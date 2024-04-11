Прерванный полет: какие сложности возникают у казахстанцев при регистрации дронов

Благодаря коптерам можно не только снимать фото и видео с высоты, но и искать пропавших людей, выходить на след преступников и контролировать безопасность на предприятиях. Однако даже из полезного можно извлечь вред. Zakon.kz разбирался, почему модным гаджетам "подрезали крылья".

Как затягивались пояса

Вообще необходимость ставить беспилотники на учет обозначили еще в далеком 2017 году.

В 2018-м Комитет гражданской авиации в очередной раз убедился: "летучим кораблям", равно как и их владельцам, стоит немного "приземлиться". Госучреждение привело железный аргумент – видео, запечатлевшее полет устройства в непосредственной близости от лопастей вертолета. В мае того же года казахстанцам анонсировали возможность получения онлайн-разрешения на прогрессивную технику через мобильное приложение.

2019-й ознаменовался чередой нарушений. Так, в апреле коптер обнаружился над зданием Минобороны. По горячим следам группа быстрого реагирования Отряда военной полиции задержала двоих гражданских. Тогда же профильное ведомство пожаловалось на участившиеся случаи несанкционированных проникновений с воздуха на стратегические объекты.

Уже в июне незаконную съемку пресекли над парком боевых машин в Актобе.

"Следуя требованиям министра обороны и начальника генерального штаба по повышению бдительности и противодиверсионной безопасности, по тревоге была поднята группа быстрого реагирования, организован поиск летательного аппарата. Дрон и его владелец были обнаружены неподалеку от воинской части 30238. По словам оператора, квадрокоптер был приобретен всего сутки назад и полет над территорией войсковой части был пробный", – пояснили тогда в пресс-службе Военного института Сил воздушной обороны.

К слову, прибывшие на место происшествия сотрудники военной полиции Актюбинского гарнизона установили, что летательный аппарат не имеет регистрации в государственном реестре.

Владельца высокотехнологичного "нарушителя" задержали. Свой опрометчивый поступок он объяснил банальным незнанием закона.

В 2020 году дрон "подрабатывал курьером", силясь передать "запрещенку" – пакет с мобильными телефонами, сим-картами и шнуром для зарядки – на территорию павлодарской колонии. Миссия провалилась, но осадок, как водится, остался.

В январе 2021-го Министерство индустрии и инфраструктурного развития утвердило полноценные правила использования. Так, эксплуатация беспилотников осуществляется после постановки на учет в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, за исключением БПЛА, которые подлежат учету в уполномоченном органе в сфере государственной авиации. Разрешение при этом не требовалось разве что на "сверхлегкие" устройства с максимальной взлетной массой менее 250 граммов.

Необходимость ужесточения трехлетней давности Zakon.kz пояснили в Министерстве транспорта следующим образом: "Данные меры были направлены на обеспечение безопасности полетов пилотируемой авиации, защиту граждан, их имущества и частной жизни".

В мае 2022 года согражданам напомнили правила эксплуатации дронов.

"Во всем мире динамично развивается беспилотная авиация. Поскольку полеты беспилотников могут оказывать влияние на полеты гражданских воздушных судов и нередко выполняются без соблюдения мер безопасности, в последнее время все больше создаются условия для неприемлемых рисков в области обеспечения безопасности полетов", – подчеркнули в КГА.

А уже в ноябре анонсировали поправки в законодательство, предусматривающие ограничения для полетов:

"Поправками вносятся изменения в порядок использования воздушного пространства. Будут введены две категории: специальная зона для беспилотных судов и зона ограничения полетов для беспилотников. Это позволит лучше понимать, где густонаселенный районы и над какими объектами нельзя летать. Например, зона ограничения полетов будет вводиться над территориями аэропортов, объектов критически важной инфраструктуры либо объектов, охраняемых государством. Так, в Алматы летать нельзя будет над аэропортом, аэродромом Боралдай, ТЭЦ, территориями заводов, стадионов и над ГЭС".

