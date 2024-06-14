Как живут, что едят и какие задачи поставлены перед казахстанскими миротворцами в Западной Сахаре

За 16 лет более 600 казахстанских военнослужащих приняли участие в семи миротворческих миссиях ООН. Одна из стран, где казахстанцы помогают сохранить мир, – Западная Сахара. Как налажен быт наших миротворцев в Африке, где они живут, чем питаются и как отдыхают – в материале Zakon.kz.

Миротворческая деятельность – самое молодое и тяжелое направление в военном деле. По мнению специалистов, намного легче провести успешную оборонительную или наступательную операцию, чем заставить две противоборствующие армии сесть за стол переговоров. Еще сложнее контролировать соблюдение всех договоренностей по соблюдению мира.

Казахстан участвует в миротворческой деятельности ООН с 2003 года. Тогда первый инженерно-саперный отряд "Казбата" в количестве 27 человек отправился в Ирак. В течение пяти лет казахстанские военные занимались разминированием и уничтожением боеприпасов, а также обезвредили более 4 млн боеприпасов и взрывных устройств. Все это время они обеспечивали местное население питьевой водой, оказывали нуждающимся медицинскую помощь.

В настоящее время казахстанцы продолжают проходить службу в миссиях ООН в Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго и Ливане. В этом году на Голанские высоты в самостоятельную миротворческую миссию было направленно 139 казахстанских военнослужащих. Наравне с мужчинами воинскую службу в миссиях несли и шесть женщин.

К примеру, казахстанская военнослужащая, майор Римма Шакеева, больше года была миротворцем в Западной Сахаре. Этот регион раньше был колонией Испании. Сейчас Западная Сахара остается спорной территорией между Марокко и повстанцами, которые выступают за ее независимость.

"Первые 8 месяцев я была офицером службы патрулирования. После я стала офицером по подготовке новоприбывших в городе Эль-Аюн. Всего моя миссия длилась год и прошла без каких-либо проблем", – рассказала военнослужащая.

По словам майора Шакеевой, во время миссии очень важны не только подготовка и профессиональные навыки военного, но и устройство его быта. Уставший и голодный военный не всегда может выполнить поставленную задачу на "отлично". Казахстанка отметила, что во время ее командировки на африканский континент именно хорошо налаженный быт помог справиться со своей миротворческой миссией.

Условия жизни на военной базе

Все миротворцы в Западной Сахаре живут на базах, которые называются тимсайтами. В них обычно размещаются от 10 до 16 офицеров из разных стран.

Каждому иностранному военному положена своя комната с минимальным набором мебели: кровать, шкаф, стол и стул. Жилые помещения сделаны из обычных металлических контейнеров, которые разделяют перегородками на шесть отсеков, где и проживают офицеры.

Помимо выполнения своих основных задач, военнослужащие распределяют между собой внутренние функции, обеспечивающие бесперебойное функционирование миротворческой базы. К примеру, за каждым человеком закреплены свои обязанности, такие как заказ продуктов, обслуживание генератора, обеспечение порядка на вертолетной площадке, противопожарная безопасность, уборка территории. Одним словом, миротворцы сами налаживают свой быт.

Кухня

Питание на базе миротворцев обеспечивают местные повара. Их обычно набирают из числа гражданского населения. Особенности национальной кухни – предмет отдельного разговора. Не каждому она может прийтись по нраву, поэтому кухонные работники стараются готовить для военных нейтральные блюда, без большого количества перца и соли.

"Обычно продукты питания и воду нам передавали с помощью вертолетов. Поставки были 8 раз месяц. Во время пандемии количество поставок снизилось до двух раз в месяц. Но, несмотря на это, мы не голодали. Порции не становились меньше", – сказала Римма Шакеева.

Часто приготовлением еды занимались сами офицеры-миротворцы. Каждый военный старался угостить коллег блюдами из своей традиционной кухни.

Фото: из личного архива Риммы Шакеевой

Бешбармак от Риммы Шакеевой по достоинству оценили ее коллеги, а баурсаки некоторые военнослужащие приняли себе на "вооружение" как самую питательную и вкусную выпечку.

Фото: из личного архива Риммы Шакеевой

Но насладиться блюдами местной кухни и угощениями от своих коллег военным удавалось не всегда.

"Лично я старалась не есть и не пить до выхода в патруль. Дело в том, что патрулирование на вертолете обычно проходило очень долго, без остановок, а туалета в вертолете, конечно же, нет. Если мужчины могли придумать, как решить эту проблему, то женщинам это сделать проблематично. Кто-то не завтракал, потому что боялся, что его укачает в полете. Если мы выезжали в патрулирование на автомобиле, то всегда с собой брали бутерброды и фрукты. И самое главное – большое количество воды", – рассказала военнослужащая.

