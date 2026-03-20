Как накрыть дастархан в Наурыз, чтобы в дом привлечь благополучие

В Наурыз казахский дастархан считается самым изобильным. Издревле наши предки верили, что такое щедрое угощение сочтется хозяину за благое деяние и привлечет в дом благополучие. Zakon.kz подскажет, что обязательно должно быть на праздничном столе.

Если разобраться, откуда возник Наурыз, то культуролог из Алматы Татьяна Бренюк поясняет, что его история насчитывает около 3000 лет, и связана она с именем царя Персии Дария I Великого.

"Впервые Наурыз отпразднован царем Дарием I Великим в Персии, и именно он определил его как значимый, священный, связав с началом нового года. Потому что в этот день с 21 по 22 марта ощущается обновление природы и происходит весеннее солнцестояние". Культуролог Татьяна Бренюк

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Казахстанцам особенно полюбился Наурыз. Они на протяжении 10 дней проводят массовые гуляния в разной тематике. Хотя когда-то на территории нашей страны его празднование было запрещено.

"После революции 1917 года Наурыз перестал быть официальным праздником и в 1926 году был запрещен. Его считали пережитком прошлого и относили к религиозному направлению. Но это не значит, что народ отказался от него, все равно негласно праздновали. В 1988 году его вновь стали отмечать массово, а в 1991 году он получил статус государственного. В 2009 году он внесен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, уже в 2010 году ООН 21 марта объявлен Международным днем Наурыза". Культуролог Татьяна Бренюк

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Наурыз отмечают в более чем 10 странах, преимущественно в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и Кавказе, а также в регионах России, Китае и Индии. Особенность празднования в Казахстане в том, что его празднуют все без исключения: от мало до велика, независимо от национальности и вероисповедания. Этот праздник не относится к религиозному. Многие тюркские народы демонстрируют свои обычаи, традиции и культуру.

Традиции

60-летняя алматинка Айман Жусупова отмечает, что встреча весны в стране превращается в массовые гуляния. Люди поют, танцуют, встречают гостей.

"В праздничные дни важно в доме наводить порядок, делать уборку, избавляться от ненужных вещей, покупать новое. Считается, что все это обеспечит счастливый год. Народы демонстрируют свою национальную одежду, танцы, песни и устанавливаются юрты. Люди поздравляют друг друга, ходят в гости, старики дают бата, устраиваются тои, айтысы. Нужно мириться и прощать обиды. На площадях проходят массовые гуляния, концерты, спортивные соревнования, такие как аркан тарту, казахша курес, асык ойнау". Алматинка Айман Жусупова

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По ее словам, все это обеспечивает людям хорошее настроение, позитивный настрой на будущее. Народ отвлекается от одинаковых будней и вспоминает свои традиции. Это наглядный пример миру, а также новому поколению, насколько богата наша культура.

Праздничный стол

Немаловажным в Наурыз является праздничный стол. Издревле наши предки верили – весну нужно встречать достойно. Это подтверждает, что позади зима, а значит, пережиты сложные дни. Природа дарует тепло, а вместе с ним и надежду.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Казахстанский шеф-повар Серик Дюсенбай рассказал, как наши бабушки готовили угощение гостям.

"Женщины заранее начинали подготовку. Еще осенью они готовили мясо, злаки, сушили их и оставляли на зиму в сухом месте. По древнему рецепту мясо можно было хранить в муке и темном сухом месте, тогда до весны оно получалось изысканным на вкус и хорошо подходило для коже". Шеф-повар Серик Дюсенбай

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По словам шеф-повара, у каждой хозяйки свой рецепт приготовления главного угощения – наурыз коже. Однако неизменным остается его основа – он должен вариться из семи ингредиентов. Семь – сакральное число, имеющее глубокий смысл и символизирующее жизненные ценности.

"Если обратить внимание, продукты, из которого варят коже, непрерывно связаны с землей. Это напоминание, насколько она щедра для живых существ, особенно для человека. Рецепт наурыз коже формировался столетиями. В нем используются натуральные продукты, такие как вода, мясо (свежее, вяленое или казы), молочные продукты (курт, айран, катык или сметана), злаки (пшено, рис, перловка, пшеница, гречка или кукуруза), мука или тесто (лапша), масло (сливочное или жир) и соль". Шеф-повар Серик Дюсенбай

Фото: Zakon.kz

Щедро накрытый дастархан – доказательство того, насколько богата казахская кухня. Богатый стол в эти дни привлекает в дом благополучие и изобилие.

"Апашки жарят шелпек и баурсаки, вспоминают ушедших из этой жизни, раздают их семи домам. На столе должны быть наурыз коже, бешбармак или куырдак. Также ставят иримшик, жент, балкаймак, сары май, кумыс, шубат, айран, казы, карта, жал-жая, вяленое мясо, курт и другие угощения". Шеф-повар Серик Дюсенбай

Фото: Zakon.kz

Также собеседник пояснил некоторые казахские трактовки и поделился, как их готовят:

Казы – традиционный деликатес, колбаса из конины. В натуральную конскую кишку жирной конины помещается мясо с ребер.

– тазобедренная часть конины. Куски мяса солят сухим посолом, укладывают в кастрюлю для просаливания. Просолившееся мясо просушивают, валят или коптят.

– конский подгривный жир, лакомая часть конской туши. Употребляется в копчено-вареном виде, подается холодным.

– подаются почетным гостям и по особым случаям. Мясные деликатесы довольно калорийны и питательны благодаря способу приготовления путем засолки и вяления.

– национальное казахское жаркое, которое готовят из свежего мяса.

– жареное тесто в растительном масле, питательный и калорийный вид лепешки.

– изготавливается из пшенной крупы с добавлением сушеного толченого творога, топленого масла, сахара, меда, орехов и других ингредиентов. Традиционно его готовят только из трех ингредиентов: талкан, сахар и масло.

– в переводе "медовая сметана". Это блюдо очень необычно по своему вкусу, напоминает горячий сливочный крем. Сметану жарят на сковороде на небольшом огне, пока она не распадется на белок и масло, периодически помешивая. Затем добавляют просеянную муку, не прекращая мешать. Для любителей сладкого можно добавить за пять минут до окончания процесса готовки сахар или мед в количестве около 20 грамм на порцию.

Фото: Zakon.kz

Накормить голодного, угостить близкого, поделиться саркытым – все это принимается во благое, так можно привлечь успех, добиться покровительства небесных сил, приумножить состояние, считает Серик Дюсенбай.