Наши за рубежом: казахстанка о жизни в Финляндии

28-летняя Шахло Юлдашева – уроженка Шымкента – уже два года живет в Финляндии. Выбрали они эту страну вместе со своим супругом неслучайно – север Европы привлек их стабильностью и уровнем развития. Как семья обустроилась на новом месте, она рассказала Zakon.kz.

Шахло Юлдашева переехала жить в так называемую финнами страну Суоми вместе со своим мужем. Однако перебралась в Финляндию молодая семья не сразу. Сначала они попробовали пожить в Ирландии, но там столкнулись с дорогой арендой на жилье, изменчивой погодой и самое главное, большим расстоянием от Казахстана. И только после они переехали в Финляндию, где нашли комфортные условия для проживания.

Фото: из личного архива Шахло Юлдашевой

Переезд

Сама Шахло по образованию филолог. Она окончила университет Ходжа Ахмета Ясауи в Туркестане. Будучи юной, девушка мечтала свободно владеть английским языком, чтобы больше путешествовать по миру. В настоящее время наша героиня работает в детском саду в Финляндии и изучает финский язык.

Со своим будущим мужем казахстанка познакомилась в Турции во время отдыха. Сейчас пара живет в Эспоо – втором по величине городе в Финляндии после Хельсинки. У супругов есть 7-месячная дочь Лара, которую можно назвать коренной жительницей Эспоо.

"Финляндия встретила нас дружелюбно, но адаптация была непростой. Плюс возникли трудности с финским языком. Что касается города, то мы выбрали город Эспоо для проживания за его тишину, спокойствие и инфраструктуру. Это зеленый и семейный город с множеством парков и бесплатных детских площадок, поэтому место идеально подходит для семьи с ребенком. С местными жителями я общаюсь на английском языке. Казахстанцев здесь любят, поскольку финны обычно позитивно воспринимают азиатов". Шахло Юлдашева

Столица Финляндии Хельсинки. Фото: Zakon.kz

Знакомство со страной

По словам Юлдашевой, в Финляндии все организовано по порядку: транспорт по расписанию, а обращения – строго через электронную почту и звонки.

"Поначалу сложно привыкнуть. Есть немного бюрократии – чтобы решить любой вопрос, нужно отправить письмо или позвонить. Просто так прийти в учреждение, как у нас, не получится. Здесь языковой барьер был настоящим испытанием для меня. Несмотря на то, что я владею английским, у меня были проблемы с коммуникациями, но я его постепенно преодолеваю. Наверное, потому что сами по себе финны терпеливы, дружелюбны и всегда готовы помочь". Шахло Юлдашева

Фото: Zakon.kz

Основной язык здесь – финский, но многие жители свободно говорят на английском. Финляндию часто называют Страной тысячи озер, хотя на самом деле их насчитывается около 190 тысяч.

Интересный факт: в Финляндии на 5 миллионов жителей приходится более трех миллионов саун, что делает финскую сауну важной частью национальной культуры.



Фото: из личного архива Шахло Юлдашевой

Шахло Юлдашева поделилась своими впечатлениями о местных жителях и традиционной кухне.

"Финны очень ценят природу и личное пространство. Например, здесь считается неприличным приходить в гости без предупреждения. Если говорить о еде, то финская кухня простая, но сытная. Если вы будете здесь, рекомендую попробовать самое известное блюдо – lohikeitto (лососевый суп с картофелем и сливками). Блюда в Финляндии подают очень большими порциями, есть легенда, что с таких больших и упрощенных тарелок ели викинги. При этом дорого стоят натуральные продукты, так называемые organicfoods. Здесь не получится взять соғым на весь год. Также местные жители любят ягоды, часто добавляют ее в кашу, выпечку с черникой, и рыбу во всех видах", – говорит казахстанка.

Ностальгия по Казахстану

Наша собеседница признается, что скучает по родным местам и своей семье. И несмотря на стоимость билета, старается раз в год приезжать в Казахстан и навещать близких.

