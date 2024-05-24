Новоселье отметили жители Петропавловска, пострадавшие от половодья

В городе Петропавловске приобрели 31 квартиру для пострадавших от половодья, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы областного акимата, работа по оказанию помощи и обеспечению жильем пострадавших проводится во исполнение поручения президента страны Касым-Жомарта Токаева. Так, к примеру, Юлия Сабитова с сыном и родителями стали обладателями благоустроенной трехкомнатной квартиры.

Фото: пресс-служба акимата СКО

А Куаныш и Гульден Сериковы, воспитывающие двоих детей выбрали однокомнатную квартиру в новостройке. Их старый дом по ул. Перминовых не подлежит восстановлению, поэтому семье предоставили квартиру в кратчайшие сроки.

Фото: пресс-служба акимата СКО

23 мая аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов поздравил их с новосельем.

"Данная работа продолжается. Составлен пул из квартир. Пострадавшие от половодья самостоятельно выбирают себе жилье двумя способами: могут приобрести квартиру, либо стать обладателем одного из 520 строящихся домов в микрорайоне Солнечный – 2". Пресс-служба акимата СКО

Казахстанцы, потерявшие дома во время паводка, заселяются в новое жилье. С какими чувствами они празднуют новоселье и сколько еще пострадавших ждут жилье, узнали корреспонденты Zakon.kz в регионах.