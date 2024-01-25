Что посеешь, то и пожнешь: грозит ли Казахстану дефицит риса из-за маловодья в Приаралье

По прогнозам специалистов, в 2024 году маловодье на Сырдарье будет намного серьезнее, чем в 2023 году. Поэтому растениеводы Кызылординской области планируют сократить площади под рис. Повлияет ли эта ситуация на развитие региона и не возникнет ли дефицит белого зерна, выяснял Zakon.kz.

Уже почти 8 лет подряд наблюдается маловодье на Сырдарье. Каждый год общая площадь под рис увеличивается или уменьшается в зависимости от того, много или мало воды в реке. Например, в 2020 году было посажено 89,5 тыс. га риса, в 2021 году – 83,6 тыс. га, в 2022 году – 78,3 – тыс. га и в 2023 году – 89 тыс. га.

Если уровень воды в реке не увеличится

"Скорее всего в этом сезоне будет посажено около 70 тыс. га риса, поскольку специалисты вновь прогнозируют маловодье. Например, на 10 января 2024 года в водохранилищах выше Шардарьинского было собрано 14 млрд 988 млн кубометров воды. Это на 898 млн меньше, чем в это же время 2023 года. В самой Шардаре собрано 2,5 млрд кубометров воды, это на 1,5 млрд меньше, чем в 2023 году. Если уровень воды в Сырдарье не увеличится, то сокращать площади будут как мелкие, так и крупные объединения Кызылординской области". Талгат Дуйсебаев, руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений

Однако уменьшение посевов риса приводит к другой проблеме. Как отмечает эксперт, в Приаралье нельзя сажать менее 70 тыс. га, так как рис – рассолитель земель. Если не выращивать рис в таких пределах, то растениеводы не смогут культивировать и люцерну, и другие сельхозкультуры, так как земли региона засолены. По его словам, при маловодье в первую очередь перестают возделывать участки, находящиеся высоко, куда поливная вода плохо доходит. Обычно такие поля есть у мелких хозяйств. И когда воды мало специалисты рекомендуют аграриям переходить на выращивание сельхозкультур, которые потребляют меньше воды, чем рис.

"В регионе более 10 лет продолжается программа диверсификации растениеводства. Согласно ей даже крупные рисоводческие хозяйства из года в год сокращают свои поля на 50 – 100 га. Некоторые из них экспериментируют – выращивают овощи, бахчевые с применением капельного орошения. Были в области и посевы сахарного сорго, проса, сои, сахарной свеклы. Но в целом сберегающих влагу технологий применяется мало, ими пока занято около 1000 га. В этом сезоне, возможно, будет увеличение, так как есть 2 хозяйства, которые планируют посадить люцерну и кукурузу с помощью капельного орошения на 13 тыс. га". Талгат Дуйсебаев

Валюту региону приносит рис, а не картофель или дыни – мнение

Один из крупных производителей риса в Казахстане – ПТ "Абзал и К", где эту культуру возделывают на 5 тыс. га. Предприятие помогает всему региону, создает рабочие места и все это благодаря тому, что выращивает рис на больших площадях.

"Рис приносит прибыль. Все крупные хозяйства, которые его возделывают, соблюдают современные влагосберегающие технологии во всех операциях – от подготовки семян до обработки земли, выращивания и уборки урожая. Да, мы не сажаем рис рассадой, как приводят в пример нам чиновники из министерств, но они должны знать, что такой метод возможен только на мелких площадях. Но не таких, какие имеют наши хозяйства – по 1000 и более га. Мы установили современные рисоперерабатывающие заводы, получаем готовую продукцию – шлифованный рис, который продаем на внутреннем рынке и отправляем на экспорт". Сагидулла Сыздыков, коммерческий директор хозяйства ПТ "Абзал и К"

По его словам, нужно не сокращать, а пытаться решить водные проблемы Казахстана на международном уровне. 98% от общего объема сельхозэкспорта Приаралья составляет рис: это больше всех остальных сельхозкультур.

"То есть валюту региону приносит рис, а не картофель или дыни. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы экономить поливную воду. Более того, все крупные хозяйства ведут научную работу с учеными НИИ рисоводства, пользуются их научными разработками и выращивают высококачественную продукцию". Сагидулла Сыздыков

Он также отмечает, что применение технологий экономии влаги недоступно мелким хозяйствам, а некоторые из них не только не платят за воду, но воруют ее и не соблюдают ротацию. Крупные же, как считает Сыздыков, создают все условия для того, чтобы работать, применяя новые сберегающие технологии.

"Рисоводческие компании порой единственные крупные работодатели в аулах и принимают на работу до 500 человек. Например, в ПТ "Абзал и К" создано 1000 рабочих мест. Если будут сокращаться площади под рис, рабочих мест будет меньше. Меньше прибыли будет идти и в аулы". Сагидулла Сыздыков

Нужна переработка, а не сырье

Растениевод Имамзада Шагыртаев, выращивающий рис и кукурузу, уверен, что нужно продавать переработанный продукт, а не сырье. Тогда хозяйство будет в прибыли. А пока, говорит он, хозяйства вынуждены экономить, в том числе и на поливных установках.

