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Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Канаде

Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Канаде, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 17:00 Фото: из личного архива Султана Кунадилова
Канада славится живописными заповедниками и красивой природой. Неудивительно, что на вопрос, где чаще всего хотят жить за рубежом, называют именно эту страну. Чтобы узнать, как живут казахстанцы в Стране кленового листа, Zakon.kz поговорил с одним из наших соотечественников.

32-летний Султан Кунадилов переехал в Канаду со своей семьей в феврале 2023 года. Такое решение казахстанец принял, чтобы попробовать свои силы в конкурентной среде. По состоянию на январь 2024 года в Канаде проживают более 40 млн человек.

"Всегда было желание поработать за рубежом, чтобы в старости не жалеть о том, что не попробовал. Сначала мы думали поехать на 6 месяцев. Посмотреть, сможем ли найти работу, и насколько нам здесь будет комфортно жить. А затем, когда обустроились, решили еще пожить и попробовать свои силы". Султан Кунадилов
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Канаде, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 17:00

Фото: Instagram/kunadilov

Переезд


Поехал наш соотечественник туда не один, а со своей супругой и двумя детьми: старшим сыном 7 лет Арсланом и 3-летней дочкой Айсулу. Султан признается, что переезжать в другую страну намного легче, когда рядом любимая супруга и дети. Они помогают справляться со всеми испытаниями, связанными с трудностями переезда.
"Я рад, что переехал за границу в зрелом возрасте со своей семьей. Потому что вдали от родного дома важно, когда рядом твои близкие. Плюс мы вместе узнаем новую для нас страну. Сейчас мы живем в столице Канады – Оттаве. Этот город очень спокойный и чаще здесь живут семейные. Здесь одни из лучших школ в стране и очень хорошо развиты спортивные центры. Пока нам комфортно здесь, но есть желание поездить и посмотреть запад страны", – говорит казахстанец.

Сам Султан родом из Балхаша. Свои школьные годы он провел в Караганде, а студенческие – в Алматы. Отучившись на программиста, он остался жить и работать в южной столице. Говорит, там и встретил свою возлюбленную.



Мужчина активно занимается триатлоном и имеет статус Iron Man. Это серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, которая cостоит из трех этапов: заплыв на 3,8 км, велозаезд на 180 км и забег на 42 км. Вспоминая студенческую жизнь, говорит следующее.
"В студенческие годы все свое свободное время посвящал учебе, поскольку был немного застенчивым. Поэтому к 4 курсу начал работать над soft-skills (непрофессиональные навыки) через волонтерство. Но, помимо новых навыков коммуникации и уверенности в себе, я получил нетворкинг. Они в итоге и привели меня к позиции руководителя в общественных, спортивных и научных проектах".Султан Кунадилов
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Канаде, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 17:00

Фото: из личного архива Султана Кунадилова

Общение с местными жителями


Говоря о местных жителях, мужчина отмечает, что народ в больших городах очень многонационален и поэтому всем интересно изучать новые культуры. Между собой жители общаются в основном на английском языке. Также в Оттаве очень часто говорят на французском – это их второй официальный язык.
"Обычно знакомство с местными жителями начинается на детской площадке, где играют наши дети. Здесь люди в основном говорят на английском и нет никакой дискриминации из-за акцента или слабого знания языка. В целом, канадцы открытый и приветливый народ. Здесь представители любой национальности чувствуют себя абсолютно свободно. Многие организовывают свои культурные мероприятия, концерты и парады. К примеру, на Курбан Айт ты можешь взять отгулы на работе", – говорит Кунадилов.
В части коммуникации Султан говорит, что у него нет языкового барьера, так как он учился в старших классах на английском языке, а университет окончил в английской группе.
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Канаде, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 17:00

Фото: Facebook/Султан Кунадилов

По словам Султана, каждый день он получает огромный опыт и подмечает что-то новое. К примеру, как в стране готовятся к разного рода проявлениям погоды или как работает оповещение людей.
Собеседник сообщил интересный факт: в Оттаве заливают самый большой ледовый каток в мире на канале Редо. Его длина достигает 7 км.
Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Канаде, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 17:00

Фото: из личного архива Султана Кунадилова

Будни в Канаде


На вопрос о житейских вопросах казахстанец ответил, что экономика в Канаде стабильная. Однако, как и во всем мире, сложная ситуация с ценами на продовольственные товары, и продукты, как и везде, дорожают.
"Конечно, здесь все намного дороже, чем в Казахстане. Но есть возможность зарабатывать достаточно, чтобы позволить себе комфортную жизнь. Мы в начале этого года переехали в таунхаус, который взяли в ипотеку. Ранее в течение года арендовали жилье", – говорит он.
По его словам, расходы на проживание в Канаде варьируются в зависимости от предпочтений. Если не тратить много на развлечения, то в среднем на семью из четырех человек уходит $5000-5500 (канадских долларов), где половина – это оплата за жилье.
При переезде мы не имели здесь друзей и знакомых и надеялись только на себя. К счастью, почти сразу нашлись друзья, казахи, кто ранее переехал в Канаду. Они нам помогли найти жилье, подготовить документы и обосноваться. У нас вид на жительство, и поэтому мы получили полную медицинскую страховку. Получить медицинскую помощь здесь сложно из-за долгих очередей, даже в случае ЧС", – отвечает казахстанец.

Казахстан – это главное, чего тут не хватает


Султан признается, что они скучают по Родине, и это самое главное, чего тут не хватает. Пока у пары есть в планах приезжать в Казахстан ежегодно, но сейчас в приоритете проявить себя в полной мере на новой работе. В настоящее время Султан работает программистом в местном стартапе.

Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Канаде, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 17:00

Фото: из личного архива Султана Кунадилова

Спустя год семья обзавелась хорошими друзьями. Среди них преимущественно казахстанцы и из стран СНГ, в их числе граждане Китая, Кыргызстана, Украины и России. Также наш соотечественник поделился, что зачастую общается с турками, поскольку хорошо говорит на турецком языке.

Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Канаде, фото - Новости Zakon.kz от 10.05.2024 17:00

Фото: из личного архива Султана Кунадилова

Кстати, недавно мужчина организовал мероприятие для казахов в Оттаве. Там также присутствовали казахстанские дети, которых усыновили/удочерили канадцы.


Как скоро казахстанская семья вернется домой, неизвестно. Пока они решили пожить и набраться опыта, чтобы уверенно стоять на ногах в финансовом плане.

"Мы не ограничиваем себя в сроках. Находимся там, где нам комфортно жить. Мы являемся гражданами Казахстана и всегда можем вернуться на Родину. У нас родители, родные и друзья там. Это осознание дает нам уверенность", – делится Султан.
Также казахстанец добавил, что основная цель их проживания в Канаде – это открыть больше возможностей для себя и детей в части образования и реализации потенциала. Сейчас семья с нетерпением ждет, когда их родители смогут приехать сюда и они покажут им страну.

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