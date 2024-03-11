Маленькие трагедии, или Почему не стоит терпеть насилие

Почему женщины позволяют над собой издеваться? Почему не уходят от насильников, более того, живут много лет под одной крышей с мужем, который поднимает руку не только на нее, но и на детей? А самое главное, что сегодня делается для того, чтобы помочь жертвам бытового насилия?

На эти и другие вопросы в интервью Zakon.kz отвечает старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия управления местной полицейской службы ДП Восточно-Казахстанской области майор полиции Алена Мокина.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

- Алена Александровна, в подразделении, занимающимся борьбой против насилия над женщинами, числится 13 инспекторов...

- Да, и все они тоже женщины. Раскрыть душу, пооткровенничать, иногда пожаловаться, а главное – послушать и принять то, что мы советуем, жертве проще все-таки от женщины. А потом наши инспекторы настолько проникаются историями своих подопечных, что работают с ними на протяжении многих лет, знают все нюансы. Например, у меня в личном телефоне записаны все те, кого я "веду", я с ними на связи буквально 24/7, всегда готова выслушать, прийти на помощь.

- Насколько распространено насилия над женщинами в Восточном Казахстане? На каком месте в стране по этому показателю находится регион?

- К сожалению, Восточный Казахстан по фактам насилия над женщинами и в целом по количеству правонарушений, совершенных на семейно-бытовой почве, входит в пятерку по стране. Среди преступлений этой категории – моральное давление, оскорбления, побои, изнасилования и даже убийства. За 2023 год в ВКО в отношений женщин совершено 47 уголовных преступлений, из них три убийства, 12 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, также зафиксирован 1 факт похищения человека, два случая нарушения неприкосновенности жилища, 1 случай умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Заметьте, речь идет не просто о противоправных действия, а именно об уголовных преступлениях.

- Полагаю, именно мужья чаще всего бывают насильниками?

- По статистике, да – в 50 случаях из 100 насильниками выступают мужья, в 40 – сожители, в 10 – близкие родственники.

- Что является главной причиной преступлений против женщин? Почему возникают внутрисемейные конфликты?

- Почти все конфликты возникают на почве распития спиртных напитков. Чаще всего выпивший супруг не может сдержать свою агрессию, но бывает, что муж с женой вместе выпивали, а потом, как говорится, слово за слово... Но бывает и так, что супруги были абсолютно трезвыми, а трагедии не удалось избежать. Так, мужчина с женщиной прожили лет 10 вместе, решили зарегистрировать свои отношения, а через полгода во время ссоры, жена сказала что-то обидное мужу, он подошел к ней со спины и свернул шею. Когда мы у него спрашивали, зачем он это сделал? Он просто ответил: "Она мне надоела".

- Почему наши женщины редко пишут заявление в полицию, почему не наказывают насильников? Ведь на законодательном уровне в таких ситуациях предусмотрены и их защита, и наказание для абьюзеров.

- Я думаю, наши женщины просто боятся своих обидчиков, испытывают давление, бывает, что и жалеют их, прощают. Хотя, стоит отметить, что на государственном уровне в последнее время все больше внимания уделяется борьбе и профилактике насилия в семьях. Так, с июля 2023 года полиция в своей работе перешла от заявительной к выявительной регистрации подобных правонарушений. То есть теперь совсем не обязательно ждать, когда жертва напишет заявление, достаточно доказательств насилия, собранных участковым. Причем в суде они могут примириться, но только один раз в году.

- На ваш взгляд, какие методы работы с жертвами и их насильниками самые эффективные?

- Работа с профессиональным психологом дает очень хорошие результаты. Я больше скажу: без работы с психологом ни одна проблемная пара не сможет выстроить нормальные отношения. На страхе ареста или наказания долго не продержишься. Если жертва или насильник не хотят сами исправить ситуацию, если не понимают, что проблема во взаимоотношениях все-таки существует, то само собой ничего не изменится. Надо искать причину агрессии и пути ее решения.

- А как мужчины объясняют свое поведения? Почему начинают распускать руки, да еще и на постоянной основе?

- Они во всем винят своих женщин, говорят, что не могут сдержать гнев, вовремя успокоиться. Именно здесь нужен психолог. Специалист укажет на проблему и поможет от нее избавиться. И у нас есть позитивные примеры, когда супругам удавалось наладить отношения в семье.

- А есть примеры, когда так и не удалось помочь?

- Да. Например, мы с психологом работали с одной женщиной. Спрашиваем ее, долго она собирается так жить? Знаете, что она ответила? Она очень удивилась и говорит: "А как по-другому? Мы всегда так жили", а после она вернулась к своему мужу, который так и продолжает ее бить. Понимаете, для жертвы главное – понять, что проблема есть и от нее можно избавиться. Но важно и желание изменить ситуацию. Только желание – залог успеха, насильно в такой ситуации не поможешь.

- Инспекторы и психолог работает не только с жертвой, но и агрессором. Как специалист объясняет поведение мужчин?

- Насилием в детстве. Чаще всего из детей, которые не видели другой модели семьи, кроме той, в которой отец бьет мать, сами становятся насильниками. Бывают исключения, но очень часто именно так. Причем, понимаете, до определенного возраста ребенок защищает маму, жалеет ее, если ее обижает муж. Сколько раз замечала, например, вовремя беседы с женщиной ее малыш находится рядом или наблюдает из другой комнаты, постоянно заглядывает… Это не просто так, это не любопытство – он боится за нее, он ее так защищает, пытается контролировать ситуацию. А потом вдруг происходит какой-то надлом, и он вместо того, чтобы защищать мать своих детей, начинает ее бить. Многие просто не знают, что можно иначе, а многие думают, что раз моя мама так жила, то и эта сможет, вытерпит.

