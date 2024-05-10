Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Канаде

Будни в Канаде





На вопрос о житейских вопросах казахстанец ответил, что экономика в Канаде стабильная. Однако, как и во всем мире, сложная ситуация с ценами на продовольственные товары, и продукты, как и везде, дорожают.

"Конечно, здесь все намного дороже, чем в Казахстане. Но есть возможность зарабатывать достаточно, чтобы позволить себе комфортную жизнь. Мы в начале этого года переехали в таунхаус, который взяли в ипотеку. Ранее в течение года арендовали жилье", – говорит он.

По его словам, расходы на проживание в Канаде варьируются в зависимости от предпочтений. Если не тратить много на развлечения, то в среднем на семью из четырех человек уходит $5000-5500 (канадских долларов), где половина – это оплата за жилье.

При переезде мы не имели здесь друзей и знакомых и надеялись только на себя. К счастью, почти сразу нашлись друзья, казахи, кто ранее переехал в Канаду. Они нам помогли найти жилье, подготовить документы и обосноваться. У нас вид на жительство, и поэтому мы получили полную медицинскую страховку. Получить медицинскую помощь здесь сложно из-за долгих очередей, даже в случае ЧС", – отвечает казахстанец.

Казахстан – это главное, чего тут не хватает





Султан признается, что они скучают по Родине, и это самое главное, чего тут не хватает. Пока у пары есть в планах приезжать в Казахстан ежегодно, но сейчас в приоритете проявить себя в полной мере на новой работе. В настоящее время Султан работает программистом в местном стартапе.

Фото: из личного архива Султана Кунадилова

Спустя год семья обзавелась хорошими друзьями. Среди них преимущественно казахстанцы и из стран СНГ, в их числе граждане Китая, Кыргызстана, Украины и России. Также наш соотечественник поделился, что зачастую общается с турками, поскольку хорошо говорит на турецком языке.

Фото: из личного архива Султана Кунадилова

Кстати, недавно мужчина организовал мероприятие для казахов в Оттаве. Там также присутствовали казахстанские дети, которых усыновили/удочерили канадцы.





Как скоро казахстанская семья вернется домой, неизвестно. Пока они решили пожить и набраться опыта, чтобы уверенно стоять на ногах в финансовом плане.

"Мы не ограничиваем себя в сроках. Находимся там, где нам комфортно жить. Мы являемся гражданами Казахстана и всегда можем вернуться на Родину. У нас родители, родные и друзья там. Это осознание дает нам уверенность", – делится Султан.