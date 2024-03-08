Возможность сохранить мир и набраться опыта: военнослужащая из Казахстана проходит службу в Западной Сахаре

Военнослужащая Вооруженных сил Казахстана майор Дана Жамалиева уже третий месяц проходит службу в составе миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре в качестве военного наблюдателя. Подробнее о службе казахстанки в составе миротворческих сил – в материале Zakon.kz.

Западная Сахара – спорная территория в Северной Африке. Этот регион ранее был испанским владением. Сейчас Западная Сахара остается спорной территорией между Марокко, осуществляющим управление над территорией, и фронтом Полисарио, представляющим интересы коренного населения Западной Сахары и выступающим за ее независимость.

Прежде чем отправиться в этот неспокойный регион, майор Жамалиева проходила специальную подготовку целых два года. У всех кандидатов к подобной заграничной командировке проверяют профессиональные качества, физическую и психологическую подготовку, навыки вождения автомобиля с механической коробкой передачи и самое главное – знание английского языка.

"Подготовку к миссии я начала с изучения иностранного языка. В течение пяти месяцев проходила обучение английскому на базе Центра миротворческих операций Министерства обороны Казахстана. После окончания курса я продолжила более глубокое изучение языка на частных курсах в свободное от службы время. Все это вкупе помогло набрать мне необходимые баллы при тестировании", –делится Дана Жамалиева.

После успешного прохождения всех испытаний майор Жамалиева была направлена на курсы по подготовке военных наблюдателей в Швейцарию. Там она в течение трех недель на практике отрабатывала различные сценарии и ситуации, которые могут возникнуть при прохождении миссии.

После этой подготовки майор Жамалиева была направлена на африканский континент.

"Наблюдение является основной функцией успешного военного наблюдателя и требует высочайших стандартов и компетентности. Он должен уметь быстро обнаруживать, распознавать и выявлять военные и иные нарушения установленных соглашений между сторонами. Иметь подробные сведения об оружии и перемещениях подразделений конфликтующих сторон в контролируемых, ограниченных и свободных зонах передвижения", – пояснила майор Жамалиева.

Кроме этого, на миротворцев возложены задачи по проведению инспекций, расследованию различных инцидентов. Стороны конфликта часто обращаются к военным наблюдателям с просьбой разобраться в различных случаях нарушения международного гуманитарного права и прав человека.

Фото: Пресс-служба Центра миротворческих операций Министерства обороны РК

Как говорит майор Жамалиева, доверие местных жителей к миротворцам имеет приоритетное значение. Поэтому так важно учитывать и уважать местные традиции. Это касается правил и норм поведения, ношения одежды.

В соответствии с установленным графиком казахстанский офицер в составе группы военнослужащих выезжает на патрулирование, в ходе которого миротворцы проводят наблюдение и докладывают о результатах мониторинга руководству миссии.





Маршрут патруля обычно составляет от 100 до 500 километров, и пролегает он через пустыню с песчаной и каменистой поверхностью. Есть риск проколоть шину об острые камни и застрять в песке. Потому важно, чтобы машина была укомплектована необходимым оборудованием, водой, сухпайком, медикаментами.

"Нужно быть готовым к оперативному решению нештатных ситуаций, заменить колесо, сориентироваться в незнакомой местности. Важно не сбиться с пути, ведь пустыня нашпигована минными полями. В такие моменты понимаешь, что даже мелкая оплошность может привести к необратимым последствиям", – рассказала военнослужащая.

Фото: Пресс-служба Центра миротворческих операций Министерства обороны РК

Помимо выполнения основных обязанностей, миротворцы распределяют между собой внутренние функции, обеспечивающие бесперебойное функционирование миротворческой базы. Дана Жамалиева была назначена старшим по обеспечению питанием обитателей базы миротворцев. Она отвечает за заказ, прием, выдачу и контроль качества и количества пайка.

"Я несу ответственность за запасы продуктов на нашей базе. От меня зависит, насколько хорошо и качественно питается наша команда. При этом стоит отметить, что питание здесь довольно качественное, есть все необходимое для поддержания здоровья и энергии военнослужащих: мясо, фрукты, овощи. Хотя, признаться, так не хватает нашей национальной кухни. Очень скучаю по бешбармаку, казы и баурсакам", – поделилась Дана.

Девушка отмечает, что условия для военнослужащих на базе хорошие. Военные размещены в отдельных комнатах с кондиционером. На территории имеется столовая, прачечная, тренажерный зал, офисы с необходимой компьютерной техникой и Wi-Fi.

"Сама обстановка в коллективе очень дружественная, где каждый готов прийти на помощь другому. На миссии прибывают люди из разных уголков мира, со своими традициями, мировоззрением. Но здесь мы одна семья. Любая проблема или трудновыполнимая задача решается вместе. Никто не остается без помощи", – рассказала девушка.

По словам Даня, ей очень интересно служить и находиться среди людей с совершенно разной ментальностью и отношением к миру и к себе.

"Многому учишься, замечаешь некоторые особенности народов. Например, латиноамериканцы очень веселые, любят музыку. Вокруг них всегда праздник. Но в то же время они очень работоспособны. Так же и европейцы – очень трудолюбивые. Что мне понравилось в жителях африканских стран, так это их позитивное отношение к жизни. Военнослужащие из Восточной Азии очень ответственно относятся к своему саморазвитию. А люди из Южной Азии очень спокойные и сдержанные", – отметила майор Жамалиева.





Фото: Пресс-служба Центра миротворческих операций Министерства обороны РК

Что касается погодных условий, то, по словам нашей героини, климат в регионе сухой и жаркий. Высокие температуры держатся круглый год. При этом характерны резкие суточные колебания от 0 ночью до +50° днем. Осадков практически нет, а базу периодически накрывают песчаные бури.

"Отдых для военных наблюдателей очень важен, так как необходима высокая концентрация во время выполнения своих задач. Поэтому после патрулирования военнослужащим дается возможность хорошо отдохнуть. В это время я обычно общаюсь со своими родными, занимаюсь спортом, читаю или повышаю уровень своего английского. Кстати, здесь многие военнослужащие в свободное время изучают другие языки", – поделилась миротворец.

Фото: Центр подготовки миротворцев РК

Для Даны Жумалиевой представлять свою страну на миротворческой миссии – это огромная ответственность, а также возможность получить уникальный опыт прохождения службы в многонациональной среде.

"Находясь в чужом краю, где происходят конфликты, начинаешь больше любить свою страну, ценить свободу и мир в родном Отечестве. По приезде в Казахстан хочется поделиться своим опытом прохождения службы на миссии. Но самое главное, еще раз рассказать, насколько важно сохранять мир и стабильность у себя в стране", – рассказала майор Жамалиева.

Дана Жамалиева является седьмой женщиной военнослужащей, направленной от нашей страны на миссию ООН. Через девять месяцев девушка-миротворец должна вернуться в Казахстан, чтобы продолжить службу на прежнем месте в рядах казахстанской армии.