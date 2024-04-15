Почему падает качество и урожайность риса в Казахстане

За последние пять лет в Кызылординской области урожайность риса снизилась на 2,8 центнера. Также сейчас страдает и качество продукта. С чем это связано и как исправить ситуацию, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Еще в 2019 году в Кызылординской области средняя урожайность риса составляла 59,3 центнера. За пять лет она снизилась до 56,5 центнера. Специалисты говорят, что причин немало, но одна из главных – маловодье на Сырдарье.

"Когда этой сельхозкультуре не хватает воды в необходимый период роста, ее качество снижается. Из-за нехватки влаги рис во многих хозяйствах стал ломким, зерна теряют необходимый вес. Появляется много надломленных зерен, а также пирикуляриоз – заболевание, при котором снижаются качество и урожайность", – говорит вице-президент Ассоциации производителей и переработчиков риса Кызылординской области Сагидулла Сыздыков.

По словам эксперта, из-за нехватки воды ежегодно рисоводы области теряют до 3 млрд тенге. Потери происходят из-за сниженной урожайности. Если выход крупы свыше 60%, то это хороший результат. Но с 2021 года не все хозяйства области добиваются такого результата.

Причина еще и в том, что аграриям из-за дороговизны стала недоступна техника европейского производства. Многим аграриям пришлось перейти на комбайны и трактора российского производства. Но они для возделывания риса не подходят. Стоит помнить, что рис – агрессивная сельхозкультура, при ее возделывании делаются короткие бесперебойные маневрирования каждые 100 метров вперед и назад. Поэтому техника быстро истощается. Для ее уборки нужна другая техника – европейская или американская.

"Российская и китайская от маневрирования за несколько сезонов придет в негодность. Их трактора и комбайны можно использовать на площадях, не превышающих 1 тыс. га. Если больше, то нужно покупать другую технику. Цена на нее увеличивается из года в год на десятки миллионов тенге. Еще добавили НДС на иностранную технику, например, цена на трактора стала дороже на 6-9 млн тенге. В 2023 году добавили НДС на комбайны. Только что мне пришел счет за утильсбор, в котором указано, что за купленный трактор наша компания должна заплатить еще 5 млн 500 тыс. тенге. Все это, в конечном счете, влияет на цену трактора и риса", – говорит Сагидулла Сыздыков.

Борьба за воду

Сейчас в Казахстане снижается не только урожайность и качество риса, но и площади под эту культуру. В Кызылординской области в этом сезоне площади риса станут около 80 тыс. га, примерно на 6 тыс. га меньше, чем в 2023 году.

"Насосы для перекачки воды, которые рисоводы используют для экономии поливной воды, уже недостаточно хорошо справляются со своей задачей. Использование технологий и мощной техники помогает с маловодьем, но проблема не в этом. Сырдарья – трансграничная река, поэтому все страны, находящиеся по ее руслу, забирают свой объем. Казахстан не получает его полностью", – говорит Сагидулла Сыздыков.

По его словам, со своей стороны рисоводы Приаралья предпринимают усилия для экономии поливной воды.



Делите поровну

В Казахстане рис – один из немногих продуктов питания, который полностью выращивается в республике.

"В марте 2024 года рисоводы узнали о том, что Казахстан и Узбекистан договорились о доступе к водным ресурсам друг друга. Обе страны установят счетчики потребления воды. Казахстан – в Узбекистане, Узбекистан – в Казахстане. Приборы учета дадут точную информацию, сколько воды потребляют обе страны. Сырдарья в Казахстане протекает только на территории Туркестанской и Кызылординской областей, то есть географически мы имеем доступ к рекам меньше, чем страны – соседи по Сырдарье", – говорит руководитель рисоводческого хозяйства Имамзада Шагыртаев.

По словам эксперта, рисоводы ждут, когда начнутся переговоры и с другими странами – соседями по Сырдарье.

"Мы сами себе не враги, понимаем, что маловодье – это проблема мирового масштаба. На сегодня все крупные производители риса выращивают его, применяя новые технологии. Это и мощная техника, и планирование посевных площадей, и установка приборов учета воды. Мы экспериментируем с сортами, которые потребляют меньше воды. Наши агрономы и специалисты других профилей обучаются в странах ближнего и дальнего зарубежья, изучая опыт других стран – производителей риса. Новые разработки применяют во многих хозяйствах, также ведется научная работа с учеными Казахского НИИ рисоводства, поэтому единогласно твердить, что рисоводы не экономят воду и нужно сократить площади под рис, как минимум несправедливо. Я уже не говорю об экономической стороне вопроса, это ведь понятно, что меньше вырастишь – меньше получишь прибыли", – говорит Имамзада Шагыртаев.

Маловодье все же будет

По информации областного филиала РГП "Казводхоз", маловодья на Сырдарье не избежать и в этом сезоне.

"В Шардаринском водохранилище на 12 апреля 2024 года собрано 4,7 млрд кубометров воды, в Коксарайском – 1,5 млрд. Спуски воды в Сырдарью всего 300 кубометров в секунду. Это недостаточно, поэтому мы уже не один месяц предупреждали рисоводов об этом. Чтобы решить проблему маловодья, в области запланировано установить приборы учета воды на пяти каналах, и сейчас идут подготовительные работы. Специалисты проводят съемки этих каналов, инженерно-геодезическую работу", – говорит заместитель директора филиала "Казводхоз" Жорабек Ерназаров.

По информации областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, нужен комплексный план по увеличению урожайности.

"Обозначив все факторы, которые мешают развитию рисовой отрасли, производители зерна составляют свои планы для улучшения ситуации. Со своей стороны государство помогает им. Например, более 4 млрд тенге выделены растениеводам на поливную воду, инвестиционные субсидии, лизинг и другие расходы", – говорит руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

В области отремонтировали гидроузел, обеспечивающий поливной водой посевы трех районов региона и города. Также за счет областного бюджета в районах устанавливаются насосы для перекачки воды. Сев риса в Приаралье начнется после 20 апреля. Хозяйства к нему полностью готовы и надеются, что сезон будет удачным.