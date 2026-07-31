Кызылординский рис: почему его ценят в Казахстане и за рубежом и как выращивают

Через месяц в Кызылординской области начнется жатва риса. На поля выйдут десятки комбайнов, а на заводы потянутся первые машины с новым урожаем. Именно отсюда на столы казахстанцев поступает около 90 процентов всего казахстанского риса, передает Zakon.kz.

Для жителей Приаралья рис давно стал гораздо большим, чем сельскохозяйственная культура. Его называют "белым золотом" региона, вокруг него строится экономика десятков сел, работают тысячи людей, а ученые уже почти век выводят новые сорта.

Но рисоводство Приаралья переживает непростой период. Из-за снижения стока Сырдарьи и хронического маловодья посевные площади сокращаются. Если в 2025 году рис занимал около 80 тысяч гектаров, то в 2026 году его выращивают на 70 тыс. га. Несмотря на это, область по-прежнему производит около 90 процентов всего казахстанского риса и остается безусловным лидером отрасли.

Возникает закономерный вопрос: в чем секрет кызылординского риса? Почему именно его выбирают переработчики, повара и покупатели? И сможет ли регион сохранить свое лидерство в эпоху изменения климата?

Фото: управление сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области

Как Приаралье стало рисовой столицей страны

История рисоводства в низовьях Сырдарьи насчитывает более века. Когда первые специалисты заговорили о возможности выращивать рис в степном регионе, многие считали эту идею слишком рискованной. Культура требовала больших объемов воды, сложной системы орошения и постоянного контроля. Однако практика показала, что именно здесь сложилось уникальное сочетание природных условий.

"Мы выращиваем рис более ста лет. Тогда многим казалось, что рисоводство в степном регионе – это эксперимент. Но опыт показал обратное. Именно климат Приаралья позволил получать зерно высокого качества", – говорит директор рисоводческого хозяйства Марат Бисенов.

Однако климат – лишь одна составляющая успеха. За десятилетия в Кызылординской области была создана мощная инфраструктура. Появились оросительные системы, специализированные хозяйства, элитное семеноводство, рисоперерабатывающие предприятия и собственная научная школа. Сегодня весь цикл – от селекции семян до упаковки готовой продукции – сосредоточен в одном регионе. Именно поэтому, несмотря на то, что рис выращивают также в Туркестанской, Алматинской и Жетысуской областях, Кызылординская область остается абсолютным лидером отрасли.

Почему вкус кызылординского риса отличается

У каждой территории есть свой продукт, который становится ее визитной карточкой. Для Италии это пармезан, для Франции – шампанское, для Японии – рис сорта косихикари. У Казахстана таким продуктом стал кызылординский рис. Многие покупатели уверены, что разницы между сортами практически нет. На самом деле специалисты способны определить происхождение зерна даже после приготовления. Главный секрет – сочетание природных условий и многолетней селекции.

"В Приаралье один из самых продолжительных периодов солнечного сияния в стране. Большое количество солнечной энергии позволяет зерну полностью вызреть и накопить оптимальное количество крахмала. Жаркий климат в сочетании с прохладными ночами в конце лета способствует формированию плотной структуры. Именно поэтому кызылординский рис отличается высокой стекловидностью, считается более прочным и меньше повреждается во время переработки, а значит, количество дробленого зерна будет минимальным. Именно эти показатели определяют его товарную ценность и конкурентоспособность на рынке", – говорит руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

Как он говорит, все современные местные сорта выводились специально для условий Приаралья. Ученые десятилетиями отбирали растения, наиболее устойчивые к местному климату, почвам и засолению. Именно благодаря этому при приготовлении зерно сохраняет форму, не превращается в кашу и хорошо впитывает вкус мяса, овощей и специй. Эти качества особенно ценят профессиональные повара. Не менее важны эти свойства и для переработчиков.

"Многие считают, что рис достаточно очистить от шелухи. На самом деле зерно проходит сушку, очистку, шелушение, сортировку, полировку и несколько этапов контроля качества. От соблюдения технологии зависит не только внешний вид крупы, но и ее вкусовые свойства", – рассказывает технолог рисоперерабатывающего предприятия Айгуль Берденова.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Почему рис называют белым золотом

Для Кызылординской области рис давно стал не просто сельскохозяйственной культурой. По сути, вокруг него сформировалась целая экономика. Рисоводство обеспечивает работой механизаторов, агрономов, инженеров, гидротехников, специалистов по защите растений, сотрудников насосных станций, лаборантов, работников рисозаводов, логистических компаний и экспортеров. Во многих аулах благополучие семей напрямую зависит от того, каким окажется урожай. Но экономическое значение культуры – далеко не единственная причина, по которой ее называют белым золотом. Рис выполняет еще одну, не менее важную функцию. Он помогает бороться с засолением почв – одной из главных проблем Приаралья.

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Именно поэтому ученые называют рис стратегической культурой. Полностью отказаться от его выращивания без серьезных последствий для системы орошаемого земледелия регион сегодня не может.

