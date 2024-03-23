Беслан, Норд-Ост и Буденновск: самые громкие теракты в России и СССР

Вечером 22 марта в Москве в "Крокус Сити Холле" произошел один из самых громких терактов последних лет. Многие ставят его на одну ступень с трагедией в "Норд-Осте" и захватом заложников в Буденновске. Самые страшные теракты, совершенные в России и СССР, в материале Zakon.kz.

Захват больницы в Буденновске

14 июня 1995 года 195 боевиков во главе с чеченским полевым командиром Шамилем Басаевым совершили атаку на Буденновск с последующим захватом городской больницы и заложников. Террористы требовали завершить военные действия в Чечне, которые на тот момент продолжались уже полгода, и начать переговоры с режимом Джохара Дудаева. В результате теракта погибли 129 человек, более 300 были ранены. Несмотря на бои с силовиками, террористам удалось покинуть Буденновск и скрыться в Чечне.

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Теракт в Буйнакске

4 сентября 1999 года в дагестанском Буйнакске рядом с пятиэтажным домом, в котором проживали семьи военнослужащих 136‑й мотострелковой бригады Минобороны России, был взорван грузовик. В машине находилось 2,7 тыс. килограммов взрывчатого вещества. Были разрушены два подъезда, 58 человек погибли, 146 были ранены. Позднее еще 6 человек скончались от полученных травм.

Взрыв на День Победы

В 2002 году в центре Каспийска во время торжеств, посвященных празднованию Дню Победы, в толпе сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате погибли 43 человека, включая 12 детей. Следствие признало организатором Раппани Халилова, который был лидером формирований из Чечни и Дагестана. Спонсором теракта считают подданного Королевства Саудовская Аравия Абу Аль‑Валида Аль‑Хамиди.

Теракт на Дубровке

23 октября 2002 года в здание Дома культуры "Московский подшипник", где шел мюзикл "Норд-Ост", ворвалась группа вооруженных людей. Террористы захватили почти тысячу заложников. В течение трех дней силовики проводили переговоры с террористами. Не придя к компромиссу, сотрудники ФСБ применили специальный усыпляющий газ и начали штурм здания. По официальным данным, погибли 130 заложников, по подсчетам общественной организации "Норд-Ост" – 174. Еще более 700 человек были ранены. В основном люди погибли из-за несвоевременно оказанной медицинской помощи. Организаторами террористического акта, по данным следственных органов России, выступали житель Чечни Руслан Эльмурзаев, убитый в ходе штурма здания на Дубровке, а также житель Ингушетии Асланбек Хасханов.

Взрывы в поездах "Кисловодск – Минеральные воды"

Теракты на этом маршруте произошли дважды за 2003 год. 3 сентября под вагоном электрички сдетонировали два взрывных устройства, тогда погибли семь человек и еще 92 были ранены. Суд признал виновным жителя Чечни Ибрагима Исрапилова.

5 декабря на том же рейсе прогремел еще один взрыв в головном вагоне поезда, следовавшего из Кисловодска в Минеральные воды. Погибли 44 человека и еще 156 пострадали, включая 62 детей.

Организатором снова признали Ибрагима Исрапилова, его приговорили к 20 годам лишения свободы.

Теракт в Беслане

1 сентября 2004 года отряд террористов из более чем 30 человек захватил школу № 1 в Беслане. Среди заложников были дети, их родители и учителя, которые пришли на школьную линейку. Свыше двух суток террористы удерживали в заложниках около двух тысяч человек. 3 сентября один из террористов-смертников активировал взрывное устройство. В результате теракта и штурма погибли более 330 человек, включая 172 ребенка. Всего в бою в Беслане погибли 27 сотрудников силовых структур, в том числе 12 офицеров ФСБ и 15 милиционеров. Также погибли 8 сотрудников Центра спецназа ФСБ (бойцы подразделений "Альфа" и "Вымпел"). Это крупнейшие потери спецназа российской госбезопасности за всю историю его существования. Всех террористов уничтожили в ходе штурма. Единственный выживший получил пожизненное лишение свободы.

Фото: wikimedia

Взрыв в московском аэропорту "Домодедово"

24 января 2011 года в зале международных прилетов одного из крупнейших московских аэропортов в действие привел взрывное устройство террорист-смертник. Взрыв произошел в толпе встречающих, погибли 38 человек, еще 116 пострадали. Предполагаемых организаторов ликвидировали российские спецслужбы в Стамбуле.

Фото: wikimedia

К сожалению, террористические акты на территории Российской федерации совершались не только в 90-е и начале 2000-х. Во времена СССР бандиты организовывали теракты практические каждые пять лет. Из-за цензуры о них так широко не сообщали.

Взрыв в Краснодаре

14 июня 1971 года прогремел взрыв в рейсовом автобусе в Краснодаре. Теракт совершил выпускник мединститута. Он был обижен на то, что ему не позволили работать по специальности. Врачебная комиссия признала его душевнобольным. В автобусе во время взрыва находились около 100 человек, в результате взрыва погибли 10. Подрывник был найден через пару дней, однако признан судом невменяемым и приговорен к заключению в психбольнице.

Теракт между станциями "Измайловская" и "Первомайская"

7 января 1977 года произошла серия взрывов в Москве: в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская", в торговом зале продуктового магазина №15 Бауманского райпищеторга и в нескольких сотнях метров от здания КГБ СССР, около продовольственного магазина №5 на улице 25-летия Октября. В результате погибли 7 (по другим данным – 29) и ранения получили более 40 человек. Это первый теракт в московском метро. Организатором теракта стал глава подпольной Национально-объединенной партии Армении Степан Затикян. Помогали ему террористы Акоп Степанян и Завен Багдасарян. Во время обыска их квартир следователи нашли детали новых взрывных устройств.

Захват школы в городе Сарапула

18 декабря 1981 произошел первый в истории СССР захват школы. Двое военнослужащих мотострелковой части самовольно оставили часть с оружием и захватили школу в городе Сарапула. Дезертиры забаррикадировались в классе с учащимися и пытались заставить местные органы власти выполнить их требования: выдать деньги и визы, а также предоставить самолет для вылета в США. С преступниками долго проводили переговоры, в результате которых они спустя несколько часов сдались. Никто из заложников не пострадал.

Захват автобуса в Орджоникидзе

1 декабря 1988 года пятеро преступников захватили автобус с 30 учениками школы №42 и их учительницей. В обмен на детей власти предоставили нападавшим 2 миллиона долларов, оружие и самолет для вылета в Пакистан. Достигнуто соглашение об их вылете в Израиль. 2 декабря в аэропорту Тель-Авива в ходе операции израильских спецслужб террористы были задержаны, а 3 декабря выданы СССР. В марте 1989-го бандиты получили от 14 до 15 лет тюрьмы.