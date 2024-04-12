Наша сила – в единстве: жители Казахстана помогают военным и спасателям бороться с паводком

В борьбе со стихией задействованы не только спасатели и военнослужащие. Не остаются в стороне и рядовые граждане. Одни работают в штабах, другие собирают и сортируют гуманитарную помощь, а есть и те, кто поехал помогать в зону подтоплений.

По данным МЧС РК на 17:00, службами гражданской защиты эвакуировано 99 920 человек. В пунктах временного размещения находятся 6 566 человек. Откачано 9 млн. 089 тыс. м³ талой воды, уложено 1,6 млн мешкотары и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3 071 жилых домов и 1 931 дворовых территорий.

На сегодня в 8 из 17 областей Казахстана действует режим ЧС. Паводки в 2024 году стали крупнейшим стихийным бедствием в стране за последние 80 лет. Из разных регионов продолжают отправлять спасательные группировки и спецтехнику. Несмотря на то, что многие жители остались без крова и буквально полностью оторваны от внешнего мира, казахстанцы быстро консолидировались в борьбе с большой водой.

Редакция Zakon.kz собрала самые трогательные ролики из зоны наводнений, которыми сейчас делятся пользователи соцсетей. В адрес спасателей, военных и врачей ежедневно поступают сотни сообщений с теплыми словами поддержки. На кадрах видео можно заметить, как спасатели и местные жители объединились и сообща борются с масштабным наводнением.

Курсанты, несмотря на сложные погодные условия, практически круглосуточно строят преграды вдоль бушующих рек. К этим работам подключились и местные жители. В зону подтоплений едут казахстанцы из других регионов, они готовы помочь тем, кто задействован в ликвидации масштабного паводка. Сейчас молодежь усиленно ведет откачку воды и укрепляет инертными материалами места разлива. А волонтеры раздают горячую еду и чай, к ним подключились и пенсионеры.



Активно борьбу с паводком сейчас ведут и на западе страны. На помощь военным и спасателям пришли местные жители, они собрались в группы по 10 человек и помогают укреплять берег реки.

Такая помощь сыграла большую роль в борьбе с масштабным паводком. Ведь построить километровую защиту из мешков песка – это задача не одного часа и даже дня. Но местные жители справились с этим им удалось остановить надвигающийся поток талой воды и спасти десятки домов.

В социальных сетях опубликовано множество роликов, в которых казахстанцы активно призывают население сплотиться и сообща бороться с наводнением. Некоторые из них формируют бригады и выезжают в зону подтоплений, другие собирают боксы с горячим питанием и выпечкой и отправляют тем, кто спасает населенные пункты от потопа.

Бороться с наводнением в регионах приезжают не только из соседних сел, но и жители крупных городов и областных центров. Мужчины сразу отправляются на берегоукрепительные работы, а женщины – в эвакуационные пункты. Пользователи соцсетей отметили казахстанскую пенсионерку, которая объявила сбор средств и купила мотопомпу для откачки воды.

"Я сама городская, но приехала помочь. Привезла насос, дорога была полностью затоплена. Я ее откачала. Сейчас воды уже нет и можно спокойно ходить. Я просто хочу помочь своему народу", – говорит пенсионерка.