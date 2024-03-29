Стратегическая важность: эксперт высказался о визите Токаева в Китай

Утром 28 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Поднебесную. Эксперт оценил заинтересованность Китая в бизнес-сотрудничестве с нашей страной, передает Zakon.kz.

Сославшись на сообщения Акорды, директор центра отраслевого анализа Института экономических исследований Тимур Усеев отметил, что основной фокус визита направлен именно на участие в Боаоском азиатском форуме (БАФ), где глава государства выступил с докладом на пленарной сессии открытия ежегодной конференции БАФ.

Фото предоставлено спикером

"Как мы помним, широкий пакет двусторонних документов был подписан в ходе государственного и официального визитов Касым-Жомарта Токаева в Китай в прошлом году. Президент своим участием вновь подтверждает стратегическую важность отношений с КНР и задает новый импульс по всему спектру ранее заключенных межгосударственных и деловых договоренностей, что, безусловно, идет на пользу дальнейшему развитию сотрудничества двух стран". Тимур Усеев

Стоит напомнить, что первый визит Касым-Жомарта Токаева в Китай в качестве президента Казахстана состоялся в сентябре 2019 года. Отвечая на вопрос о достигнутых за прошедшее время успехах, Усеев привел конкретные цифры:

"По данным Бюро национальной статистики, товарооборот между Казахстаном и КНР по итогам 2019 года составил 14,8 млрд $ (15,1% от всего товарооборота РК), в т.ч. экспорт из РК в КНР составил 8 млрд $ (13,8% от всего экспорта РК), а импорт из КНР в РК – 6,8 млрд $ (17,1% от всего импорта РК). По итогам 2023 года товарооборот – 31,3 млрд $ (22,5%), в т.ч. экспорт – 14,7 млрд $ (18,7%), импорт – 16,8 млрд $ (27,4%). Как видим, товарооборот вырос в 2,1 раза. В 2023 году Китай занял первое место по товарообороту с РК в разрезе стран, сместив Россию на второе место. При этом, если в 2019 году внешняя торговля Казахстана с Китаем характеризовалась положительным сальдо (экспорт превышал импорт), то по итогам 2023 года, напротив, импорт превысил экспорт, что во многом можно объяснить возросшим значением транзита через территорию Казахстана".

Вместе с тем, по данным Национального банка, валовый отток прямых иностранных инвестиций из РК в КНР в миллионах долларов составил: 2019 – 49,4; 2020 – 55,9; 2021 – 42,9; 2022 – 46,2; девять месяцев 2023 – 32,5. Валовый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из КНР в РК: 2019 – 1,69 (в т.ч. за 4 квартал 0,46 млрд $); 2020 – 0,96; 2021 – 1,85; 2022 – 1,43; девять месяцев 2023 – 1,36. Как видно, за период с четвертого квартала 2019 г. по третий квартал 2023 г. валовый приток ПИИ из Китая в Казахстан составил 6,06 млрд. $. Для сравнения, тот же показатель за период с четвертого квартала 2015 г. по третий квартал 2019 г. составил 5,42 млрд $ или на 12% меньше.

Спикер также подчеркнул значительный интерес китайской стороны к деловому сотрудничеству с казахстанской.

"Это подтверждается широким пакетом двусторонних документов, подписанных в ходе государственного и официального визитов главы государства в Китай в прошлом году. Казахстан выступает одним из ключевых партнеров по реализации инициативы КНР "Один пояс, один путь". Тимур Усеев

Подытожив, Тимур Усеев добавил, что сотрудничество в развитии транзитных маршрутов, инфраструктуры, энергетической и продовольственной безопасности, в сфере технологий, по цифровой повестке и другим направлениям также свидетельствует о высочайшем взаимном интересе сторон.