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События

Политолог: Визит Токаева в Иорданию можно назвать стратегическим

Артур Сулейманов, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 23:14 Фото: из личного архива Артура Сулейманова
Эксперт-аналитик Центра геополитических исследований "Берлек-Единство" Артур Сулейманов назвал официальный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Иорданское Хашимитское Королевство стратегическим, сообщает Zakon.kz.

По словам политолога, лидеры многих государств рассматривают сложившийся геополитический разлад в мире как долгосрочный тренд, который не только создает дополнительные проблемы, но и может открывать новые возможности для развития.

"В этом смысле официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Иорданию, действительно, можно назвать стратегическим. Очевидно, что основная повестка связана с экономическими вопросами. В то же время К. Токаев, как лидер-дипломат, на этой встрече, вероятнее всего, уделилвнимание еще и проблеме урегулирования палестинско-израильскогоконфликта, а также гуманитарной помощи палестинскому народу, – подчеркнул эксперт.

По словам Артура Сулейманова, Казахстан уже зарекомендовал себя международной площадкой по разрешению сложных геополитических споров. Даже учитывая тот факт, что ситуация в Сирии в какой-то момент серьезно обострилась и привела к падению режима Б. Асада, заслуги Астанинского формата остаются очень высокими.

"Сейчас в каком-то смысле решается судьба сектора Газа и поездка Касым-Жомарта Токаева в Иорданию выглядит своевременной. Она позитивно влияет на внешнеполитический имидж Казахстана, который последовательно повышает субъектность в глобальных и региональных процессах, и президента-дипломата К. Токаева. В ходе переговоров на высшем уровне Король Иордании Абдалла II заявил о том, что визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева создает большие перспективыдля расширения двустороннего политического, торгово-экономического иинвестиционного сотрудничества. По мнению Короля Иорданского Хашимитского Королевства, открываются хорошие возможности для активизации экономических связей", – отметил эксперт.

По его мнению, в экономическом плане Астана и Амман закладывают фундамент для дальнейших проектов. Еще в конце января в Иордании проходил Казахстанско-иорданский бизнес-форум, который придал импульс активизации экономических контактов. Полагаю, что точек пересечения экономических интересов найдется немало. Это в первую очередь промышленность, энергетика, сельское хозяйство, инвестиции и цифровизация.

"По итогам визита президента Казахстана в Иорданию был подписан ряд меморандумов и соглашений. Эксперт-аналитик Центра геополитических исследований "Берлек-Единство" отметил ключевые документы, реализация которых, по его мнению, окажет особое влияние на укрепление взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Иордании. Отдельно я бы выделил меморандумы о взаимопонимании в вопросах промышленного сотрудничества, атомной энергетики и торговли", – считает политолог.

Также он отметил, что перспективным видится соглашение по линии сотрудничества государственных СМИ – Телерадиокомплекса президента РК и Jordan Radio and Television Corporation. Это не только обмен передовым опытом в области масс-медиа, но и расширение информационно-коммуникационных возможностей двух стран.

"Касым-Жомарт Токаев заявил, что Иордания пользуется признанием международного сообщества за непоколебимую приверженность миру и стабильности. И в этом плане у Казахстана и Иорданского ХашимитскогоКоролевства много общего, – резюмировал Артур Сулейманов. 

По словам кандидата политических наук, РК проводит последовательную внешнюю политику, направленную на "международное созидание". 

С официальным визитом в Иорданию глава Казахстана прибыл 18 февраля 2025 года. Как Токаева встречали во дворце, можно посмотреть по этой ссылке.

Айсулу Омарова
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