9%) области. Педикюр подорожал на 10% за год, маникюр – на 16,4%, эпиляция – на 7,5%. Женские стрижки выросли в цене на 18%, мужские – на 14,3%", – подсчитали аналитики.

И привели прейскурант: женская стрижка по стране в среднем обходилась в 3,5 тыс. тенге, мужская – 2,4 тыс. (по состоянию на январь). Интенсивнее "худели" кошельки алматинских прелестниц – 4,9 тыс. тенге за вмешательство парикмахера. Следом – Астана (4,5 тыс.) и Усть-Каменогорск (3,4 тыс.). Дешевле "укорачивали локоны" семейчанки (2,1 тыс.), талдыкорганки (2,4 тыс.) и туркестанки (2,4 тыс.).

Вместе с тем, по словам потребительниц "эстетичных" услуг, предложенная публике статистика куда мягче реального положения вещей.

"Если раньше маникюр стоил 6000 тенге, в том году, то сейчас – 7500. Депиляция тоже на тысячу поднялась. Покраска и стрижка раньше обходились в 12 тыс. тенге, сейчас – 14 500", – поведала нам клиентка одного из салонов красоты южной столицы.

Не отрицают более весомого роста и сами мастера.

"Честно сказать, цены, которые здесь написали, очень низкие: в Алматы такие только в простых парикмахерских "у дома", и то надо поискать. Вообще, средний уровень по городу – от 5-6 тыс. тенге", – рассказала опытный стилист, колорист Анастасия.

Попала в точку. На просьбу подстричь даму за 3-4 тыс. благожелательно отреагировали лишь в парикмахерских "спальников" и маленьких салонах красоты со скромными аппетитами. И надо понимать, что даже эта сумма растет параллельно длине вашей "гривы": стоимость работы с "косами до пояса" едва ли уместится в подобные рамки.

Так с чем связано подорожание?

По словам все той же Анастасии, в цене выросли парикмахерские инструменты. Хотя красители и прочие "расходники" закупаются салонами оптом по прежней "таксе".

Дополнительный "всплеск" имеет место перед праздниками – дают о себе знать срочность, ажиотаж и необходимость подчас ехать с чемоданом средств на другой конец города, дабы привести клиентку в порядок, не отрывая ее от рабочего "станка":

"В целом, если в салоне я возьму 6-9 тыс. за стрижку, то при выезде на дом, в офис попрошу в два раза больше. Зависит еще от того, насколько далеко ехать, во сколько обойдется такси".

В свою очередь мастер маникюра Елена пожаловалась на дороговизну материалов, необходимых для облагораживания наших с вами ноготков.

"Я до этого один бутылек геля покупала за 2600 тенге, сейчас он стоит 3200 тенге. Крафт-пакеты, салфетки, пилочки, жидкости для стерилизации, кремы, спреи, масла тоже ударили по бюджету", – призналась она.

А знаете, что еще "ударило по бюджету", причем представителей абсолютно всех сфер занятости? Инфляция.

"Цены на продовольственные товары за 2023 год выросли на 8,5%, непродовольственные товары – на 9,1%, платные услуги – на 12,4%. Тарифы на вывоз мусора повысились на 33,2%, водоотведение – на 28,8%, отопление центральное – на 26,1%, горячую воду – на 23,4%, холодную воду – на 22%, электроэнергию – на 19,9%", – делились цифрами в Бюро нацстатистики.

Для понимания: "позолоченными" стали даже булочные и мучные изделия (+12,3%).

Вместе с тем 2024-й не отстает от предшественника: за пару первых его месяцев СМИ успели сообщить, что "на взлет" пошли как минимум электроэнергия, рис и куриные яйца.

С влиянием "коммуналки" на сферу услуг все понятно: чем дороже та же вода, тем разорительнее будет окрашивание волос, например. Но булки?

"Рост цен на продовольствие будет влиять на рынок услуг. Вплоть до подорожания работы парикмахеров, таксистов. Если повысятся цены на продовольствие, повысятся и на все остальное", – предупредил в интервью Zakon.kz еще в прошлом году известный казахстанский политолог Талгат Калиев.

А экономист Арман Бейсембаев сослался на проведенное исследование, согласно результатам которого более половины своих доходов соотечественники тратят на еду. То есть чем обременительнее для кошелька съестное, тем больше средств потребуется людям на его приобретение и тем недемократичнее подпрыгнет прайс.

Такая вот логическая цепочка, от коврижки до стрижки.