"Мы в этом году, к примеру, решили посадить 3 тыс. га кукурузы. Поэтому на очереди у нас покупка кукурузоуборочных комбайнов. Цена на такую технику зашкаливает почти под 200 млн тенге, и цены постоянно растут. Мы ее покупаем за рубежом за доллары и евро. Согласитесь, на такие расходы не каждое хозяйство может пойти. Для экономии поливной воды тоже нужны затраты на прокладку капельного орошения или дождевой установки. На это тоже нужны деньги", – говорит растениевод.

По его словам, в соседнем районе хозяйство установило дождевую установку для полива кукурузы испанского производства на 87 га. На каждый гектар такой установки ушло 5 тыс. евро. Расходы до 500 тыс. евро только на установку влагосберегающей технологии непосильны не только мелким хозяйствам, но и не каждому среднему.

"Если же сравнить цены на рис шлифованный и к примеру, той же самой кукурузы, то шлифованный рис конечно стоит дороже. Недавно нам предложили сотрудничество по кукурузе, – готовы купить ее по 170 долларов за тонну. Это конечно мало. Поэтому приходится признать, что рис пока выращивать выгоднее, ведь после его переработки тонна стоит почти 1000 долларов". Имамзада Шагыртаев

Сейчас предприятие Шагыртаева стало сажать риса меньше почти на 1000 га. Площади под него сокращались постепенно, несколько лет. Соответственно, аулчане лишаются рабочих мест, хозяйство теряет миллиарды тенге. Но чтобы сельчане не сидели без работы, ТОО старается запустить новое производство. Сейчас у хозяйства есть и ферма, и мясоперерабатывающий цех, и сад, и почти 5 тыс. га подготовленной земли под посадку кормовых сельхозкультур. Но все это появилось благодаря тому, что хозяйство в первую очередь возделывает рис.

По мнению рисоводов, можно много говорить о том, что нужно сажать овощи, бахчевые, прочие сельхозкультуры в целях экономии поливной воды, но реальность такова – у хозяйств нет денег, чтобы быстро перестроить свою работу. Нужно покупать семена, удобрения, проводить мелиорацию для посадки другой сельхозкультуры, покупать технику, и самое главное – установить заводы по переработке сырья для получения готовой продукции, найти рынок сбыта. Ведь само сырье будет стоить копейки. Кто пойдет на такие расходы? Значит, считают растениеводы области, нужны льготные кредиты, субсидии, подготовка специалистов, иначе диверсификация будет только на бумаге.

Сажать рассадой мы не будем – рисовод

Заместитель директора многопрофильного ТОО "Абай–Даулет" Жасулан Турлыбеков несколько лет назад изучал опыт японских рисоводов, в том числе учился экономии воды.

"В Японии рис сажают рассадой всего от 5 до 15 га, так как все хозяйства в этой стране мелкие, семейные. На таких площадях рассадой выращивать выгодно. Самое крупное хозяйство страны выращивает всего 100 га риса. У нас хозяйство, которое выращивает 100 га, считается мелким. В Японии во всех хозяйствах идеально выровненные чеки (рисовые поля – Авт.), к каждому из которых прокладывают асфальт. Одно из главных условий для экономии воды – это идеально ровные чеки. Но в нашей стране покупку лазерных планировщиков для этого может позволить себе не каждое хозяйство". Жасулан Турлыбеков

Проводя параллель с другими странами, где также выращивается рис, он заметил, что ручной труд на больших площадях откинет наше рисоводство на много лет назад и те, кто предлагает в этом секторе перейти на ручной труд по примеру других стран, ошибается.

"В этих странах миллионы мелких хозяйств. Наши же рисоводы имеют современную технику, используют влагосберегающие технологии, поэтому не считают нужным перенимать опыт чужих стран, который совершенно не подходит ни к климату Приаралья, ни к образу жизни. Кто из аулчан пойдет на заливные поля и будет стоять три месяца в воде, как жители Вьетнама или Кореи? Никто. Да и климат у нас разный – в этих странах они рассадой сажают еще и потому, что урожай получают два раза в год. В Казахстане получать урожай два раза в год невозможно". Жасулан Турлыбеков

Казахстан без риса не останется

По словам руководителя областного управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгата Дуйсебаева, какой будет ситуация в этом году с поливной водой, пока сложно прогнозировать. Но даже если ее будет мало, можно не опасаться дефицита риса.

"Если в Коксарайском водохранилище накопится 1,8 млрд кубометров воды, а в Шардарьинском водохранилище 5,2 млрд, то нужно будет еще 3 млрд. В Шардаринском водохранилище сейчас всего 2,5 млрд. Если рисоводы займут рисом 78 тыс. га, то тогда для полива нужно будет еще 3,5 млрд куб.м. воды. Если воды будет меньше, то, вероятно, будет посажено около 70 тыс. га. Но даже при таком сокращении дефицита риса в республике не будет" Талагат Дуйсебаев

Как отметил спикер, если кызылординские аграрии посеют до 70 тыс. га риса, то обеспечат страну и сохранят экспортный потенциал.



В год населению республики нужно примерно 110 тыс. тонн шлифованного риса, а его производится в 2 раза больше. На экспорт обычно отправляется 30% общего объема. Вместе с этим в регионе, чтобы исключить большие потери воды, продолжается реконструкция ирригационных систем. Коэффициент полезного действия их сейчас не превышает 60%. Ведется активная работа по автоматизации учета и распределения поливной воды, чтобы знать, куда сколько воды уходит. Рисоводы в этом сезоне планируют установить автоматические датчики воды, провести полную очистку каналов и ремонт гидросооружений.