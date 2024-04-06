Лидеры парламентских партий призвали казахстанцев сплотиться для борьбы с паводками

6 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев обратился к народу в связи с тяжелой паводковой ситуацией в стране. Он отметил, что такого разгула стихии в республике не было последние 80 лет. Режим ЧС одновременно введен сразу в 11 областях Казахстана, сообщает Zakon.kz.

После обращения главы государства руководители партий, представленных в Мажилисе, призвали казахстанцев отойти от бессмысленных споров и ложных заявлений, сплотиться и вместе с властями помочь пострадавшим от сильнейших паводков.

Ерлан Кошанов, председатель Мажилиса Парламента РК отметил, что граждане должны проявить единство, а также поддержать президента и его четкий план, который направлен на устранение последствий стихийного бедствия.

"В такой критический момент вся страна должна сплотиться и оказать помощь всем пострадавшим регионам. Стоит отметить, что ситуация с первого момента находится под непосредственным контролем Касым-Жомарта Токаева. Все силы и ресурсы мобилизованы для ликвидации последствий стихийного бедствия. Самое главное – благополучие и безопасность жителей. Сострадание и солидарность очень важны в это критическое время", - написал Ерлан Кошанов.

С призывом оказать помощь пострадавшим выступил и председатель партии "Ауыл" Серик Егизбаев. Он предлагает для ликвидации последствий стихийного бедствия мобилизовать студенческую молодежь.

"Призываем все молодежные организации и руководителей высших учебных заведений уже сейчас начать организационные меры для реализации столь масштабной инициативы на уровне всей страны. Такое благородное мероприятие станет настоящей помощью для наших сограждан, жизненным опытом и хорошим началом для нашей подрастающей молодежи. Давайте окажем реальную поддержку решительным шагам главы государства и продемонстрируем безупречный пример незыблемого единства!",- призвал Серик Егизбаев.

Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов в своей публикации в соцсетях отметил, что главы местных исполнительных органов должны быть открыты и своевременно информировать население о принимаемых мерах в борьбе с паводками.

"Акимы не должны прятаться от людей. Пострадавшие граждане жаловались, что акимы не дают им ответы по получению компенсации за ущерб. Некоторые акимы просто не выходили на встречу с ними. Еще раз повторюсь, что акимы – это представители президента на местах. Их прямая обязанность – отвечать и реагировать на любые поступающие запросы от населения", - заявил председатель ОСДП.

Рахимжанов в своем посте также упрекнул некоторых местных бизнесменов, которые вместо реальной помощи жителям тонущих районов, чиновникам и спасателям, решили обогатиться.

"Люди своими силами стараются выстроить ограждение мешками с песком от наступающей воды. Ранее пакеты стоили 40-50 тенге. Сейчас их продают по 200-300 тенге. Бизнесмены делают деньги на тяжелой ситуации. Так нельзя! Надо проявить сострадание, понимание и солидарность по отношению к соотечественникам", - высказался Асхат Рахимжанов.

К сплочению призвал соотечественников и председатель партии "Ак жол" Азат Перуашев. Он заявил, что сейчас главное – обеспечить пострадавших всем необходимым, а также оказать им психологическую помощь. Многие из эвакуированных до сих пор не могут поверить, что их дома ушли под воду. Перуашев просит не забывать и о помощи спасателям и военным, которые практически в круглосуточном режиме задействованы в зоне масштабного бедствия.

"Всем пострадавшим будет оказана соответствующая финансовая и материальная помощь. Наиболее важным на сегодняшний день остается призыв к обществу, а именно – к единству и солидарности в преодолении данного катаклизма", - высказался Перуашев.

Магеррам Магеррамов, заместитель председателя "Народной партии Казахстана" отметил, что в своем выступлении президент заявил, что никто из пострадавших не останется в стороне и каждому из них будет оказана вся необходимая помощь от государства.

"Суммы возмещения должны быть соразмерны сумме ущерба. Думаю, что это немаловажный пункт. Президент честно и прямо сказал о сложной ситуации и призвал казахстанцев к единству. Я с этим согласен, ведь только объединившись, мы преодолеем любые трудности,"- написал Магеррамов.

Председатель партии "Respublika" Айдарбек Ходжаназаров призвал казахстанцев отказаться от распространения непроверенной и заведомо ложной информации о паводках в стране. А еще депутат Мажилиса обратился к главам регионов с тем, чтобы они более оперативно принимали решение по выплате компенсаций пострадавшим и минимизировали бумажную волокиту.

"Это очень тяжело, народ потерял то, за что держался годами. Сейчас, я считаю нашим долгом следить и контролировать, насколько учитываются обращения этих граждан и на каком уровне правительство выполняет задачу президента. Народ ждет поддержки со стороны исполнительной власти. Главное, не затягивая с этим, не усложнять документальные процедуры", - высказался Ходжаназаров.

Отметим, что ранее начальник Департамента по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кахарман Оразалин рассказал о паводковой ситуации в стране. По поручению главы государства для Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Актюбинской областей из государственного материального резерва разбронированы и выданы 42 единицы специальной и автомобильной техники, палатки и постельные принадлежности.