Фото: из архива Риммы Шакеевой

Казахстанка отметила, что все военнослужащие в целях безопасности на выездах всегда пьют только бутилированную воду, а на базе предпочитают кофе.

"Я, если честно, до сих пор скучаю по сахаравийскому кофе, он называется "нус-нус". В переводе это означает "половина-наполовину". Напиток состоит наполовину из молока и наполовину из эспрессо. Процесс приготовления этого кофе начинается со вспенивания полстакана молока. Затем в него медленно вливают полчашки эспрессо и добавляют сахар по вкусу", – рассказала миротворец.

А вот местный чай казахстанке не очень понравился. Сахаравийский традиционный чай состоит из большого количества мяты и сахара. В заварочный чайник заливают кипяток с вытянутой руки, чтобы вода, ударяясь о дно посуды, образовывала пышную пену. Чем больше пены – тем искуснее налит чай. Подают этот напиток в маленьких рюмочках. Пьют его небольшими глотками, а из-за способа подачи и очень терпкого вкуса его часто называют "сахаровийским виски".

Досуг

Отдых для военных наблюдателей очень важен. На каждой базе миротворцев есть место, где офицер может расслабиться и отвлечься от работы. В тимсайте, где свою службу проходила Римма Шакеева, под такую комнату был выделен целый контейнер.

Фото из личного архива Риммы Шакеевой

В этом импровизированном "офицерском-клубе" были стол для бильярда, игровая приставка, небольшая библиотека и дартс.

"Я люблю бросать дротики в мишень, мы часто устраивали турниры по этому виду спорта. Когда кто-то из коллег привозил из своей страны горячительный напиток, мы могли чуть-чуть выпить. Иногда танцевали, часто играли в настольные игры. Как-то у нас получилось найти гирлянду, это была вроде бы простая, обычная вещь, но она нам так подняла настроение! Ей мы украсили наше место отдыха. Весь вечер пели и танцевали при ее свете. Одним словом, мы развлекались, как могли", – рассказала военнослужащая.

Однако, по словам Риммы Шакеевой, военные все же больше предпочитали активный отдых. В послеобеденное время, когда спадала жара, мужчины играли в футбол, а женщины – в волейбол.

Взаимоотношения и трудности

Римма Шатова вспоминает, что в ее тимсайте были особые отношения между представителями армий разных государств. Ведь каждый миротворец в первую очередь помнит о том, что он представитель своей страны, и именно по его поступкам и характеру будут судить о его Родине.

"В любом обществе, тем более, когда тебя окружают иностранцы, нужно вести себя соответственно, потому что на тебя смотрят, как на представителя той страны, откуда ты родом. Особо обращают внимание на твой профессионализм и личные качества. Бывало, что приходилось где-то показать свой характер, отстоять свою точку зрения", – поделилась девушка.

Фото: из личного архива Риммы Шакеевой

Однако военные быстро привыкли друг к другу и через время все стали не просто коллегами, а хорошими друзьями.

"Я с уверенностью могу сказать, что военные всего мира похожи друг на друга. У всех почти одинаковый характер и чувство юмора. Вот благодаря этому юмору мы справились со всеми испытаниями. Мы поддерживали друг друга, постоянно шутили, говорили по душам. Я всегда знала, что могу положиться на своих коллег. В случае экстремальной ситуации меня никогда не оставят одну и обязательно прикроют", – рассказала Римма.

Фото: из личного архива Риммы Шакеевой

Самым сложным во время миротворческой миссии, по словам Риммы Шакеевой, была разлука с родными. Мужчины редко показывали свои переживания, а вот женщины, их на базе было четверо, иногда не прятали слез. И очень сильно скучали по детям.

"Запомнилась девушка из Кот-Дивуара. Она каждый день звонила своим детям по видеозвонку и пела им колыбельную на ночь. Я же, напротив, старалась звонить своим детям раз-два в неделю, чтобы не травмировать их. Я боялась, что они расплачутся при разговоре, а вместе с ними и я", – призналась военнослужащая.

На данный момент майор Римма Шакеева продолжает служить в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан на территории нашей страны. Но, по ее словам, она с удовольствием бы еще раз побывала в Западной Сахаре с миротворческой миссией. Ее можно понять: год службы в Африке надолго останется в ее памяти.