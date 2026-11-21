Нигерийский футболист Аджибола Аканни приехал в Казахстан за контрактом, но из-за травмы стал учителем английского. Теперь он покоряет Казнет рэпом на казахском, учит школьников в Алматы и считает Казахстан своим домом. О неожиданном повороте судьбы и любви к снегу Аджи рассказал Zakon.kz.

Аджибола Аканни, которого в соцсетях и среди друзей знают просто как Аджи, приехал в Казахстан из солнечного Лагоса (крупнейший город Нигерии. – Прим. ред.) в 2018 году с мечтой о большом футболе. После спортивная травма внесла свои коррективы, но уезжать он не стал. Сегодня уроженец Нигерии живет в Алматы, у него вид на жительство, учит школьников английскому через бит, катается на сноуборде на Шымбулаке и собирает тысячи просмотров, читая сложные казахские скороговорки под рэп-минусовки.

Фото: из архива Аджибола Аканни

Путь Аджи в Казахстане начался с Астаны, куда он приехал 8 лет назад. Контракт с профессиональным клубом подписать не удалось из-за травмы, поэтому он вернулся к своей первой профессии – педагогике, диплом которой получил еще на родине.

"Из первых месяцев в Астане ярче всего запомнилось, как я вышел на улицу в минус 30. В Лагосе у меня просто не было случая узнать, что это за ощущение! А когда переехал в Алматы, удивился, как быстро освоился в городе. Я тогда почти ничего не мог спросить по-казахски или по-русски, но встречал людей, которые находили способ мне что-то объяснить. С некоторыми из них мы подружились. Во многом благодаря этим людям мне и захотелось остаться", – вспоминает Аджи.

Фото: из архива Аджибола Аканни

Несмотря на суровую первую зиму, сегодня снег для нашего героя не является испытанием, а превратился в любимый досуг. С понедельника по пятницу он ведет уроки, а на выходных старается выбраться на Шымбулак со сноубордом.

Фото: из архива Аджибола Аканни

Жизнь в Алматы удивила нигерийца близостью гор, а в местных традициях он обнаружил много общего с культурой своей родины. По словам Аджи, в Нигерии гостя обязательно накормят, и в Казахстане он встретил такое же радушие и гостеприимство.

"Любимое блюдо – бешбармак. Если позовете на бешбармак, я с удовольствием приду!" – признается он.

Фото: из архива Аджибола Аканни

За годы жизни в нашей стране Аджи успел объездить большинство казахстанских городов – в основном благодаря медиафутболу (футбол как развлекательный медиапродукт, играют блогеры, артисты, стримеры, бывшие профессиональные футболисты и любители. – Прим. ред.). Астана стала для него точкой старта, Шымкент прочно ассоциируется с футбольными матчами, а Алматы превратился в настоящий дом. Теперь у него в планах вернуться в те города, которые он видел лишь из окна автобуса по дороге из аэропорта на стадион.

Фото: из архива Аджибола Аканни

В Казнете Аджи стал популярен благодаря роликам, в которых он в формате рэпа обыгрывает созвучные слова казахского языка. Идея родилась из его привычки использовать ритм на собственных уроках.

Отправной точкой для вирусного трека "Қара қарға" стали три похожих слова: "қар" (снег), "қара" (черный) и "қарға" (ворона).

"Для меня хорошая проверка – произнести подряд "қар", "қара", "қарға". По отдельности вроде все получается. Потом ускоряешься, и вдруг сам слышишь, что вместо снега у тебя получилась ворона! Приходится внимательно слушать, как звучат "қ" и "ғ". А потом появляется фраза "Қара қарға қарға қарады" – "Черная ворона посмотрела на снег". Мне понравилось, что два раза подряд слышишь "қарға": в первый раз это ворона, а во второй уже снег. Вот это и захотелось обыграть", – делится он.

Фото: из архива Аджибола Аканни

По словам Аджи, он рассчитывал, что зрители просто улыбнутся, но публика начала массово просить полную версию трека, чтобы слушать его в дороге. Теперь учителя английского нередко узнают на улицах Алматы, окликают по имени и заводят разговор.

Изучение казахского помогло ему лучше понимать собственных учеников: когда сам тратишь пару секунд, чтобы собрать фразу в голове, начинаешь иначе относиться к паузам детей у доски.

Фото: из архива Аджибола Аканни

На занятиях он активно применяет музыку: зачитывает английские фразы как рэп, и в процесс втягиваются даже самые застенчивые школьники. По мнению педагога, знакомить ребенка с языком можно еще в дошкольном возрасте через бытовые ситуации, к примеру, предлагая за завтраком на выбор an apple или a banana. Аджи отмечает, что казахстанские школьники изначально привыкли переключаться между казахским и русским языками, что помогает им гибко находить свой подход и к английскому.

В планах у преподавателя развивать проект Aji English Lab, записывая серию коротких музыкальных диалогов для изучения английского, и параллельно продолжать честные видео о своих успехах и промахах в казахском. В перспективе из этих наработок может сложиться полноценный обучающий альбом.

Фото: из архива Аджибола Аканни

Свободное время Аджи проводит с друзьями, с которыми познакомился на футбольном поле и на съемках для своего YouTube-канала. Именно в дружеских компаниях за столом он лучше всего подтянул русский язык. Главным показателем прогресса для него стал момент, когда он начал успевать вставлять собственные шутки в общий разговор.

Фото: из архива Аджибола Аканни

На вопрос о том, допускает ли он мысль связать свою жизнь с казашкой, Аджи отвечает утвердительно. Для него главное – честный диалог, общее чувство юмора и взаимное уважение к семьям и традициям. Познакомить будущую избранницу со своими близкими в Нигерии, а затем собрать родных за одним столом в Казахстане он считает хорошей перспективой.

Если бы ему пришлось описать Казахстан всего тремя словами на казахском языке, он выбрал бы "Кең. Қонақжай. Жақын" – просторный, гостеприимный, близкий.

"Последнее слово для меня самое личное. Я даже не заметил, в какой момент, возвращаясь из поездки в Алматы, начал говорить: "Еду домой", – резюмирует Аджи.

Когда-то он приехал в Казахстан, чтобы играть в футбол, а сегодня учит детей английскому, осваивает казахский и открывает для себя новые стороны страны, которая стала ему близкой. И, похоже, главная история Аджи в Казахстане только начинается.