Лучший рис – не всегда самый прибыльный

Парадоксально, но выращивать один из лучших сортов риса в Казахстане сегодня становится все сложнее и дороже. Одно из лучших хозяйств области полностью отказалось его сеять, хотя каждый год выращивали его на 3 000 гектарах.

"Сегодня себестоимость производства килограмма риса превышает рыночную цену. Мы много лет работали себе в убыток, но бесконечно так продолжаться не может, поэтому в этом сезоне мы вообще рис не посадили. Себестоимость его у нас выходит 400 тенге за кг, а сейчас оптовая цена на рынках от 200 до 300 тенге за кг. Это нам невыгодно", – говорит рисовод Самурат Имандосов.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация характерна не только для Казахстана. Во многих странах рисоводство остается одной из наиболее затратных отраслей растениеводства и во многом зависит от государственной поддержки. Именно поэтому сегодня для кызылординских хозяйств особенно важно не просто увеличить урожайность, а снизить себестоимость производства за счет современных технологий и более рационального использования ресурсов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Каждый кубометр воды становится дороже

Если раньше главным богатством Приаралья считалась вода Сырдарьи, то сегодня именно она становится самым дефицитным ресурсом. По данным специалистов, за последние годы объемы поступающей в регион воды заметно сократились. Причин несколько: изменение климата, уменьшение запасов снега в горах, рост водопотребления в странах верховья Сырдарьи и увеличение продолжительности засушливых периодов. Именно поэтому площади под рисом в Кызылординской области постепенно уменьшаются.

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Но специалисты уверяют: речь идет не об отказе от рисоводства. Наоборот, отрасль переходит к новой модели развития.

"Теперь главная задача – получать не просто высокий урожай, а максимальную отдачу с каждого литра воды. Поэтому в хозяйствах внедряются лазерная планировка чеков, автоматическое регулирование подачи воды, цифровой мониторинг посевов, современные насосные станции и технологии точного земледелия, современная техника. Фактически сегодня борьба идет уже не за гектары, а за эффективность", – говорит вице-президент Ассоциации производителей и переработчиков риса Кызылординской области Сагидулла Сыздыков.

Кызылординские рисоводы переживают серьезный кризис, – рис не продается, и цена на него низкая. Причин немало. Одна из самых главных – маловодье на Сырдарье. Еще одна причина – оптовые цены, в зависимости от качества, составляют от 200 до 280 тенге за килограмм. В последний раз такие цены были в 2017-2018 годах. Это почти в полтора раза меньше, чем в предыдущие годы.

"Мы не можем продавать по таким ценам, потому что себестоимость у нас высокая и снизить ее невозможно", – говорит Сагидулла Сыздыков.

По словам растениевода, выращивание риса – дорогое удовольствие. У нас нет собственного производства удобрений, кроме фосфорных. Почва агрессивная – техника быстро изнашивается, выращивать на ней растения сложно. Отечественной техники тоже нет. Цена на товар складывается из всех этих затрат, и при высокой себестоимости продавать продукцию дешевле невозможно.

Почему ученые называют рис культурой будущего

На первый взгляд может показаться, что в условиях дефицита воды и больших затрат на его производство, конкуренции на рынке, логичнее полностью отказаться от рисоводства. Однако специалисты предупреждают: такое решение может привести к еще большим проблемам.

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Рис выполняет уникальную экологическую функцию. Во время выращивания происходит промывка засоленных почв. Благодаря этому уменьшается содержание солей в верхнем слое земли, а после его уборки значительно лучше растут кормовые культуры, пшеница и люцерна.

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Для Приаралья, где засоление остается одной из главных экологических проблем, это имеет стратегическое значение. Поэтому ученые рассматривают рис не только как источник продовольствия, но и как важный элемент устойчивого земледелия.

Задача состоит не в том, чтобы отказаться от риса, а в том, чтобы научиться выращивать его с меньшим расходом воды. Именно поэтому селекционеры уже работают над созданием сортов нового поколения, способных сохранять высокую урожайность даже в условиях усиливающейся засухи.

Будущее отрасли зависит уже не только от фермеров

Еще совсем недавно успех рисоводства определяли опыт агронома и погода. Сегодня этого уже недостаточно. Будущее отрасли зависит от науки, международного сотрудничества по распределению водных ресурсов, модернизации оросительных систем и государственной поддержки. Не случайно в последние годы государство увеличивает финансирование водосберегающих технологий, реконструкции каналов и внедрения цифровых систем управления поливом. Без этих мер сохранить нынешние объемы производства будет крайне сложно.

Если климат подарил Приаралью благоприятные условия для выращивания риса, то его высокое качество стало результатом многолетней работы ученых. Уже почти сто лет в регионе развивается собственная школа селекции, а главным научным центром остается Научно-исследовательский институт рисоводства имени Ибрая Жахаева.

Именно здесь были созданы сорта, которые хорошо известны нескольким поколениям рисоводов. В разные годы ученые вывели "Кубань", "Кубань-3", а затем знаменитый "Маржан". Последний стал настоящей гордостью казахстанской селекции и выращивался не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. "Маржан" всегда считался одним из лучших сортов благодаря высокой урожайности, отличному качеству зерна и прекрасным кулинарным свойствам.

