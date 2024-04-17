Как живут люди в аулах, где не пьют алкоголь и не воруют скот

В Кызылординской области есть пять аулов, где уже несколько лет не совершаются преступления. Все потому, что население здесь не продает и не покупает алкоголь. Даже семейных ссор нет. Как живут сельчане в этих населенных пунктах, узнал корреспондент Zakon.kz.

Полицейские за последние несколько лет не получали оттуда вызовов, связанных с барымтой, дракой или бытовыми ссорами.



Один из таких образцовых аулов – аул Куланды Аральского района. Здесь живет около 400 человек, всего 60 семей. Люди в основном занимаются рыболовством, есть предприниматели, создавшие малый бизнес, фермеры с большим поголовьем верблюдов и лошадей. Знаменитый когда-то на весь Советский Союз племенной конезавод тоже находится здесь. На его базе создано предприятие.

"Кто-то подумает, как им скучно жить без выпивки! Ни развлечений, ни приключений. Но дело в том, что отказаться от алкоголя аулчане решили сами. Это их выбор. Но причина еще и в том, что в нашем ауле на 400 человек приходится более 3 тыс. голов скота. У людей нет времени бездельничать и выпивать спиртное, все заняты своим домашним подворьем, скотом! Большинство держат верблюдов, а это огромные деньги – один верблюд стоит до 1 млн тенге. Когда люди начинают понимать выгоду от дохода, им уже не до спиртного. Не зря же говорится, что если нет работы, то есть место преступности. Когда человек занят делом, ему не до выпивки", – говорит местный житель Серик Диханов.

Как рассказывает сельчанин, в остальном жизнь в их ауле, как и везде. Есть школа, медицинский пункт, библиотека и клуб. В большом авторитете местные аксакалы, у них даже создан совет, чтобы в случае чего решать семейные споры. Все торжественные мероприятия проходят без алкоголя. За много лет люди привыкли к тому, что на столах, кроме шубата и кумыса, нет других напитков, и не удивлены. Наоборот, увидеть водку у соседа для них удивление.

"Раньше большинство мужчин у нас работали на конезаводе. Здесь содержалось несколько тысяч коней и верблюдов. Когда СССР распался, удалось сохранить часть поголовья, и заработало ТОО. Сейчас здесь более 2300 лошадей мугалжарской породы и верблюдов породы казахский бактриан. Есть три фермы. Из других аулов приезжают рабочие и трудятся на нашем заводе. Работы здесь много – за стадом следить, на водопой вести. Дел много, ответственность большая. В том числе и материальная. Бездельничать некогда, всегда нужная ясная голова. Поэтому и с этой точки зрения если посмотреть, то когда людям пить, да и зачем?" – продолжает Серик Диханов.

Такой же точки зрения придерживаются и жители соседнего аула Акбасты, который находится всего в 13 км от Аральского моря. Там жители тоже не пьют алкоголь. Его даже не продают в местных магазинах. И соответственно, мужчины не дебоширят. Живут здесь 400 человек, и основное их занятие – рыболовство и животноводство. Здесь установлены два цеха по приему и хранению рыбы и цех по ее переработке. Работа не останавливается ни на один день. Рыбаки в положенное время каждый день выходят на промысел.

"Многие думают, что в ауле делать нечего, поэтому люди пьют и бездельничают. Это стереотип. Сейчас много продвинутой молодежи, да и более зрелого поколения, которые хотят развивать свои села и возрождать традиции. Например, в казахской культуре не было места выпивке, сквернословию, всегда осуждалась лень. Возможно, в какой-то период мы утратили это, но сейчас люди возвращаются к своим корням. Это нужно поддерживать, как все хорошее и полезное", – говорит местный предприниматель Сакен Тайлакбаев.

А вот в соседнем районе – Кармакшинском – тоже есть интересный факт. В ауле III Интернационал уже много лет не воруют скот. Происходит это потому, что местные жители сами позаботились о том, чтобы скотокрады не подходили к их домашним животным. Как это происходит, рассказывает фермер Каримжан Гейдаров. У него семейное фермерское хозяйство, где он содержит племенных бычков и коров.

"В ауле много скота, у кого коровы, у кого лошади, птица есть. Первая причина, она и самая главная, что у нас нет краж потому, что мы нанимаем пастухов из числа местных жителей. Они полностью ответственны за наше стадо. В некоторых аулах до сих пор нет пастухов, поэтому скот бродит без присмотра и становится жертвой преступников ", – говорит Каримжан Гейдаров.

Как рассказывает фермер, чтобы откормить бычка, необходимо 7-8 месяцев. Все это время скот нужно держать на отгоне. Поэтому нужен хороший, добросовестный пастух и хорошие пастбища. В ауле III Интернационал люди не экономят на зарплате пастуха, и это правильно.

По словам акима аула Нурлыбека Сейилова, в ауле скот и домашняя птица на каждом подворье. Скотокрады даже близко не подойдут к их стаду, так как оно под присмотром целый день. Также вечером хозяева домашних животных должны встречать их, когда они возвращаются с пастбища. Тогда скот не заблудится.

Полицейские также считают, что в первую очередь бдительными и ответственными за свое имущество должны быть сами хозяева скота.

