Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Канаде
32-летний Султан Кунадилов переехал в Канаду со своей семьей в феврале 2023 года. Такое решение казахстанец принял, чтобы попробовать свои силы в конкурентной среде. По состоянию на январь 2024 года в Канаде проживают более 40 млн человек.
"Всегда было желание поработать за рубежом, чтобы в старости не жалеть о том, что не попробовал. Сначала мы думали поехать на 6 месяцев. Посмотреть, сможем ли найти работу, и насколько нам здесь будет комфортно жить. А затем, когда обустроились, решили еще пожить и попробовать свои силы". Султан Кунадилов
Фото: Instagram/kunadilov
Переезд
"Я рад, что переехал за границу в зрелом возрасте со своей семьей. Потому что вдали от родного дома важно, когда рядом твои близкие. Плюс мы вместе узнаем новую для нас страну. Сейчас мы живем в столице Канады – Оттаве. Этот город очень спокойный и чаще здесь живут семейные. Здесь одни из лучших школ в стране и очень хорошо развиты спортивные центры. Пока нам комфортно здесь, но есть желание поездить и посмотреть запад страны", – говорит казахстанец.
Сам Султан родом из Балхаша. Свои школьные годы он провел в Караганде, а студенческие – в Алматы. Отучившись на программиста, он остался жить и работать в южной столице. Говорит, там и встретил свою возлюбленную.
"В студенческие годы все свое свободное время посвящал учебе, поскольку был немного застенчивым. Поэтому к 4 курсу начал работать над soft-skills (непрофессиональные навыки) через волонтерство. Но, помимо новых навыков коммуникации и уверенности в себе, я получил нетворкинг. Они в итоге и привели меня к позиции руководителя в общественных, спортивных и научных проектах".Султан Кунадилов
Фото: из личного архива Султана Кунадилова
Общение с местными жителями
"Обычно знакомство с местными жителями начинается на детской площадке, где играют наши дети. Здесь люди в основном говорят на английском и нет никакой дискриминации из-за акцента или слабого знания языка. В целом, канадцы открытый и приветливый народ. Здесь представители любой национальности чувствуют себя абсолютно свободно. Многие организовывают свои культурные мероприятия, концерты и парады. К примеру, на Курбан Айт ты можешь взять отгулы на работе", – говорит Кунадилов.
Фото: Facebook/Султан Кунадилов
Фото: из личного архива Султана Кунадилова
Будни в Канаде
"Конечно, здесь все намного дороже, чем в Казахстане. Но есть возможность зарабатывать достаточно, чтобы позволить себе комфортную жизнь. Мы в начале этого года переехали в таунхаус, который взяли в ипотеку. Ранее в течение года арендовали жилье", – говорит он.
При переезде мы не имели здесь друзей и знакомых и надеялись только на себя. К счастью, почти сразу нашлись друзья, казахи, кто ранее переехал в Канаду. Они нам помогли найти жилье, подготовить документы и обосноваться. У нас вид на жительство, и поэтому мы получили полную медицинскую страховку. Получить медицинскую помощь здесь сложно из-за долгих очередей, даже в случае ЧС", – отвечает казахстанец.
Казахстан – это главное, чего тут не хватает
Султан признается, что они скучают по Родине, и это самое главное, чего тут не хватает. Пока у пары есть в планах приезжать в Казахстан ежегодно, но сейчас в приоритете проявить себя в полной мере на новой работе. В настоящее время Султан работает программистом в местном стартапе.
Фото: из личного архива Султана Кунадилова
Спустя год семья обзавелась хорошими друзьями. Среди них преимущественно казахстанцы и из стран СНГ, в их числе граждане Китая, Кыргызстана, Украины и России. Также наш соотечественник поделился, что зачастую общается с турками, поскольку хорошо говорит на турецком языке.
Фото: из личного архива Султана Кунадилова
Кстати, недавно мужчина организовал мероприятие для казахов в Оттаве. Там также присутствовали казахстанские дети, которых усыновили/удочерили канадцы.
Как скоро казахстанская семья вернется домой, неизвестно. Пока они решили пожить и набраться опыта, чтобы уверенно стоять на ногах в финансовом плане.
"Мы не ограничиваем себя в сроках. Находимся там, где нам комфортно жить. Мы являемся гражданами Казахстана и всегда можем вернуться на Родину. У нас родители, родные и друзья там. Это осознание дает нам уверенность", – делится Султан.