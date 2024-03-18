Желтый свет, но дороги нет: как водители привыкают к новшеству и какой будет штраф

Камеры "Сергек" пока наблюдают за проезд на желтый только в Астане. А вот в Алматы и Шымкенте эту функцию только настраивают. Многие тут же задались вопросом, а зачем это делать и что это даст? Zakon.kz поговорил со специалистами и выслушал мнение автовладельцев.

Внося изменения, казахстанские полицейские сразу же отметили, что ничего нового в законодательстве не появилось. Желтый сигнал светофора всегда запрещал движение автотранспорта. А вот мигающий зеленый был предупреждающим. Просто ранее стражи порядка оформляли нарушителей при патрулировании, так сказать, вживую. Сейчас эту функцию возложили на камеры видеонаблюдения "Сергек", которые будут фиксировать нарушение, но уже автоматически. МВД страны приняло это решение из-за возросшего числа аварий на дорогах. Зачастую водители торопятся проскочить перекресток именно на желтый, считая его предупреждающим.

"Для начала надо сказать, что желтый сигнал светофора запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов. Есть еще зеленый мигающий сигнал, который разрешает движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал. Эта норма была, есть и будет. Указанные нарушения выявляются сотрудниками полиции ежедневно. Теперь еще и с помощью автоматических систем фиксации. За нарушения данной нормы предусмотрена ответственность по статье 599 КоАП и штраф в размере 10 МРП. Пока этот проект пилотный. В случае его качественного функционирования он будет внедрен и в регионы", – рассказала Актоты Боранова, старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК.

У многих автомобилистов теперь возникает вопрос, а не придет ли "письмо счастья" в виде штрафа на кругленькую сумму, если желтый сигнал светофора застал их в движении уже после пересечения стоп-линии, хотя движение было начало еще на зеленый.

Ведь автомобилист в этом случае не может сдать назад или остановиться, ему необходимо завершить маневр. Реальному полицейскому в беседе еще можно объяснить, что нарушения не было. Однако бездушной камере доказать свою невиновность будет невозможно, а чтобы оспорить нарушение, придется ходить по различным инстанциям. При этом в МВД заверили, что спорных вопросов не должно возникнуть.

"Если водитель заехал на перекресток на мигающий зеленый сигнал, он должен закончить маневр. За это его не оштрафуют. Правонарушение зафиксируется, если водитель проехал стоп-линию на желтый свет. Камерами "Сергек" будут проводиться не только фото-, но и видеофиксация. На кадрах все будет четко видно", – пояснила Актоты Боранова.

Эксперты в области правил дорожного движения заметили, что раньше не было штрафа за проезд на желтый сигнал. Этот сигнал светофора не запрещал движение, а являлся лишь предупреждающим. Оформлять водителей стали после того, как на дорогах страны появились так называемые моргающие светофоры.

"Сейчас стали вводить светофоры, которые работают в алгоритме моргающего зеленого. Этот сигнал и является предупреждающим, соответственно желтый – запрещающий. Но сохранилось очень много светофоров, которые работают в старом режиме. В нем зеленый сразу переключается на желтый. Большинство таких находится в регионах. Возможно поэтому, МВД пока вводит штрафы через "Сергек" только в трех городах, где большинство светофоров нового типа", – рассказал главный редактор журнала "За рулем" Алексей Алексеев.

Автожурналист предположил, что новые функции систем видеонаблюдения снизят количество ДТП. Страх перед ударом по карману заставит многих автолюбителей внимательно пересекать перекрестки и не нарушать правила дорожного движения.

"С точки зрения безопасности это хорошее нововведение. Водители сейчас часто выезжают не только на желтый сигнал, но и на красный. Возможно, серьезные штрафы заставят таких лихачей быть внимательней и лишний раз не торопиться. Но еще раз отмечу, чтобы система работала, по всей стране должны быть светофоры с моргающим алгоритмом", – сказал Алексей Алексеев.

Однако, по мнению эксперта, перевод всех светофоров на единый моргающий алгоритм работы и внедрение штрафов через "Сергек" – недостаточная мера для повышения безопасности на дорогах. Алексей Алексеев считает, что необходимо вернуть на перекрестки табло обратного отсчета.

"Ранее на крупных перекрестках были установлены табло обратного отсчета. Сейчас большинство их убрали. Я считаю, что это большая ошибка. Табло обратного отсчета очень помогало водителям не попадать на желтый свет. То есть, человек подъезжал к светофору и видел, что осталось несколько секунд до переключения сигнала. Он заранее останавливался и не выскакивал на проезжую часть, на которой есть машины, не успевшие ее покинуть", – заключил эксперт.

Автомобилисты Астаны и Алматы к этому нововведению относятся по-разному. Некоторые не согласны со штрафами через систему "Сергек", а другие, наоборот, поддерживают новую функцию и выступают за ужесточение и штрафы. Только так можно навести порядок на казахстанских дорогах.

"Думаю, что это приведет к большому количеству штрафов, соответственно, к недовольству водителей. Многие считают, что желтый свет – это не запрещающий сигнал, а предупреждающий, то есть, по их мнению, движение можно продолжать. Народ к этому долго будет привыкать", – поделилась своим мнением Ирина Доля.

"Закон есть закон. Все правила дорожного движения необходимо соблюдать. Но есть сомнение, что новая система приживется. Можно вспомнить споры относительно того, наказывать ли водителя за превышение средней скорости. На практике не получилось ввести подобное наказание, так как невозможно определить точное место и время правонарушения. То же самое может произойти и тут", – предположил Андрей Носов.

Когда точно новые функции появятся в системе "Сергек" в других городах страны, МВД пока не сообщает. Тем временем профильное ведомство напомнило, что грозит автовладельцам в случае нарушения подпункта 3) пункта 24 главы 5 правил дорожного движения РК.

Если водитель остановит свое транспортное средство за стоп-линией, то он будет оштрафован на 11 076 тенге. За проезд на желтый или красный сигнал светофора придется заплатить 36 920 тенге. При повторном нарушении в течение года сумма наказания увеличится в три раза (36 920 и 110 760 тенге).

На сегодняшний день выявлено уже порядка 18 тыс. нарушений ПДД, в это число входит проезд на красный, а также на желтый сигнал светофора.