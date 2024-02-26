"Зачем ей пособия, от инвалида все равно толку нет": С чем сталкиваются жертвы домашнего насилия в Мангистау

В Центр социальной и неотложной помощи "Рай", который расположен в Актау, попадают женщины, ставшие жертвами бытового насилия. Кого-то выгоняют из дома, другие уходят сами, не в силах терпеть издевательства. В Центр приходят с детьми, зачастую без вещей и документов.

Специалисты центра оказывают здесь как психологическую, так и правовую и иные виды помощи, передает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Как организация для помощи женщинам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, "Рай" открылся в 2013 году, а через три года он стал кризисным центром с приютом, где жертвам домашнего насилия могли предоставить безопасное место. Центр социальной неотложной помощи тесно работает с госструктурами и выполняет государственный социальный заказ. В год тут могут давать убежище для 15-20 женщин, в среднем вместе с детьми за год в Центре помогают более 50 людям. Только в прошлом году в центре оказали помощь 67 жертвам бытового насилия (из них 15 матерей и 52 ребенка).

"К нам обращаются женщины, которым нужна консультация, а также женщины, нуждающиеся в безопасном месте. Мы работаем на основании стандартов, которые были разработаны Министерством труда и социальной защиты. Оказываем различные виды социальных услуг: психологические, правовые, педагогические, трудовые, культурно-организационные. Находиться в кризисном центре женщины могут до полугода, но проблемы, с которыми они пришли, могут решиться и раньше. Мы помогаем в получении пособий, взыскании алиментов, восстановлении документов, оказываем и правовую помощь, решаем психологические проблемы. Кроме того, у нас не стоит задача – трудоустроить женщину, но если есть возможность, то, конечно, мы помогаем с поиском работы, с размещением резюме", - отмечает Райхан Бекманова, руководитель Центра социальной и неотложной помощи "Рай".

Случаев, когда женщины с детьми остаются на улице, большинство. Босиком и чаще без документов они попадают в кризисный центр. Одних выгоняют на улицу муж или семья мужа, другие сбегают сами. При поступлении женщины в кризисный центр создается комиссия из сотрудников областного управления социальной защиты, самого центра и инспектора полиции. Бывает, что мужья или сожители находят женщин, и тогда устраивают дебош прямо в кризисном центре.

"К нам попала однажды женщина, в семье все шло к разводу. Ее выгнали из дома и требовали оставить детей. Потом начали их делить – отец много раз судился, женщина тоже подавала в суд. Она боялась ходить на суды, родственники мужа и сам муж ее преследовали, угрожали, сюда приходили, поднимали руку на наших сотрудников. В конце концов, двое детей остались с ней, а старшего ребенка она была вынуждена отдать отцу", - говорит Райхан Бекманова.

Руководитель Центра рассказывает еще один необычный случай. Женщина пришла в кризисный центр с двумя детьми, у одного из которых был диагноз ДЦП. Сама женщина родилась в Казахстане, но воспитывалась в детском доме. Ни одного документа у нее на руках не было.

"Она сошлась с мужчиной, родила двоих детей, муж ее избивал, издевался. А ей некуда было идти – у нее вообще никаких документов не было. Я даже удивилась – как же она рожала? Отец детей их официально не признал, жили они в ужасных условиях. Естественно, без документов она не могла оформить ни инвалидность ребенку, ни пособия на него, ни получить какую-либо помощь от государства. Почти 13 лет она жила без документов, мы помогали ей их восстановить. Сейчас у нее все в порядке", - говорит Райхан Бекманова.

А у Гульназ (имя изменено - автор) еще более тяжелая история. Женщина родила троих детей, у одного из них – синдром Дауна, у второго – аутизм. Обслуживание всей семьи мужа, отсутствие поддержки и помощи, избиения, издевательство, насилие вынудили ее уйти в кризисный центр. Самым болезненным, признается Гульназ, было репродуктивное насилие. Родственники и сам муж постоянно унижали ее и обвиняли в том, что она не смогла родить здоровых детей.

"Все пособия, выплаты на детей муж переоформил на себя и получал сам. От государства нам выдавались подгузники, но даже их я не видела – он их продавал, говорил – зачем они детям, все равно дома сидишь, вот и приучай к горшку. Когда я просила деньги на ребенка, у которого синдром Дауна, он отвечал: "Зачем ей пособия, все равно от нее, как от инвалида, толку нет и не будет". В какой-то момент я поняла, что больше не хочу так жить. Я до этого уходила дважды, но, когда возвращалась, все становилось только хуже", - рассказывает Гульназ.

Когда Гульназ пришла в кризисный центр, с ней пришлось долго работать психологу. Ей помогли переоформить пособия, устроили детей в реабилитационный центра и в детский сад. Кроме того, она пошла на курсы и получила специальность. В кризисном центре Гульназ прожила 4 месяца. Затем она окончательно ушла от мужа и ни о чем не жалеет.

Две обязательные бутылки водки на вечер требовал от жены бывший полицейский. Женщина также пришла в кризисный центр после того, как ее чуть не выбросили с балкона.

"У них было 4 взрослых сына. Муж начал играть, залез в огромные долги, его уволили с работы, он начал играть еще больше и плюс стал пить. Деньги забирал у всех сыновей, говорил, я вас обеспечивал, теперь вы обязаны обеспечивать меня. Жену свою держал в страхе, вся семья его беспрекословно слушалась. И только, когда он всех выгнал из дома, сыновья сказали матери – разводись. Сейчас они развелись, и он оставил женщину в покое", - говорит руководитель Центра социальной и неотложной помощи "Рай".

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Сейчас в центре находятся 4 женщины, две из них проживают там, остальные приходят за получением консультаций и помощи психолога.

"Законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию был одобрен в первом чтении. Со всеми проявлениями домашнего насилия мы сталкиваемся практически ежедневно в историях женщин, которые попадают к нам. И я, естественно, поддерживаю ужесточение наказания для домашних тиранов. Считаю, что таких мужчин нужно изолировать на длительное время, это они должны уходить из дома, а не женщина в страхе бежать с детьми в никуда. Для таких людей необходима обязательная программа реабилитации", - добавляет Райхан Бекманова.

В Мангистауской области для лиц, признанных жертвами бытового насилия, функционируют два кризисных центра. Один из них Центр социальной неотложной помощи "РАЙ", а второй - коммунальное государственное учреждение "Центр оказания специальных социальных услуг №2". В прошлом году здесь оказали помощь 53 жертвам бытового насилия.

"Кроме того, 5 женщинам была оказана юридическая помощь, еще 13-ти – психологическая помощь, одной женщине помогли встать на очередь для получения жилья, троих детей определили в школу, также трем женщинам помогли восстановить документы, подыскать жилье, оформить детей в детские сады. В таких кризисных центрах для реабилитации жертв домашнего насилия работают специально обученные психологи, специалисты и консультанты по социальной работе, культурный организатор, инструктор по трудотерапии и специалисты, имеющие опыт работы как с взрослыми, так и с детьми. Юристы в таких центрах проводят большую работу с получателями услуг и помогают решать правовые и экономические вопросы", - рассказали в управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Для получения консультаций можно обращаться по телефонам: отделение для жертв бытового насилия при КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг №2" - 8 (7292) 50 54 84, 50 42 38, телефон доверия – 8 708 624 23 70;

ЧУ "Центр социальной неотложной помощи "РАЙ" - 8 776 279 73 31, телефон доверия - 8 778 559 64 63.

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