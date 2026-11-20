Жители Алматы жалуются на рост заболеваемости, высокую температуру и очереди в больницах. В Управлении здравоохранения и Департаменте санэпидконтроля рассказали Zakon.kz, какие вирусы сейчас циркулируют в городе и насколько опасна ситуация.

В социальных сетях горожане рассказывают о заболевших детях и взрослых, очередях в медицинских учреждениях и случаях, когда после временного улучшения состояния температура возвращается вновь. Особенное беспокойство вызывают дети, у которых показания на градуснике поднимаются до 39-40°C. Некоторые семьи сталкиваются с тем, что инфекция постепенно охватывает нескольких домочадцев.

На фоне этих сообщений у алматинцев возникает вопрос: какой вирус сейчас циркулирует и стоит ли опасаться появления симптомов неизвестной инфекции?

Редакция обратилась за разъяснениями в Управление здравоохранения Алматы и городской департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Что происходит с заболеваемостью в Алматы

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщили, что эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям в городе остается стабильной. А случаи частого заражения в мегаполисе обусловлены ежегодным сезонным подъемом заболеваемости, превышения контрольного уровня не зарегистрировано.

Таким образом, увеличение числа обращений за медицинской помощью и жалобы жителей на массовое заболевание не свидетельствуют о появлении неизвестной инфекции или чрезвычайной эпидемиологической ситуации.

По словам заместителя руководителя департамента Асель Калыковой, с начала эпидемиологического сезона в Алматы зарегистрировано 25 лабораторно подтвержденных случаев гриппа.

Результаты лабораторного мониторинга показывают, что в городе циркулируют два типа вируса гриппа – A/H1N1 и B. Параллельно распространяются и другие возбудители острых респираторных инфекций: риновирус, парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус), бокавирус и сезонный коронавирус.

"Новых неизвестных вирусов не выявлено", – подчеркнула Асель Калыкова.

Почему больницы принимают так много пациентов?

На этот вопрос нам ответили в Управлении здравоохранения Алматы. О сезонном росте заболеваемости свидетельствует и нагрузка на медицинские учреждения – для госпитализации детей с ОРВИ и гриппом увеличивают коечный фонд.

Так, в детской городской клинической инфекционной больнице предусмотрено развертывание 67 дополнительных резервных коек. В результате количество мест увеличится с 360 до 427.

С 1 по 20 ноября в приемные отделения больницы поступило 14 166 обращений. Госпитализированы 2 773 ребенка – это 19,6% от общего числа обратившихся. Остальным 11 393 пациентам медицинскую помощь оказали непосредственно в приемных отделениях, без последующей госпитализации.

В ведомстве отмечают, что многие родители, минуя поликлиники, сразу обращаются в приемные отделения стационаров. Особенно высокая нагрузка приходится на ночное время, когда амбулаторные организации уже не ведут прием. Это увеличивает нагрузку на больницы и может влиять на продолжительность ожидания осмотра.

Для обеспечения доступности медицинской помощи организовано круглосуточное дежурство врачей-инфекционистов. Пациентов принимают по принципу медицинской сортировки: в первую очередь помощь получают люди с наиболее тяжелым состоянием.

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Какими инфекциями чаще болеют и кого госпитализируют

Статистика детской городской клинической инфекционной больницы за октябрь-ноябрь 2026 года показывает, что основную нагрузку на стационар создают респираторные заболевания.

За этот период зарегистрировано 6 482 случая госпитализации. В структуре причин госпитализации:

ОРВИ – 3 422 случая (52,8%);

энтеровирусная инфекция – 1 208 (18,6%);

пневмония – 968 (14,9%);

острые кишечные инфекции – 341 (5,3%);

корь – 227 (3,5%);

менингиты – 62 (0,9%);

инфекционный мононуклеоз – 62 (0,9%).

Таким образом, на ОРВИ и пневмонии приходится 67,7% всех госпитализаций.

В Управлении здравоохранения подчеркивают, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года существенных изменений в структуре детской заболеваемости не отмечается. Сезонный подъем респираторных и других инфекций носит ежегодный характер.

Почему температура поднимается до 40 градусов и возвращается

Один из главных поводов для беспокойства родителей – высокая температура, которая иногда достигает 39-40 градусов и вновь повышается после приема жаропонижающих препаратов.

Как рассказали врачи, высокая температура является одной из характерных реакций организма на вирусную инфекцию. При гриппе заболевание нередко начинается резко, с озноба, слабости и выраженной лихорадки.

"У детей температура при тяжелом течении гриппа может превышать 40 градусов. При этом жаропонижающие препараты не всегда полностью нормализуют показатели термометра: их задача – прежде всего облегчить состояние заболевшего", – объясняют медики.

Однако родителям важно следить не только за температурой, но и за общим состоянием ребенка. Если лихорадка сохраняется, состояние ухудшается, появляются затрудненное дыхание, судороги, необычная сонливость, отказ от питья или признаки обезвоживания, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Возвращение температуры после первоначального улучшения также требует повторной консультации врача.

Как защитить себя и близких

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля напоминают, что в период сезонного подъема заболеваемости особенно важно соблюдать меры профилактики.

В преддверии эпидемического сезона в медицинских организациях Алматы провели подготовительные мероприятия. В поликлиниках созданы мобильные бригады для обслуживания вызовов на дому, организованы фильтры для приема пациентов с признаками ОРВИ и гриппа. В инфекционных стационарах предусмотрены койки для госпитализации заболевших.

"Продолжается и вакцинация против гриппа. По данным департамента на 19 ноября 2026 года, прививки получили 251 102 человека, в том числе 248 780 представителей групп риска". ДСЭК Алматы

Специалисты рекомендуют жителям города чаще мыть руки, прикрывать рот и нос салфеткой или платком при кашле и чихании, использовать маски при контакте с заболевшими, в том числе в семейном кругу, а также по возможности сократить посещение массовых мероприятий.

Особое внимание следует уделять детям: заболевших нельзя отправлять в школы и детские сады. При первых признаках инфекции необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью и вызывать врача на дом.

В Управлении здравоохранения Алматы также напоминают, что при первых симптомах ОРВИ следует обращаться в поликлинику по месту прикрепления. Если состояние ребенка ухудшается, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Госпитализация проводится исключительно по медицинским показаниям.

Специалисты призывают горожан не заниматься самолечением и принимать препараты только по назначению врача.