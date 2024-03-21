В Казахстане отмечают главный весенний праздник – Наурыз мейрамы

Праздник весеннего равноденствия Наурыз, утратив свое былое астрологическое величие, стал для современного Казахстана символом обновления, новой жизни и светлых надежд. О том, как праздновали древние казахи весенний праздник и какие традиции дошли до нас, узнал Zakon.kz.

Праздник пришел на территорию, которую занимает сейчас Казахстан, из Ирана. Этим объясняется его название, в переводе с древнеиранского "ноу" – новый, а "роуз" – день, то есть Новый день. Правда, существует и другой перевод, где слово "руз" означает свет или луч, поэтому иногда Наурыз еще называют Новым светом. Сама история появления у казахов праздника Наурыз уходит в глубокое прошлое.

История

Для кочевников пережить тяготы зимы было большим счастьем, и даже везеньем, оттого праздник встречи весны Наурыз был для них особым днем. Традиция пришла с территории современного Ирана, где была известна со времен древнеперсидской династии Ахеменидов (VI-IV века до н. э.). Позднее праздник под разными названиями переместился в страны Передней и Средней Азии. Интересно, что приход ислама на территорию, занимаемую современным Казахстаном, не повлиял на праздник, а лишь дополнил его. В эти дни казахи стали совершать молитвы и поминать усопших предков, а также посещать священные места. Правда, религиозная составляющая, по мнению ученых, не смогла должным образом укорениться, и народные обычаи продолжали превалировать столетиями. Однажды праздник Наурыз все же удалось официально отменить. В 1926 году советская власть посчитала его пережитком прошлого и запретила, как чуждый. Решение большевиков отменили в 1988 году, и с тех пор Наурыз отмечается в стране ежегодно. В 2001 году праздник Наурыз получил статус государственного и был внесен в официальный перечень праздников РК .

Традиции

В прежние времена существовала особая традиция подготовки к празднику Наурыз мейрамы – встреча рассвета. Ранним утром, едва солнце показалось на горизонте, жители аула выходили из юрт, взяв кетмени и лопаты, чтобы расчистить свой родник и арык, идущий от него. Затем под руководством уважаемых старейшин сажали деревья, при этом собравшиеся говорили: "Пусть останется в памяти от человека дерево, нежели стадо". В этот же день было принято приводить в порядок свои жилища после зимы и свои дела: расплачиваться с долгами, просить прощение за обиды. Но основные торжества проходили 22 марта – в день Нового года или Нового света, как переводится с казахского название праздника.

Из сундуков доставали праздничные одежды, готовили обильные и богатые угощения. Казахи считали, что благополучие и достаток будущего года зависят от того, как они встретят Наурыз мейрамы, поэтому никто ничего не жалел, народные гуляния проходили широко, а столы ломились от изобилия блюд. Обязательное ритуальное угощение – наурыз-коже, оно должно было быть приготовлено из семи продуктов: воды, мяса, соли, жира, муки, злаков (рис, кукуруза или пшеница) и молока. Ингредиенты имели сакральный смысл и символизировали собой радость, удачу, мудрость, здоровье, благосостояние, скорость, рост и божественную защиту. Помимо наурыз-коже, на праздничном столе должны были стоять кумыс и одно угощение белого цвета. Все эти кулинарные традиции дошли до наших времен, и сейчас эти праздничные блюда можно увидеть в Наурыз мейрамы на каждом столе.

"В Казахстане существует отличие от других тюркских народов. Согласно одной легенде, в ночь на 22 марта Землю обходил Кыдыр-ата, который приносил в дом достаток и благополучие. Есть и еще одна версия, что в день весеннего равноденствия Землю обходит Счастье, заглядывая в каждый дом", – рассказывает доктор исторических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Лейла Ахметова.

Народные гуляния проходили на улице: для молодежи устанавливали гигантские качели – алтыбакан, украшая их лентами и цветами, а джигиты состязались в удали. Самыми популярными играми тех лет, дошедшими до нас, считаются байга (скачки наперегонки), аудары-спек (перетягивание друг друга из седел), кокпар (две команды на конях стараются отобрать тушу козла), кыз куу (догони и поцелуй девушку) и др. Популярным среди казахов считалось состязание акынов (айтыс), некоторые из них были в то время популярнее многих современных певцов.

Тюркский мир

Праздник Наурыз мейрамы, меняя названия, отмечается во всех тюркоязычных странах, а также Иране и Индии. В настоящее время, по словам историков, сохранилось мало письменных источников, рассказывающих о праздновании Наурыза в древние времена. Отсюда в ученом мире возникают противоречия, появляются новые мифы и легенды. Однако, какие бы трактовки не появлялись, главное остается неизменным тысячелетиями: Наурыз мейрамы – праздник Нового года, обновления, радости и весны. Подсчитано, что на планете около 300 миллионов человек, проживающих в государствах Средней Азии, Индии, Китае, Турции и других странах, отмечают весенний праздник.

В чем-то традиции схожи, а в чем-то имеются отличия, например, в Иране в этот день разводят костры и народ прыгает через них. В Узбекистане принято на праздник вкушать только ту пищу, которая готовилась на открытом огне. В Турции существует поверье, что предстоящий год зависит от того, что увидишь, проснувшись утром 22 марта в день Наурыза. Поэтому с вечера турки раскладывают подле своих кроватей символические предметы. У казахов 22 марта принято, проснувшись ранним утром, приветствовать Всевышнего и его великое творение – Солнце. Следуя примете, принято распрыскивать на землю молоко со словами "Пусть будет много светлого".

Наурыз мейрамы – 2024

Впервые за историю современного Казахстана вековые народные традиции были переосмыслены на государственном уровне и трансформировались в специальную программу. Теперь число праздничных дней увеличено до десяти, период назван Наурызнама, а начинать торжества решено ежегодно с 14-го марта.

В программе народные традиции разбиты по дням, к примеру, 14 марта – день Көрісу күні. За основу праздника взяты традиции казахов, населяющих запад Казахстана. В День созидания (Амал) было принято встать пораньше, чтобы успеть обойти всех в ауле, начиная со старейшин. Приветствуя друг друга, люди просили прощения за прошлые обиды, желали благополучия и здоровья, приглашали разделить праздничную трапезу. Ранее Zakon.kz писал о том, в какой день какие традиции будут осуществляться, с материалом можно ознакомиться здесь.

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22 марта народ Казахстана соберется на площадях у юрт, чтобы отведать приготовленные угощения, а молодежь проведет состязания, как это делали их предки. И все друг другу будут желать "Наурыз мейрамы құтты болсын! Ақ мол болсын!" (Поздравляю с праздником Наурыз! Пусть будет изобилие!).