"Это общая беда": казахстанцы объединились в борьбе с последствиями масштабного наводнения

Паводки в Казахстане стали крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет. Режим ЧС объявили уже в 8 регионах страны, а эвакуировано более 97 тыс. человек. Несмотря на всю сложность ситуации, все казахстанцы сплотились, помогая в зоне стихии и отправляя гуманитарную помощь.

По данным МЧС РК по состоянию на 17:30 11 апреля, службами гражданской защиты эвакуировано более 98 тыс. человек, в том числе порядка 33 85 тыс. детей. В пунктах временного размещения находятся более 7 тыс. человек, в том числе 3364 ребенка. Отведена вода из 2914 домов и 1848 дворовых территорий.

Жителей северных и западных регионов страны предупреждали о паводке, но никто из них не ожидал, что стихия будет настолько безжалостна к ним. Многие в одночасье лишились крыши над головой, подсобного хозяйства и всего того, что строили годами.

Практически с первых сообщений о масштабных наводнениях в Казахстане жители страны решили действовать, они сплотились и принялись помогать пострадавшим соотечественникам. Кто-то собирал продукты и медикаменты, другие теплые вещи. Помогают казахстанцы сейчас не только тем, кто лишился крова, но и спасателям, военным и полицейским, которые уже несколько недель работают почти в круглосуточном режиме: вывозят из зоны подтоплений десятки человек и спасают домашних животных. В сети каждый день появляются все новые ролики, где храбрые спасатели, рискуя собственной жизнью и несмотря ни на какие преграды, ищут пострадавших и вывозят их на безопасное расстояние.

Редакция Zakon.kz собрала десятки роликов о том, как спасатели, военные и полицейские спешат на помощь казахстанцам, а также истории, как неравнодушные граждане формируют волонтерские движения, организовывают сбор средств для тех, кто оказался под ударом стихии.

За все время сильнейшего паводка в регионах сотрудники местных и областных ДЧС доказали, что они готовы к решению любых поставленных задач. Они придут на помощь не только к людям, но и к четвероногим питомцам. Последних снимали с крыш домов, деревьев и даже искали на небольших островках и возвышенностях, полностью окруженных водой.

Эвакуироваться жителям затопленных сел помогали не только спасатели, военные и полицейские, активное участие в этом приняли и местные жители. Одни выводили женщин и детей, другие шли к пенсионерам, которые оказались буквально заблокированы в своих домах, многие были прикованы к кроватям. Благодаря оперативным действиям сотрудников и сельчан все были благополучно спасены. Это именно тот случай, когда перед стихией все равны и только четкие действия и сплоченность помогут достичь нужной цели.





С начала паводков для спасения населения задействованы не только силы на земле, помощь приходит и с воздуха. В небо были подняты вертолеты, которые барражировали буквально над каждым населенным пунктом, оказавшимся в зоне масштабного наводнения.

Активно шла работа и на гидротехнических сооружениях, специалисты ежечасно мониторили уровень прибывающей воды и принимали дальнейшие действия для ее отвода, но стихия для себя выбрала иной маршрут и стремилась захватить как можно больше населенных пунктов.





Бессонные ночи все это время были у врачей и психологов. Они круглосуточно оказывали помощь пострадавшим, многие признаются, что сейчас стало чуть легче. Уровень воды в затопленных селах пошел на спад и некоторые решили вернуться домой. А тех, кто еще остается в эвакуационных пунктах, навещают звезды казахстанской эстрады. Так, к пострадавшим от паводка в Кульсары и Актюбинской области приехал известный певец Димаш Кудайберген. Он встретился с жителями затопленных городов, а также оказал финансовую поддержку пострадавшим. Многие не ожидали, что к месту масштабного наводнения приедет мировая звезда, которая окажет помощь и призовет сельчан сплотиться и вместе бороться со стихией.

Восхищение казахстанцев и не только вызвало и видео, на котором к противопаводковым мероприятиям подключились также люди пожилого возраста. Так по-боевому настроенная пенсионерка из Костанайской области отказалась находиться в эвакуационном пункте и вместо этого решила активно помогать сотрудникам МЧС. Казахстанка отметила, что целый день откачивала воду, чтобы она не попала в соседние дома.

"Да, конечно, ситуация не очень хорошая. Но я хочу поблагодарить волонтеров и военнослужащих за помощь с инертными материалами, которые они помогли мне выложить вдоль дома. Теперь я слежу, чтобы вода не шла через мешки", – говорит пенсионерка.

В дни большой воды свою помощь предложили и местные таксисты, которые помогли безвозмездно эвакуировать жителей села. Они по-прежнему совершают в день по несколько рейсов, возят продукты питания, воду и лекарства.

"Сейчас не время думать о деньгах. В такое непростое время мы должны помочь нашим соотечественникам", – отмечают таксисты.

Это только часть добрых и удивительных историй казахстанцев, которых всех сплотила одна общая беда. Ежедневно к сбору гуманитарной помощи, ликвидации наводнения и строительству новых домов подключается все больше людей. Они готовы безвозмездно помогать, ведь только сплотившись можно вместе преодолеть все то, что после себя оставила разрушительная стихия.