"Сейчас у меня есть друзья из разных стран: Кыргызстана, Индии, Турции, Филиппин и Финляндии. Казахстанцев, к сожалению, пока не встретила. Часто знакомлюсь с мамами на бесплатных игровых площадках, куда мы ходим с дочкой. Но не хватает именно традиционных казахских праздников и общения с соотечественниками. Думаю, так я бы чувствовала себя немножко ближе к Родине", – рассказывает Шахло.

Будни и расходы

В настоящее время молодая семья снимает квартиру в Эспоо. Пара планирует купить жилье в Казахстане, чтобы им всегда было куда вернуться, ну а пока они думают пожить за рубежом.

В месяц на жизнь в Финляндии у семьи уходит: аренда жилья – 1000€ ≈ 550 тыс. тенге;

продукты на трех человек – 500€ ≈ 275 тыс. тенге;

проездной на одного человека – 60€ ≈ 33 тыс. тенге. *не включая расходов на развлечения.

При этом казахстанка отмечает, что в Финляндии можно официально сдавать комнату даже своему ребенку, если он уже взрослый. Законы в стране строго регулируют аренду и защиту прав арендаторов.

Круизный лайнер из Финляндии в Швецию. Фото: Zakon.kz

А вот по линии транспорта – развиты морские пути, поскольку страна расположена на побережье Балтийского моря.

Балтийское море. Фото: Zakon.kz

Между тем Шахло отмечает, что Финляндия – страна, где разрыв между богатыми и бедными минимален. Здесь дети одеваются одинаково, а бездомным и малообеспеченным предусмотрены хорошие выплаты.



"Здесь плата за детский сад зависит от дохода семьи. Если доход маленький, садик может быть бесплатным", – сказала Юлдашева.

Фото: из личного архива Шахло Юлдашевой

Девушка отмечает, что в Финляндии зарплаты почасовые, и даже студенты могут зарабатывать. При этом местные жители строго соблюдают законы. Например, никто не превышает скорость на дорогах, а на рабочих местах царит дисциплина. К тому же в стране высокие штрафы за нарушения, например, за неуплату проезда в общественном транспорте можно лишиться 80€ ≈ 44 тыс. тенге.

"До декрета я зарабатывала 2890€ ≈ 1, 58 млн тенге в месяц. Сейчас, находясь в декрете, получаю 1375€ ≈ 755 тыс. тенге. Экономика в Финляндии стабильная, зарплаты позволяют вести достойный образ жизни. Можно позволить себе купить машину или сделать покупки даже с обычной зарплатой", – считает Юлдашева.

Медицина

Говоря о медицине, наша героиня пояснила, что в Финляндии медицина организована по звонку. Чтобы попасть к врачу, нужно сначала позвонить, описать проблему и только потом получить направление.

"В Казахстане в этом плане можно сразу прийти в поликлинику без предварительных звонков, но из-за этого у нас часто возникают очереди. В целом, как и везде, медицинские услуги мы получаем по страховке. Для детей до семи лет медицинские услуги бесплатны", – рассказывает Шахло.

Плюсы жизни в Финляндии:

Равенство и социальная справедливость.

Высокий уровень медицины и образования.

Спокойствие и безопасность.

Возможность для детей учиться и развиваться в хороших условиях.



Минусы жизни в Финляндии:

Сложный язык, который трудно учить.

Погода – долгие зимы и мало солнечных дней.

Далеко от родных и близких.

Высокие налоги и дорогая аренда жилья.

Фото: из личного архива Шахло Юлдашевой

В будущем наша собеседница планирует открыть учебный центр в Казахстане. Девушка отмечает, что в Европе она научилась ценить порядок и наслаждаться простыми вещами. И хотя она скучает по теплым встречам, гостеприимству и привычной казахской культуре, Шахло верит, что опыт жизни за рубежом сделает их семью сильнее, крепче и обязательно принесет что-то хорошее.