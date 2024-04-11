Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Это общая беда": казахстанцы объединились в борьбе с последствиями масштабного наводнения

Паводки-2024: истории казахстанцев помогающих друг другу, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 21:05 Фото: коллаж Zakon.kz
Паводки в Казахстане стали крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет. Режим ЧС объявили уже в 8 регионах страны, а эвакуировано более 97 тыс. человек. Несмотря на всю сложность ситуации, все казахстанцы сплотились, помогая в зоне стихии и отправляя гуманитарную помощь.

По данным МЧС РК по состоянию на 17:30 11 апреля, службами гражданской защиты эвакуировано более 98 тыс. человек, в том числе порядка 33 85 тыс. детей. В пунктах временного размещения находятся более 7 тыс. человек, в том числе 3364 ребенка. Отведена вода из 2914 домов и 1848 дворовых территорий.

Жителей северных и западных регионов страны предупреждали о паводке, но никто из них не ожидал, что стихия будет настолько безжалостна к ним. Многие в одночасье лишились крыши над головой, подсобного хозяйства и всего того, что строили годами.  

@kozqaras_kz Все будет хорошо #hopecore #positivity #паводки #паводкиказахстан #наводнениеказахстан #сутасқыны #мывместе ♬ оригинальный звук - kozqaras_kz

Практически с первых сообщений о масштабных наводнениях в Казахстане жители страны решили действовать, они сплотились и принялись помогать пострадавшим соотечественникам. Кто-то собирал продукты и медикаменты, другие теплые вещи. Помогают казахстанцы сейчас не только тем, кто лишился крова, но и спасателям, военным и полицейским, которые уже несколько недель работают почти в круглосуточном режиме: вывозят из зоны подтоплений десятки человек и спасают домашних животных. В сети каждый день появляются все новые ролики, где храбрые спасатели, рискуя собственной жизнью и несмотря ни на какие преграды, ищут пострадавших и вывозят их на безопасное расстояние.  

Редакция Zakon.kz собрала десятки роликов о том, как спасатели, военные и полицейские спешат на помощь казахстанцам, а также истории, как неравнодушные граждане формируют волонтерские движения, организовывают сбор средств для тех, кто оказался под ударом стихии.   

За все время сильнейшего паводка в регионах сотрудники местных и областных ДЧС доказали, что они готовы к решению любых поставленных задач. Они придут на помощь не только к людям, но и к четвероногим питомцам. Последних снимали с крыш домов, деревьев и даже искали на небольших островках и возвышенностях, полностью окруженных водой.    

Эвакуироваться жителям затопленных сел помогали не только спасатели, военные и полицейские, активное участие в этом приняли и местные жители. Одни выводили женщин и детей, другие шли к пенсионерам, которые оказались буквально заблокированы в своих домах, многие были прикованы к кроватям. Благодаря оперативным действиям сотрудников и сельчан все были благополучно спасены. Это именно тот случай, когда перед стихией все равны и только четкие действия и сплоченность помогут достичь нужной цели.  


С начала паводков для спасения населения задействованы не только силы на земле, помощь приходит и с воздуха. В небо были подняты вертолеты, которые барражировали буквально над каждым населенным пунктом, оказавшимся в зоне масштабного наводнения.

Активно шла работа и на гидротехнических сооружениях, специалисты ежечасно мониторили уровень прибывающей воды и принимали дальнейшие действия для ее отвода, но стихия для себя выбрала иной маршрут и стремилась захватить как можно больше населенных пунктов. 


Бессонные ночи все это время были у врачей и психологов. Они круглосуточно оказывали помощь пострадавшим, многие признаются, что сейчас стало чуть легче. Уровень воды в затопленных селах пошел на спад и некоторые решили вернуться домой. А тех, кто еще остается в эвакуационных пунктах, навещают звезды казахстанской эстрады. Так, к пострадавшим от паводка в Кульсары и Актюбинской области приехал известный певец  Димаш Кудайберген. Он встретился с жителями затопленных городов, а также оказал финансовую поддержку пострадавшим. Многие не ожидали, что к месту масштабного наводнения приедет мировая звезда, которая окажет помощь и призовет сельчан сплотиться и вместе бороться со стихией. 

@jana.lyq #паводки #мчсрк🇰🇿 #паводки2024 ♬ оригинальный звук - Соңғы жаңалықтар

Восхищение казахстанцев и не только вызвало и видео, на котором к противопаводковым мероприятиям подключились также люди пожилого возраста. Так по-боевому настроенная пенсионерка из Костанайской области отказалась находиться в эвакуационном пункте и вместо этого решила активно помогать сотрудникам МЧС. Казахстанка отметила, что целый день откачивала воду, чтобы она не попала в соседние дома.

"Да, конечно, ситуация не очень хорошая. Но я хочу поблагодарить волонтеров и военнослужащих за помощь с инертными материалами, которые они помогли мне выложить вдоль дома. Теперь я слежу, чтобы вода не шла через мешки", – говорит пенсионерка.
@kris.p.almaty

Қазақстандықтар су тасқынынан зардап шеккендерге көмек көрсетіп жатыр

♬ оригинальный звук - @kris_p_almaty

В дни большой воды свою помощь предложили и местные таксисты, которые помогли безвозмездно эвакуировать жителей села. Они по-прежнему совершают в день по несколько рейсов, возят продукты питания, воду и лекарства. 

"Сейчас не время думать о деньгах. В такое непростое время мы должны помочь нашим соотечественникам", – отмечают таксисты.

Это только часть добрых и удивительных историй казахстанцев, которых всех сплотила одна общая беда.  Ежедневно к сбору гуманитарной помощи, ликвидации наводнения и строительству новых домов подключается все больше людей. Они готовы безвозмездно помогать, ведь только сплотившись можно вместе преодолеть все то, что после себя оставила разрушительная стихия.  

Читайте также

паводки, интервью, Юрий Масанов
Полный контроль над ситуацией со стороны государства сохраняется – эксперт о паводках в Казахстане
Коптер
Прерванный полет: какие сложности возникают у казахстанцев при регистрации дронов
промышленность в моногородах, экономический потенциал моногородов
Минус один: что не так с развитием моногородов Казахстана
Аймира Муксулова
Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
На майские праздники планируется перенос выходных дней
На майские праздники планируется перенос выходных дней
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
Адвокат Бишимбаева потребовал отвод судьи
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: