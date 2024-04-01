Тепло в каждый дом: как в Казахстане намерены увеличивать газификацию населенных пунктов

По данным Министерства энергетики РК, 60% населения уже обеспечены газом. Традиционно ежегодный рост газификации составляет около 1%. Преимущественно этим природным богатством довольствуются западные регионы страны, где добывается газ, а также южные регионы, по которым идет трубопровод.

Корреспондент Zakon.kz поговорил с директором общественного фонда Energy Monitor Нурланом Жумагуловым и узнал, как специалисты намерены выполнять поручение главы государства и довести процент домохозяйств, обеспеченных газом, до 65%.

В ходе третьего заседания Национального курултая в Атырау президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству значительно увеличить уровень газификации населенных пунктов и модернизировать не менее 1700 км сетей. По словам главы государства, это обеспечит доступ к голубому топливу для более чем 300 тыс. граждан.

Эту инициативу поддерживает эксперт Нурлан Жумагулов. Он объяснил, что во времена СССР Казахстан получал газ из Узбекистана. Тогда существовали два основных газопровода – "Средняя Азия – Центр" и "Бухара – Урал". Однако с обретением независимости в республике начали разрабатывать собственные газовые месторождения.

"Поскольку был дефицит газа на юге страны, построили газопровод "Бейнеу – Бозой – Шымкент", мощностью прокачки 15 млрд куб. м газа в год. В настоящее время эта труба работает на максимальном режиме. Планируется ее расширить. Инвесторы из Катара готовы вложить в это деньги. Мы наблюдаем ситуацию, что население на юге растет. Многие ТЭЦ переводят с угля на газ. Соответственно, потребность в газе вырастает", – пояснил директор общественного фонда Energy Monitor.

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Эксперт отметил, что Казахстан производит 55 млрд кубических метров газа в год. Однако это не товарный газ. Более 60% – попутный газ, который идет при добыче вместе с нефтью.

"Попутный газ необходимо очищать, там очень много разных примесей и наличие сероводорода. И из этого объема, 55 млрд куб. м, мы закачиваем одну треть обратно в пласт – это нужно для поддержки пластового давления. Это, в первую очередь, Карачаганакский проект, он более 50% закачивает обратно. Остальные проекты – Тенгиз и Кашаган, они от добытого газа одну треть закачивают обратно". Нурлан Жумагулов

Также, как пояснил спикер, крупнейший производитель газа – Карачаганакский проект – более 8 млрд куб. м сырого газа ведет в российский Оренбург, где есть газоперерабатывающий завод. Газ там очищается и обратно идет в Казахстан в объеме более 7 млрд куб. м.

"Сейчас мы планируем построить собственный газоперерабатывающий завод на 4 млрд куб. м газа. Кашаганский проект планирует построить два газоперерабатывающих завода на 1 млрд и 2,5 млрд куб. м. В Мангистау газоконденсатное месторождение до 1 млрд в год способно перерабатывать. В ЗКО запущен проект "Рожковское", в будущем он тоже способен перерабатывать до 1 млрд куб. м в год", – уточнил эксперт.

Касательно экспорта Нурлан Жумагулов объяснил, что в Китай отправляется около 5 млрд куб. м.

"Труба изначально была рассчитана на 10 млрд куб. м, но так как потребление газа внутри страны растет, мы не можем больше экспортировать". Нурлан Жумагулов

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Собеседник рассказал и как формируется цена на газ для населения. Нацкомпания QazaqGaz покупает газ у производителей нефти, далее через "КазТрансГаз Аймак" реализует для населения. Зачастую цены для казахстанцев ниже, чем покупная цена с учетом транспортировки газа.

Компания компенсирует разницу за счет экспортной выручки, то есть экспортная цена высокая, внутренние цены – низкие, так достигается баланс.

При этом оптовые цены на товарный газ утверждены на пять лет вперед.