Общественники ЗКО: гуманитарная помощь дойдет до каждого пострадавшего от паводка

Более 13 тыс. жителей Западно-Казахстанской области оказались выбиты из привычной жизни водной стихией. Сейчас главная задача властей – прозрачно и справедливо распределить гумпомощь. В этом им помогают сотни волонтеров и десятки неправительственных организаций, сообщает Zakon.kz.

Такого разгула стихии Казахстан не видел более 80 лет. Ежедневно паводок охватывает все новые и новые территории в ЗКО. Из-за подъема реки Урал в зоне затопления оказались сотни дачных домов. Если в районах талая вода потихоньку уходит с затопленных территорий, то в областном центре ситуация пока сложная. По области с начала марта было подтоплено свыше 1000 жилых домов. По состоянию на 12 апреля паводковые воды залили 830 дачных домов, из них большей частью в городе Уральске – 457.

Фото из архива филиала партии Аманат по ЗКО

С первых дней паводка оказывать помощь людям, пострадавшим от паводка, начали члены областного филиала партии Аманат и неправительственные организации ЗКО. 28 марта первая ГАЗель с гуманитарным грузом выехала в села Коржын и Аккозы. В последующие дни партии продуктов питания, средств гигиены и хозтоваров партийцы и общественники направили в Сырымский и Теректинский районы. Всего в эти районы областной филиал партии отправил 13 тонн гуманитарной помощи.

"Сотрудники филиала партии в Уральске и районах перечислили однодневную зарплату, чтобы закупить необходимые продукты питания, средства гигиены, хозтовары для жителей пострадавших районов. Большую помощь при закупе, транспортировке гуманитарных грузов нам оказали волонтеры из молодежного крыла партии", – рассказал порталу Zakon.kz исполнительный секретарь областного филиала партии Аманат Азамат Сафималиев.

Большую помощь пострадавшим от наводнения жителям области оказывает Ассамблея народа Казахстана в ЗКО.

"Мы уже имеем опыт объединения общества по оказанию поддержки нуждающимся на примере паводка 2011 года, пандемии коронавируса 2020 года. В наших рядах есть молодые люди и волонтеры из Национальной волонтерской сети, фонда "Biz birgemiz Qazaqstan", филиалов партии Аманат и других организаций", – поделилась представитель КГУ "Қоғамдық келісім"Айгуль Туркина.

С 28 марта по 12 апреля Дом дружбы собрал для пострадавших от паводка гуманитарную помощь на сумму свыше 112 млн тенге. Это продукты питания, фрукты и овощи, медикаменты, санитарно-гигиенические средства, одежда и другие товары. Все гуманитарные грузы направляются в Сырымский, Каратобинский, Бурлинский, Теректинский и Байтерекский районы ЗКО.

"Хочу отметить активность жителей Уральска по оказанию помощи. Они приходят и приезжают в Дом дружбы постоянно. Везут не только предметы первой необходимости, но и игрушки детям, детское питание, памперсы. Люди понимают, что сейчас тем, кто остался без дома, очень тяжело. Особенно тем семьям, в которых растут маленькие дети. Очень приятно видеть, что люди неравнодушны к чужому горю и готовы поддерживать своих земляков", – высказалась Айгуль Туркина.

Фото из архива филиала партии Аманат по ЗКО

На сегодня в гуманитарный штаб прибыли фуры из Алматы, Астаны, Алматинской и Жетысуской областей. Четыре фуры – 80 тонн международной гуманитарной помощи – прибыли из Кыргызстана.

"Комиссия по приему, хранению и распределению гуманитарной помощи уже приняла несколько решений и начала выдавать товары по заявлениям. Адресно выдавать гуманитарную помощь каждому человеку, кто пострадал от наводнения, мы не можем. Для этого есть акиматы, садоводческие товарищества, которые владеют информацией на местах – какие населенные пункты подтопило, сколько и куда людей эвакуировано. Люди, чьи дома пострадали от паводков, и которым сейчас нужна продуктовая и другая помощь, должны обращаться непосредственно в акиматы и к председателям своих дачных массивов. Ответственные в акиматах должны подавать нам заявки по потребностям людей. У нас нет намерения держать гуманитарный груз. По мере поступления заявок мы выдаем то, что им необходимо", – рассказал председатель комиссии по распределению гуманитарных грузов Ербол Салыков.

