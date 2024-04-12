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Наша сила – в единстве: жители Казахстана помогают военным и спасателям бороться с паводком

Наша сила - в единстве: казахстанцы продолжают помогать военным и спасателям бороться с паводком, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 18:50 Фото: коллаж Zakon.kz
В борьбе со стихией задействованы не только спасатели и военнослужащие. Не остаются в стороне и рядовые граждане. Одни работают в штабах, другие собирают и сортируют гуманитарную помощь, а есть и те, кто поехал помогать в зону подтоплений.
По данным МЧС РК на 17:00, службами гражданской защиты эвакуировано 99 920 человек. В пунктах временного размещения находятся 6 566 человек. Откачано 9 млн. 089 тыс. м³ талой воды, уложено 1,6 млн мешкотары и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3 071 жилых домов и 1 931 дворовых территорий.
На сегодня в 8 из 17 областей Казахстана действует режим ЧС. Паводки в 2024 году стали крупнейшим стихийным бедствием в стране за последние 80 лет. Из разных регионов продолжают отправлять спасательные группировки и спецтехнику. Несмотря на то, что многие жители остались без крова и буквально полностью оторваны от внешнего мира, казахстанцы быстро консолидировались в борьбе с большой водой.
Редакция Zakon.kz собрала самые трогательные ролики из зоны наводнений, которыми сейчас делятся пользователи соцсетей. В адрес спасателей, военных и врачей ежедневно поступают сотни сообщений с теплыми словами поддержки. На кадрах видео можно заметить, как спасатели и местные жители объединились и сообща борются с масштабным наводнением.
@rezeda_ronin888 #район Кожзавода,курсанты Академии нац гвардии#будушие ♬ оригинальный звук - rezeda888
Курсанты, несмотря на сложные погодные условия, практически круглосуточно строят преграды вдоль бушующих рек. К этим работам подключились и местные жители. В зону подтоплений едут казахстанцы из других регионов, они готовы помочь тем, кто задействован в ликвидации масштабного паводка. Сейчас молодежь усиленно ведет откачку воды и укрепляет инертными материалами места разлива. А волонтеры раздают горячую еду и чай, к ним подключились и пенсионеры.   

@dovira23 В мкр Зарослый не хватает волонтеров ‼️‼️‼️ Обращаемся ко всем неравнодушным , нужно присоединиться к берегоукрепительным работам . Координатор Багдад ☎️ 8 778248 83 77 #чс#чсазахстан #волонтеры #паводок #jurektenjurekke #fyp #рек #новости #атырау ♬ Ерке сылқым - Altyn dombyra
Активно борьбу с паводком сейчас ведут и на западе страны. На помощь военным и спасателям пришли местные жители, они собрались в группы по 10 человек и помогают укреплять берег реки. 
@ismuratov.kz

Қазақ елі бізбіргеміз🤲🏻❤️

♬ Біргеміз - YerMusic
Такая помощь сыграла большую роль в борьбе с масштабным паводком. Ведь построить километровую защиту из мешков песка – это задача не одного часа и даже дня. Но местные жители справились с этим им удалось остановить надвигающийся поток талой воды и спасти десятки домов. 
@dovira23 В мкр Зарослый не хватает волонтеров ‼️‼️‼️ Обращаемся ко всем неравнодушным , нужно присоединиться к берегоукрепительным работам . Координатор Багдад ☎️ 8 778248 83 77 #чс#чсазахстан #волонтеры #паводок #jurektenjurekke #fyp #рек #новости #атырау ♬ Ерке сылқым - Altyn dombyra
В социальных сетях опубликовано множество роликов, в которых казахстанцы активно призывают население сплотиться и сообща бороться с наводнением. Некоторые из них формируют бригады и выезжают в зону подтоплений, другие собирают боксы с горячим питанием и выпечкой и отправляют тем, кто спасает населенные пункты от потопа.  
@trueqazaq

Пока некоторые жалуются, она взяла и сама сделала

♬ оригинальный звук - Жаңа Қазақ

Бороться с наводнением в регионах приезжают не только из соседних сел, но и жители крупных городов и областных центров. Мужчины сразу отправляются на берегоукрепительные работы, а женщины – в эвакуационные пункты. Пользователи соцсетей отметили казахстанскую пенсионерку, которая объявила сбор средств и купила мотопомпу для откачки воды.  

"Я сама городская, но приехала помочь. Привезла насос, дорога была полностью затоплена. Я ее откачала. Сейчас воды уже нет и можно спокойно ходить. Я просто хочу помочь своему народу", – говорит пенсионерка.
@army_aktau Қарулы күштердің 41433 ә/б әскери қызметшілері Құлсары қаласында су тасқынына қарсы күресте көмек көрсетіп, әрі қарай Атырауға аттанды. Біраз тынығып, олар Атырау облысының Махамбет ауданына кетті, ол жерде де су апатының салдарымен күресетін болады #әскер#отан#ерлік#парыз#борыш#міндет#атырау#құлсары#махамбет#маңғыстау#ақтау#морпех#барлау#тасқын#су#жайық#көмек#орал ♬ Auylymdy sagyndym - RaiM
Восхищение казахстанцев вызвали и военнослужащие, которые ехали в зону масштабного подтопления. Их засняли спящими в вагоне. Пользователи соцсетей написали, что ребят перебрасывают на другой участок, и пока они движутся к месту сбора, многие решили вздремнуть. Под роликом наши соотечественники оставили такие комментарии: "Достойные ребята", "Удачи вам, счастья, здоровья вам и вашим близким", "Пусть ваши старания будут не напрасны!", "Куш қуат берсын жандарым сол".    

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