В сентябре 2023-го Минтранспорта сообщило об изменении правил регистрации. В частности, добавлялся пункт о том, что в течение 10 рабочих дней после приобретения коптера нужно представить в уполномоченную организацию через портал заявку и пакет документов по перечню при оказании госуслуги "Постановка на учет беспилотной авиационной системы".

Зачем?

В ведомстве ответили и на этот вопрос:

"В процессе разработки поправок использовался риск-ориентированный подход, в рамках которого были повышены требования к обучению в зависимости от вида выполняемых полетов, установлены более детальные требования к процессу получения сертификата соответствия для дронов массой более 25 кг, введены технические требования для обеспечения возможности производства беспилотных авиационных систем на территории Республики Казахстан. Высота для полетов дронов была повышена с 50 до 200 метров".

Воздушный контроль

По данным Министерства транспорта, с 2023-го по апрель 2024 года на учет поставили 224 беспилотника. 458 власти учли в целом, с момента ужесточения правил в 2021-м.

"При подаче заявки на учет БАС (беспилотная авиационная система. – Прим. авт.) у заявителей имеется сложность по части предоставления копии договора купли-продажи или иного документа, подтверждающего право собственности на БАС. Зачастую заявителями предоставляются чеки. В свою очередь в предоставленном чеке отсутствуют какие-либо данные о покупателе. Электронный чек не содержит информации о плательщике, следовательно, не подтверждает, что именно заявитель приобрел этот товар, то есть не удостоверяет его участие в сделке", – поделились там.

Под документом, подтверждающим право собственности, подразумевается любая первичная бухгалтерская бумага о приобретении имущества: накладная на отпуск товара, акт приема-передачи и т. д. Все бухгалтерские первичные документы утверждены Приказом №562 от 20 декабря 2012 года "Об утверждении форм первичных учетных документов". Чек в этом списке отсутствует.

"Таким образом, во исполнение требований подпункта 2 пункта 60 Правил государственной регистрации гражданских воздушных судов Республики Казахстан и прав на них, утвержденных приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 июня 2017 года №409, заявителям при покупке БАС необходимо заключать договоры купли-продажи, либо получать иные документы при покупке из магазинов, интернет-порталов и с других площадок, такие как накладная на отпуск товара, в котором указаны данные покупателя и серийный номер БАС, акты приема-передачи и т. п., подтверждающие право собственности, либо решение суда".

Параллельно с названными выше проблемами ответственные лица фиксируют жалобы на недостаточность достоверной информации по учету на интернет-площадках.

Неуловимые летчики

Так как ненароком не нарушить закон, выгуливая своего "винтокрылого друга"? Во-первых, понятное дело, "летать" аккуратнее и осмотрительнее. Во-вторых, иметь на руках документы:

свидетельство о постановке на учет беспилотной авиационной системы;

сертификат оператора БАС;

удостоверение личности;

разрешения на выполнение полетов над густонаселенными районами населенных пунктов (АО "Авиационная администрация") и в запретной зоне, зоне ограничения полетов, выданные органом, в интересах которого установлена данная зона (КНБ, СГО, МО).

"Нарушение допуска к полету воздушного судна, которое не прошло государственной регистрации, либо не состоит на учете в уполномоченной организации в сфере гражданской авиации в соответствии с частью 6 статьи 569 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 40 (147 680 тенге), на юридических лиц – в размере 100 МРП (369 200 тенге)", – сказали в Минтранспорта.

Нарушение же порядка использования карается штрафом на физических лиц в размере 10 (36 920 тенге), на должностных лиц – в размере 20 МРП (73 840 тенге). Повторили ошибку в течение года? Суммы возрастут, а "игрушку" отнимут.

В завершение напомним: "закрытым для визитов" является воздушное пространство над объектами, подлежащими государственной охране, объектами Министерства обороны, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, а также объектами уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел.

Впрочем, "подрезать крылья" по своему желанию имеют право и другие государственные объекты, объекты критической инфраструктуры, аэродромы в своих окрестностях.