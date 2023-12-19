Умные города в Казахстане, штрафы за пешеходов, выходные в январе – главное за день

В Алматы камеры "Сергек" начали фиксировать водителей, не пропускающих пешеходов, хищения на 400 млн тенге в "Казахфильме" выявили прокуроры, метель в Астане. Об этом и многом другом – в дайджесте Zakon.kz.

Штрафы за пешеходов

В Алматы система "Сергек" в пилотном проекте начала работу по выявлению водителей, которые не уступают дорогу людям, переходящим дорогу по пешеходным переходам.

Все нарушения будут фиксировать как несоблюдение статьи 600 КоАП РК "Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения". Такие меры приняты для снижения количества аварий с наездами на пешеходов и улучшение дисциплины водителей.

Если автомобиль проехал после пешехода, это не считается нарушением правил дорожного движения. Однако если водитель не уступил дорогу пешеходу и не остановился, ему будет выписан штраф.

Упрощение получения гражданства РФ

Президент России Владимир Путин 18 декабря подписал указ о приеме в гражданство России граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы. Этот правовой акт упрощает казахстанцам получение российского паспорта.

Граждане Казахстана, достигшие 18-летнего возраста, смогут получить российское гражданство без соблюдения таких требований, как:

постоянное проживание в РФ со дня выдачи ВНЖ;

знание истории России и основ законодательства РФ.

Тем не менее казахстанцам по-прежнему потребуется подтверждать знание русского языка. Для получения российского паспорта гражданам РК потребуется предъявить соответствующее заявление, вид на жительство, национальный паспорт и документ, подтверждающий владение русским языком.

Снежный Кок-Жайляу

Фотограф Дмитрий Доценко отправился по одному из самых популярных горных маршрутов среди алматинцев. Позднее он порадовал подписчиков новыми фотографиями и видео.





Хищение 400 млн тенге на "Казахфильме"

Прокуратура Алматы начала досудебное расследование по факту хищения бюджетных денег, выделенных на поддержку национального кино.

По предварительным данным прокуратуры, установлен факт хищения более 400 млн тенге, направленных на съемку фильма.

Деньги были выделены из бюджета на поддержку национального кино. О каком фильме идет речь и кто фигурирует в числе подозреваемых, в прокуратуре пока не сообщили.

Новые правила регистрации граждан и иностранцев

МВД подготовило проект поправок в Правила оказания государственных услуг по вопросам документирования и регистрации населения Республики Казахстан.

Целью поправок является внесение в микросхему документов, удостоверяющих личность, дополнительной информации о владельце, а именно его отпечатках пальцев.

Отдых в январе 2024 года

В январе нас ожидают два праздника – Новый год и православное Рождество.

В этом году дни отдыха в январе на Новый год достаточно короткие – 1 и 2 января. 3 января выходим на работу.

В целом, на празднование Нового года казахстанцам отводится 4 дня:

при пятидневной неделе: 30, 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года;

при шестидневной рабочей неделе: 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.

Рождество в 2024 году выпадает на воскресенье, но никаких переносов не ожидается. Поэтому в этом году дополнительного дня отдыха не будет.

Метель в Астане: акимат выступил с заявлением

В столице из-за метели в усиленном режиме проводятся снегоуборочные работы.

На уборку улиц города от снега вышли свыше 2300 дорожных рабочих и порядка 1400 единиц спецтехники. Очистка от снега проводится с ночи 18 декабря с момента выпадения осадков.

Снегоуборочные работы проводятся в усиленном режиме с усилением в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с интенсивным движением, чтобы на дорогах не образовывались заторы. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью движения – площади, привокзальные территории, тротуары.

Трагедия во дворце "Фосфорник" в Шымкенте

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков высказался о трагедии, которая произошла во Дворце культуры "Фосфорник", где из-за обрушения части здания погиб студент.

По предварительной информации, один из парней поднялся на второй этаж, где и произошло обрушение внутренней конструкции. При помощи спецтехники и силами спасателей из-под завалов было извлечено тело молодого человека. Приношу соболезнования семье погибшего.

Градоначальник отметил, что до происшествия вокруг здания были затянуты предупреждающие ленты и рядом дежурил полицейский патруль.

Умные города

МЦРИАП разработало Методику построения "умных" городов (Эталонный стандарт "умных" городов Республики Казахстан).

Целями "умного" города являются:

обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни граждан;

формирование эффективной системы управления городским хозяйством;

повышение конкурентоспособности города.

Ключевые принципы развития "умного" города:

человекоцентричность – максимальная ориентация на человека и его потребности;

акцент на экономической эффективности;

ориентированность на качества управления городскими ресурсами.

Реализация цифровых инициатив по построению "умных" городов осуществляется местными исполнительными органами.

Перевозки пассажиров и животных в самолетах

Министерство транспорта подготовило изменения и дополнения в Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте.

В частности, в правила добавлено, что если пассажир не прибыл в установленные сроки для регистрации, то авиакомпания аннулирует не только выделенное для него место вылета из данного аэропорта, а также места на последующих рейсах, указанных в авиабилете.

Больше об изменениях читайте здесь.

Бесплатная стерилизация кошек и собак

В рамках "Программы гуманного регулирования численности бродячих животных в Алматы на 2021-2024 годы" продолжается бесплатная стерилизация и кастрация домашних животных.

В рамках программы планируется охватить около 9 тысяч собак и кошек.

Адреса ветклиник, где могут стерилизовать домашних питомцев, смотрите здесь.

Задержание казахстанца-оператора

Сотрудники КНБ при содействии прокуратуры задержали гражданина Казахстана по подозрению в незаконном использовании сетей связи. По версии следствия, он помогал мошенникам обманывать казахстанцев из-за рубежа.

Мужчина оказывал иностранцам услуги, позволявшие маскировать звонки на казахстанские номера. Иностранные граждане использовали эту маскировку для мошенничества.

Отключение ТВ и радио

В Казахстане в эту субботу примерно 14 часов не будет работать телевидение и радио.

23 декабря 2023 года в период с 3:00 до 17:00 (по времени Астаны) в рамках завершения очередного этапа модернизации вещательного ядра "Қазмедиа орталығы" планируется замена сетевого оборудования всего технологического комплекса.

Отказ Кайрату Сатыбалды в УДО

Суд Восточно-Казахстанской области отказал в ходатайстве Кайрата Сатыбалды о замене наказания с лишения на ограничение свободы.

Осужденный и его адвокат поддержали ходатайство, указав, что Сатыбалды по закону отбыл установленную часть срока наказания (одну треть), характеризуется положительно, состоит в добровольной организации осужденных.

Суд пришел к выводу, что менять наказание Сатыбалды пока рано.

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