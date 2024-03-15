Экоактивисты бьют тревогу: что происходит в Центральном парке отдыха Алматы

Экологическое общество Алматы пожаловалось на обрезку деревьев в Центральном парке. Экоактивисты считают, что власти таким образом уничтожают деревья в самом большом городском парке.

Корреспондент Zakon.kz выяснил, что не так с деревьями в Центральном парке отдыха и какие работы там сейчас проводят.

В Facebook мы наткнулись на публикацию Экологического общества Алматы, в которой экоактивисты потребовали от акимата города "остановить уничтожение деревьев в парке, а проводимую обрезку деревьев они назвали варварской рубкой.

"Деревья, подвергающиеся обрезке, навсегда перестают выполнять санитарно-гигиенические функции по очистке воздуха от пыли и смога, выделению кислорода, охлаждению и увлажнению воздуха от знойной жары, не дают тени и не защищают население от палящего солнца. Обрезка-обрубка приводит к дальнейшей гибели деревьев, парусности и падению, поскольку в местах среза вытекает сок, образуются трещины, происходит обморожение и высыхание стволов", – говорится в сообщении Экологического общества Алматы.

Фото: Zakon.kz

По данным экоактивистов, в парке планируют обрезать 181 дерево. При этом никаких фото- и видеодоказательств, свидетельствующих о том, что эти деревья имеют сухие ветви, власти не предоставили.

"Деревья без разбору обрекли на уничтожение через рубку-обрезку. Отсутствует документация на деревья, деревья не отмечены, нет четко обозначенных координат их расположения", – добавили экоактивисты.

В заключении они попросили городской акимат незамедлительно отозвать выданное разрешение на обрезку деревьев, поскольку это может превратить парк в пустыню и уничтожить зеленые насаждения.

Фото: Zakon.kz

Корреспондент Zakon.kz лично проверил, действительно ли в самом большом парке города взялись за "уничтожение" деревьев.

Обойдя почти всю территорию парка, мы так и не встретили рабочих, которые занимались бы спилом деревьев. Однако в самой глубине мы нашли то самое место, где уже успели обрезать часть деревьев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Территория была огорожена лентой. И, скорее всего, обрезку деревьев провели не так давно, поскольку на земле остались неубранные кучи веток и опилок.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

За объяснениями мы обратились к представителям парка. Президент управляющей компании Центрального парка отдыха Владимир Калинин подтвердил, что в излюбленной для алматинцев парковой зоне начались работы по санитарной обрезке деревьев. Такое решение приняли после участившихся случаев падения веток в местах отдыха людей.

"В прошлом году в Центральном парке произошло немало случаев, связанных с падением крупных ветвей. Причем ветви эти были здоровые, не гнилые и не сухие. Они просто ломались под тяжестью своего веса. В одном из таких случаев девушка не успела отойти и получила травму. В связи с этим мы приняли решение обратиться в Институт защиты и карантина растений, чтобы они провели лесопатологическое обследование деревьев парка", – рассказал Владимир Калинин.

Фото: из архива Центрального парка имени Горького Алматы

Лесопатологическое обследование провели еще осенью прошлого года. Эксперты выявили 181 дерево, подлежащее санитарной обрезке, и 34 аварийных дерева, которые должны пойти под снос.

Фото: Zakon.kz

Разрешение на обрезку деревьев компания получила в Управлении экологии и окружающей среды Алматы. 11 марта начались плановые работы по обрезке аварийных и опасных ветвей.



"Основная часть деревьев, которым необходима обрезка, – это дубы и вязы. Они расположены вдоль главных аллей и фонтанов. Деревья старые, многим по 80-90 лет", – уточнил президент управляющей компании Центрального парка Владимир Калинин.

По его словам, на данный момент в парке уже провели обрезку 30 деревьев. После ажиотажа со стороны экообщества Алматы компания пригласила представителя городского Управления экологии и окружающей среды, заверив тем самым, что все работы будут проводиться под контролем властей.

Фото: Zakon.kz

К слову, эксперты утверждают, что проводить санитарную обрезку лучше в период биологического покоя деревьев. Поэтому работу по санобрезке в парке разделили на два этапа: часть деревьев планируют обрезать весной, а вторую – уже осенью.

"Утверждение, что деревья гибнут после санитарной обрезки, неправильное. Когда дерево обрезаешь, оно, наоборот, омолаживается, потому что пускает новые ветви, листья, при этом функцию свою продолжает выполнять", – заверил Владимир Калинин.

Фото: Zakon.kz

А вот сносить аварийные деревья, которые выявили во время лесопатологического обследования, пока не планируют.

"Скорее всего, по этому вопросу обратимся в Управление экологии или районные акиматы, чтобы они своими силами это сделали. К слову, за последние 10 лет мы еще ни разу не сносили здесь деревья. Наоборот, высаживаем новые. Не так давно обновили спортивную площадку и там высадили платаны, крупнолистные клены", – добавил Владимир Калинин.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Он также заверил, что личную выгоду, в том числе экономическую, представители парка не преследуют, поскольку смысла в уничтожении деревьев нет. Единственное, что на данный момент беспокоит работников парка, – безопасность отдыхающих.