Однако сельское хозяйство не стоит на месте. То, что тридцать лет назад считалось передовой селекцией, сегодня уже не всегда отвечает современным требованиям.

"Если раньше главным показателем была урожайность, то сегодня мы должны учитывать изменение климата. Новые сорта должны быть устойчивыми к высоким температурам, болезням и при этом требовать меньше воды. Именно над этим сегодня работают наши ученые", – говорит ведущий научный сотрудник института Камалдин Шермагамбет.

Сегодня селекционеры создают новые сорта – "Айсәуле", "Сыр сұлуы", "Айкерім" и другие. Их главная особенность заключается в том, что они выводились именно для природных условий Приаралья. Такие сорта лучше переносят местный климат и позволяют получать стабильный урожай даже в непростые по водообеспеченности годы.

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Когда каждый литр воды становится на вес золота

Еще 20 лет назад рисоводы больше говорили о повышении урожайности. Сегодня главный показатель эффективности другой – сколько зерна удалось получить с каждого кубометра воды.

Дефицит воды стал главным вызовом для всего сельского хозяйства Кызылординской области. Сокращение стока Сырдарьи, малоснежные зимы в верховьях реки и изменение климата заставляют аграриев буквально бороться за каждый полив. Именно поэтому за последние годы технологии выращивания риса серьезно изменились.

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Одной из самых эффективных инноваций стала лазерная планировка полей. Если раньше поверхность рисовых чеков выравнивали традиционными методами, то сегодня специальное оборудование позволяет добиться практически идеальной горизонтальности. Благодаря этому вода распределяется равномерно, уменьшаются потери и снижается ее расход.

"Сегодня наша задача – получать больше урожая с каждого гектара и использовать при этом меньше воды. Именно поэтому большое внимание уделяется современным технологиям", – говорит рисовод Орынбасар Толепов.

Кроме лазерной планировки хозяйства активно используют спутниковый мониторинг, GPS-навигацию, цифровые карты полей, автоматизированное управление водоподачей и технологии точного внесения удобрений. Все это позволяет не только экономить ресурсы, но и оперативно реагировать на изменения состояния посевов.

Современное рисоводство уже невозможно представить без высокопроизводительной техники. На полях работают мощные американские и немецкие тракторы, комбайны и посевные комплексы, позволяющие выполнять большие объемы работ в сжатые сроки.

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Однако даже самые современные машины не заменяют людей. За каждым килограммом риса стоит труд сотен специалистов. В течение сезона в хозяйствах работают механизаторы, инженеры, гидротехники, агрономы, специалисты по защите растений, электрики, сварщики, водители, сотрудники насосных станций и лаборанты. Только в одном хозяйстве площадью около тысячи гектаров в разные периоды сезона занято более 100 человек. Во время уборочной кампании количество работников увеличивается за счет сезонных рабочих.

От поля до упаковки: почему переработка не менее важна, чем выращивание

После уборки начинается следующий этап – переработка, от которой во многом зависит качество готовой продукции. Рис проходит несколько стадий обработки: сушку, очистку, шелушение, сортировку, полировку и многоступенчатый контроль качества. Только после этого он попадает на прилавки магазинов.

Именно на этом этапе окончательно определяется товарный вид крупы. Чем выше стекловидность зерна и меньше процент дробления, тем выше ценится продукция на рынке. Не случайно кызылординский рис пользуется спросом не только внутри страны.

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Казахстанская крупа экспортируется в государства Центральной Азии и другие страны, где ее ценят за стабильное качество и хорошие кулинарные свойства. Однако специалисты уверены: сохранить лидерство будет непросто. Изменение климата уже сегодня заставляет пересматривать традиционные технологии выращивания. В ближайшие годы успех отрасли будет зависеть не столько от расширения посевных площадей, сколько от эффективности использования воды, внедрения новых технологий и создания более устойчивых сортов.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Будущее рисовой столицы Казахстана

За 100 лет Кызылординская область сумела сделать то, что когда-то казалось невозможным. В засушливых степях Приаралья была создана одна из крупнейших рисоводческих школ Центральной Азии. Здесь научились получать высокие урожаи, выводить собственные сорта, перерабатывать зерно и выпускать продукцию, которая стала узнаваемым брендом Казахстана.

Сегодня главный вопрос звучит уже не так: почему кызылординский рис считается одним из лучших? Ответ на него давно известен. Его качество складывается из уникального сочетания природных условий, многолетней селекционной работы, современных технологий и опыта нескольких поколений рисоводов.



Гораздо важнее другое: сможет ли регион сохранить свое лидерство в условиях усиливающегося дефицита воды? Ответ на этот вопрос будут искать не только аграрии. Он зависит от ученых, инженеров, государственных программ по модернизации оросительных систем и международного сотрудничества по рациональному использованию водных ресурсов бассейна Сырдарьи.

Именно поэтому будущее кызылординского риса сегодня связано не столько с количеством засеянных гектаров, сколько со способностью отрасли меняться. Если рисоводство успешно пройдет это испытание, то "белое золото" Приаралья еще долгие годы будет оставаться не только одним из символов Кызылординской области, но и важной частью продовольственной безопасности Казахстана.