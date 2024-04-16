Спасение животных, дымляма на костре и эвакопункты: жители Петропавловска объединяются в борьбе с паводком

Лодки на городских магистралях, водолазные костюмы на заборах, плывущие дома. Так выглядят микрорайоны Петропавловска, оказавшиеся во власти водной стихии. Как город борется с небывалым половодьем и что помогает выстоять – в фоторепортаже Zakon.kz.

Микрорайон Подгора полностью под водой. По одной из главных магистралей города – улице Карима Сутюшева – вода дошла практически до центра города. От кордона, через который никого не пропускают, рукой подать до главной площади города, русского театра драмы и символа города – памятника Карасай и Агынтай батырам.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

По улице Сутюшева спасатели курсируют на лодках. Людей из затопленных домов уже эвакуировали. Теперь моторные лодки спасателей отправляются в плавание, чтобы спасти оставшихся в домах животных.

Дворняжка уверенно держится в раскачивающейся на волнах лодке.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Пса передают в машину волонтеров. И здесь возникает проблема. Ехать нужно с попутчиками. Вместе с собакой спасено несколько десятков кур. Пернатых поместили в сетчатые мешки. В багажнике джипа они начинают кукарекать и махать крыльями. Пес проявляет интерес, нюхает "попутчиков", но не обижает.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Волонтеры ждут спасенных животных за кордоном, на суше. Кутают в полотенца и кормят прямо в машинах. Дальше – в приют. Татьяна Баранова говорит, только из домов в Подгоре спасли несколько сотен кошек и собак.

Когда вода залила этот микрорайон по крыши домов, на спецоперацию стали выходить только спасатели. Но волонтеры просят не оставлять их на берегу и рвутся спасать животных, просят разрешения в ДЧС. Только пойти на это специалисты никак не могут: вода мутная и ледяная. Это слишком опасно.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

На КПП "Южный" никогда не было перелива через трассу. Сейчас здесь вода больше метра высотой. КАМАЗам – по кабину. Это въезд-выезд в Петропавловск со стороны Астаны.

Проезжать через залитый участок разрешают только грузовому транспорту, который обеспечивает жизнеобеспечение города. Людей переправляют на вездеходах спасателей. Легковушки, даже скорые, которым крайне необходимо перебраться на другой берег, перевозят на огромных тралах. Они курсируют здесь без остановки.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Озеро Пестрое. Парк "Северная звезда" – единственный в Петропавловске парк с пляжем. Это излюбленное место отдыха горожан. Старожилы города хватаются за сердце: никогда здесь не было большой воды. Залит весь берег до трассы. Палатки для отдыхающих высотой примерно в три метра залиты до крыш.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Рядом в зоне затопления совершенно неожиданно оказались несколько дачных обществ, в которых тоже никогда не было подтопления. Полицейские эвакуируют дачников, охраняют их имущество.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

А на сухом клочке на берегу Пестрого, прямо возле поста спасателей, горит костер и по воздуху разносятся манящие запахи жареного мяса. В огромном казане с десяток мужчин дружно готовят жаркое.

"По нашему это дымляма. Мы переселенцы из Шымкента. Сейчас живем в районе Магжана Жумабаева, село Хлебороб. Это 100 км от Петропавловска. Каждый день приезжаем сюда с ребятами, готовим и кормим всех, кто спасает людей", – рассказывает Кадырбек Садыков.

Озеро Пестрое сегодня стало единственным источником воды для горожан. Воду отсюда в Горводоканал никогда не брали. Но паводок внес свои коррективы. Глыбы льда снесли бетонные и металлические опоры ЛЭП, которые обеспечивают электроснабжение насосной Горводоканала. Насосы перестали качать воду из Есиля.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Восстановить опоры в условиях, когда вокруг все залито водой, крайне сложно. На помощь местным энергетикам уже приехали коллеги из Павлодара. А пока из Пестрого экстренно протянули километровую трубу до накопителя Горводоканала, и только это неординарное решение помогло дать воду в краны горожан. Ждали ее три дня.

В городе подтопленными оказались больше тысячи домов. В микрорайонах Подгора, Заречный, Кожзавод, Косогор многие залиты под самую крышу. Сильным течением некоторые строения срывает с фундамента и несет по воде.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Из затопленных зон эвакуировано около 11 тыс. жителей, чуть меньше тысячи из них – дети. 400 человек разместились в эвакуационных пунктах. Ими стали 12 городских школ. В спортзалах поставили кровати, всем выдали постельные принадлежности и обеспечили питанием и и медицинской помощью.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Кормят прекрасно, новое белье. Власти нас поддерживают, акимы лично приезжают. Надеемся быстрее вернуться домой, и что государство поможет справиться с восстановлением дома. Нас в Кожзаводе затопило за несколько минут. Ничего спасти было невозможно", – говорит Елена, переехавшая их своего затопленного дома в эвакуационный пункт.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Вода в городе пока прибывает, но уже с гораздо меньшей скоростью. На размах Есиля горожане приезжают посмотреть семьями.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Пик паводка в Петропавловске ожидают в ближайшие сутки. Затем вода, по прогнозам специалистов, пойдет на спад. Но уже 22 апреля ожидается приход второй волны наводнения.