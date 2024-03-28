Большая вода в ЗКО и режим ЧС: как эвакуируют жителей из затопленных сел

Почти 1000 самоотверженных спасателей и сотрудников госорганов борются в этот момент со стихией - эвакуируют пострадавших, спасают скот, роют каналы, чтобы отвести разрушительную стихию подальше от жилых домов, сообщает Zakon.kz.

Каратобинский,Теректинский, Сырымский районы и город Уральск - именно здесь люди приняли на себя первую волну паводка 2024 года. 633 человека сейчас живут вне своих домов - талые воды частично подтопили или полностью разрушили их строения.

На брифинге в акимате ЗКО заместитель акима области Бахытжан Нарымбетов сообщил, что паводковая ситуация в регионе сложная. Сток талых вод в сельских районах в два раза больше, чем в 2023 году, так как почва покрыта ледяной коркой и не впитывает влагу. К тому же 26-27 марта в ЗКО прошли обильные дожди – всего за двое суток выпало 46,5 мм осадков, что в два раза выше месячной нормы. В итоге растаявший снег вперемежку с дождем из степи хлынул в села, а мелкие речки неожиданно вышли из берегов.

С 25 по 27 марта в области затопило 432 жилых дома, частично были подтоплены подвалы 17 социальных и государственных объектов. Среди них – цокольные этажи акимата Уральска и городской многопрофильной больницы. Но наибольшие масштабы разрушений от паводковых вод сейчас наблюдаются в Сырымском и Каратобинском районах.

Сейчас под водой остаются 80 из 130 домов в селе Коржын Каратобинского района. Бахытжан Нарымбетов рассказал, что затопление села произошло в считанные часы. Здесь речка Жаксыбай 27 марта перелилась через 2-метровую защитную дамбу. Высота волны была 3 метра. В 2023 году как раз эта дамба и защитила село от паводка.

Местные старейшины вспоминают, что такой большой воды в реке Жаксыбай они не видели даже в советские годы. Люди бежали из своих домов, кто в чем был. К сожалению, практически у всех сельчан во дворах погиб скот - вывести животных они не успели.

Корреспонденту Zakon.kz по телефону жители села рассказали, что всех сельчан Коржына – это 350 человек, 27 марта эвакуировали в здание местной школы-интерната, на 2-3 этажи.

Ночь люди провели в панике. У них не было с собой еды, средств гигиены и воды. Уличный туалет оказался затоплен, и люди элементарно не могли справить нужду.

"Местная школа, куда спасатели сразу стали эвакуировать людей из затопленных домов, не была подготовлена в качестве эвакопункта с горячим питанием и условиями для проживания. Никто не прогнозировал такой большой воды в местной реке. Жертв среди населения удалось избежать, и это сейчас для нас главное", – пояснил сложившуюся ситуацию Бахытжан Нарымбетов.

28 марта власти приняли решение эвакуировать жителей Коржына из оказавшегося в водяном кольце села при помощи вертолетов.

"КазАвиаСпас" направил в Каратобинский район вертолет из Актобе, который доставил пострадавшим еду и предметы первой необходимости.

По словам замакима области Бахытжана Нарымбетова, эвакуация людей из Коржына идет с 12 часов 28 марта при помощи двух вертолетов, и она еще не завершена.

Людей перевозят в райцентр – село Каратобе, размещают в эвакопункте – школе имени Кайрата Жумагалиева. Так как 27 марта в Каратобинском районе был объявлен режим ЧС, местные исполнительные власти имеют все основания организовать за счет бюджета горячее питание для людей, находящихся в эвакопункте. Чиновник заверил, что пока это будет необходимо, все жители Коржына будут обеспечены питанием и всем необходимым за счет местного акимата.

В Сырымском районе от наводнения пострадали 268 частных дома - в селах Жымпиты, Уленты, Булдырты. Из двух последних сел в эвакопункты райцентра - в село Жымпиты – были эвакуированы 265 человек. Здесь люди успели большую часть своего скота отогнать в безопасные места, свои дома они покинули без паники.

Талые воды затопили 20% территории районного центра - село Жымпиты. Причиной затопления сел в Сырымском районе стало резкое повышение уровня воды в местной речке Уленты. С утра 28 марта в этот район прибыли 50 военных из города Алматы, которые были мобилизованы для сдерживания воды и эвакуации людей в безопасные места.

Как отметил Бахытжан Нарымбетов, сейчас в акимат области обращаются неравнодушные жители города, волонтеры, предприниматели, представители Ассамблеи народа Казахстана и партии "Аманат", которые предлагают свою помощь и поддержку жителям подтопленных сел. Они уже отправили первую партию гуманитарного груза – несколько "ГАЗелей" с продуктами питания и средствами личной гигиены в Сырымский и Каратобинский районы.

Начальник управления департамента ЧС по ЗКО Нуралы Мусиев в ходе брифинга отметил, что основной акцент во время спасательных работ идет на эвакуацию населения, спасение материальных ценностей сельчан.

"Люди не должны беспокоиться, что завтра чей-то дом не будет учтен, когда будет решаться вопрос о возмещении материального ущерба пострадавшим от паводка. Будет создана специальная комиссия во главе с акимом области с участием представителей госорганов, которая займется обследованием подтопленных домов, оценкой ущерба сельчан", – пояснил Нуралы Мусиев.

Сейчас в зоне риска подтопления остаются населенные пункты в Бурлинском, Чигирлауском, Байтерекском и Таскалинском районах ЗКО.

"Процесс снеготаяния по области еще продолжается, в Байтереке и Таскале имеется большой снегозапас в степной зоне. Уровень воды в реках колеблется. Все населенные пункты четырех указанных районов находятся на особом контроле. Мы ждем паводка на трансграничных реках – Урал, Большой и Малый Узень. По прогнозам, уровень воды в этих реках ожидается высокий, так как в России снегозапас достаточно большой", – констатировал Мусиев.

Сейчас акиматы, спасатели, военнослужащие ЗКО работают в усиленном режиме. Эвакуируют людей, борются с последствиями паводка 994 человека. У них на вооружении 290 единиц техники, 141 мотопомпа.

Всего за трое суток они откачали из домов и с улиц населенных пунктов ЗКО более 321 тысяч кубометров талой воды, обложили сотни домов и социальных объектов 17 тысячами мешков с песком.