Руководитель гуманитарного штаба ЗКО, председатель Гражданского альянса Аслан Тапишев рассказал, что сначала все общественники занимались сбором помощи для жителей четырех подтопленных районов, сейчас остро встал вопрос об оказании поддержки семьям, живущим в дачных массивах по берегам рек Деркул, Чаган и Урал.

Сейчас эти семьи эвакуируют, расселяют временно в эвакопунктах, так как большей частью их дома затоплены или же находятся под угрозой паводка.

"Когда мне предложили возглавить гуманитарный штаб области, я согласился, потому что я общественник, работаю в неправительственном секторе, имею опыт оказания помощи людям в кризисных ситуациях. Считаю, что нельзя всю поступающую гуманитарную помощь раздавать людям хаотично. Должна быть четкая и слаженная работа. В связи с этим мы создали областную, городскую и районные комиссии по распределению гуманитарной помощи ", – поделился Аслан Тапишев.

По его словам, штаб занимается только сбором и распределением гуманитарной помощи. Приходит гуманитарный груз, при поддержке волонтеров здесь его сортируют, составляют акт и предоставляют областной комиссии списки имеющегося на складах штаба.

В начале этой недели фура из Астаны привезла гуманитарный груз от жителей столицы – одеяла, пледы, корпе, детские и взрослые вещи.

Из Кыргызстана прибыли кровати, матрасы, одежда для детей и взрослых, продукты. По линии фонда "Biz birgemiz Qazaqstan" из Алматы и Астаны в штаб поступили резиновые лодки, мотопомпы, раскладушки, продукты питания. Уральские бизнесмены привезли в штаб несколько комплектов резиновых лодок.

"На основании решений комиссии по распределению гуманитарной помощи мы передали в Департамент полиции ЗКО 20 резиновых лодок, они нужны для того, чтобы патрулировать затопленные дачные массивы. Сотрудники Департамента по ЧС запросили для организации спасательной работы лодки, сапоги. Также для проведения спасательных работ резиновые лодки и резиновые сапоги мы передали в акиматы Бурлинского и Теректинского районов", – рассказал Аслан Тапишев.

В штабе есть заявления из акиматов Каратобинского, Бурлинского районов – на продуктовую помощь, и эти наборы здесь сейчас формируют. Местные акиматы на местах будут адресно распределять их среди пострадавших от паводка семей.

"Пришло более 9 тысяч штук мешкотары из Астаны, мы сразу сообщили от этом в комиссию, и их в течение 20 минут выделили акимату Уральска для возведения дамб на берегу Урала. Сейчас пришли лопаты – они тоже необходимы для берегоукрепительных работ, в ближайшие сутки мы их передадим отделу ЖКХ Уральска. У нас есть строгая отчетность – для кого, в каком количестве передаем гумпомощь, на всю отгрузку есть документы", – заявил руководитель гуманитарного штаба.

Фото из архива филиала партии Аманат по ЗКО

Аслан Тапишев рассказал, что в эвакопунктах пострадавших людей кормят бесплатно. Но туда приходит много жителей, которые не живут в эвакопунктах, но их дома тоже пострадали от паводка. Они ищут точки раздачи продуктовой помощи.

"Им давали разово продуктовые наборы в партии Аманат, потом – в Ассамблее народа Казахстана. Но мы не раздаем еду в штабе. Представителям горакимата на комиссии по распределению гуманитарной помощи мы предложили: "Сделайте список семей, кто находится в эвакопунктах, и тех, кто живет на квартирах и нуждается в продуктовой помощи. Сделайте заявки в штаб – какая помощь необходима тем и другим. Из тех продуктов и товаров, которые к нам поступили, мы сможем сформировать наборы, и акимат сможет раздавать их этим людям – через председателей дачных товариществ, через волонтеров по утвержденному списку фамилий", – пояснил Аслан Тапишев.

В штабе ждут прибытия гуманитарной помощи из Кызылординской области. Здесь уверяют, что вся помощь, которая сейчас стекается в ЗКО из разных уголков страны, обязательно дойдет до адресатов.

В начале марта корреспондент Zakon.kz писал о том, что талые воды затопили в ЗКО несколько сел. Вода зашла в подвалы многоэтажных домов, областной детской больницы и городского акимата.