- А разве агрессоры, которые получили травму в детстве, не понимают, что травмируют также своих детей?

- Думаю, нет. Они ведь не чувствуют себя виноватыми, у них виновата всегда женщина – она "довела", "вывела", "выбесила". Кстати, мы проводим большую профилактическую работу – читаем лекции детям в школах, студентам и учащимся колледжей и вузов, там раздаем брошюры с контактами кризисного центра, куда можно всегда позвонить и рассказать о проблеме, в том числе и о насилии в семье. Вы знаете, как дети разбирают эти брошюры! Значит, есть проблемы.

- Дети звонят потом, обращаются?

- Конечно. Один раз был очень интересный случай. В наш кризисный центр обратилась женщина. Она во время скандала с мужем, как была в одних тапочках, так и выбежала из дома. Говорит, бежала по улице, плакала, боялась домой возвращаться, даже думала о самоубийстве. Так вот, из взрослых прохожих на нее мало кто обращал внимание, но подошел школьник и дал ей нашу брошюру с адресом и телефон кризисного центра, представляете? И вот благодаря этому она и попала в центр. Можно сказать, что ребенок спас ей жизнь. Мы пытались найти этого школьника, чтобы отблагодарить, но не смогли.

- Скажите, а мужчины не бывают жертвами семейно-бытовых отношений?

- Бывают. Вот буквально на днях в моей кабинете разговаривали с мужчиной после драки с женой, а он как расплачется! Оказывается, это она его унижает, упрекает тем, что мало зарабатывает, даже бьет. Потом участковый подтвердил, что действительно, частенько бывает, что оба с синяками и ссадинами ходят.

- И все-таки расскажите про удачный пример работы с жертвой.

- Сейчас мы работаем с женщиной, которая после десяти лет жизни с мужем, который ее избивал, морально угнетал – обзывал, говорил, что она ничего не умеет, не давал работать, чтобы полностью зависела от него - ушла от агрессора. Она очень переживала, что ей негде и не на что будет жить, и как в такой ситуации ей растить сына? Мы ее устроили в наш кризисный центр, где на полном обеспечении женщина с ребенком может жить до полугода. Она вышла на работу. Оказывается, она хороший мастер по наращиванию ресниц, а муж не давал ей заниматься любимым и хорошо оплачиваемым делом. Так вот, она за время проживания в центре накопила денег и теперь может купить небольшой домик в дачном кооперативе в черте города, со временем обустроить его. Она почувствовала свою значимость, поняла, что теперь может жить без давления со стороны мужа, может себя реализовать в профессии, вырастить сына. Кстати, именно он подтолкнул ее к тому, чтобы уйти от мужа. Просто пришел и сказал: "Хватит. Мама, мы больше не будет жить с папой. Он – плохой". Самое интересное, что разрыв ей очень тяжело дался, но она устояла – не сдалась. А ведь она его даже видеть боялась, хотя муж ее нашел, пытался вернуть, ходил под окнами кризисного центра, выслеживал ее. Но после разговоров с психологом наши женщины меняются – говорят по-другому, ведут себя иначе. Агрессоры чувствуют, что теряют свою жертву. И здесь главное – не сломаться, идти дальше в этом направлении.

- Чем закончилась эта история?

- Вы не поверите. Как только он понял, что жена от него ускользает, он нашел себе новую жертву. Привел в дом другую женщину. Наш участковый наблюдает за этой семьей, разговаривает с женщиной, она пока не жалуется.

- А был в вашей практике какой-нибудь чудесный случай, когда мужчина сам вдруг взял и изменился- перестал пить и бить свою жену?

- Похожий случай был, но назвать его чудесным, наверное, нельзя. Супруги – пенсионеры, всю жизнь жена терпела побои и оскорбления мужа-пьяницы. Сначала из-за детей, потом, видимо, по привычке. Дети выросли и ушли, а они все так и жили вместе в ругани и побоях. И тут мужу поставили какой-то непростой диагноз, и он сразу бросил пить и начал буквально боготворить свою жену. Ведь никто, кроме нее, за ним не ухаживал. Теперь она стала хорошей. Что называется, дождалась.

Но бывают, когда бесконечное терпение женщин заканчивается трагедией. Жена несколько раз уходила от мужа. Мы ее устраивали в кризисный центр, но она прощала супруга и возвращалась. И вот недавно во время очередного скандала он ее убил.

- Вам жаль женщин, с которыми работаете? За каждой такой историей – настоящая трагедия. Как вы сами справляетесь со стрессом, работая с жертвами агрессии?

- Конечно, мне их жаль. Но больше женщин мне все-таки жаль детей. Если женщина в той или иной мере сама себе выбрала такую жизнь, то ребенок не выбирал, и вот ему действительно некуда деваться. А восстанавливаюсь я дома, в своей семье, где меня всегда поддерживают мои любимые – муж и двое сыновей.

Но я хочу обратиться к жертвам, которые подвергаются насилию в любой форме и думаю, что нельзя "выносить сор из избы", якобы это дело семейное. Нет. Не надо думать, что вы одна в этой беде, что не к кому обратиться. Это не так. Есть участковый, который отреагирует, в каждом регионе есть подразделения по борьбе с насилием над женщинами – приходите, вам помогут.