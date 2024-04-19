По зову сердца: как стихия сплотила жителей Акмолинской области

Почти месяц казахстанские спасатели, военные и полицейские борются с паводками, чтобы спасти людей и их жилье. Большая вода отрезала десятки населенных пунктов от внешнего мира, затопила дома и опустошила аулы. Как стихия сплотила народ – в материале корреспондента Zakon.kz.

Посильную помощь в противопаводковых мероприятиях оказывают волонтерские объединения и благотворительные фонды. Но нашлись и те, кто протянул руку помощи самостоятельно, без призыва официальных организаций.

24-летний Динмухамед Сембаев из Кокшетау занимается перевозками крупногабаритного груза. Заниматься благотворительностью в его планы не входило. Все получилось случайно.

"Мне позвонили и спросили цену за доставку груза до Есиля. Я озвучил стандартную стоимость и уточнил у клиента, что за груз. Мне ответили, что это гуманитарная помощь для пострадавших от паводков. Я решил, что эту доставку сделаю бесплатно. Написал об этом в группу газелистов. У нас есть свой чат. С коллегами решили собрать еще денег, кто сколько может. Мы докупили продукты питания и доставили вместе с основным грузом в Есильский район", – рассказал молодой человек.

Для отчетности водитель снял видео, что доставил груз по назначению, и опубликовал в своих социальных сетях. Тогда к Динмухамеду стали обращаться и десятки других кокшетауцев, желающих помочь пострадавшим. Писали и те, кто в этой помощи нуждался.

"Тут уже сам открыл сбор. Обратился к знакомым, родственникам и коллегам. Общими усилиями мы собрали продукты первой необходимости, одежду, постельное белье, матрасы и более 200 тонн питьевой воды для жителей Петропавловска, которые в тот момент остались без водоснабжения. Подключился и бизнес. Местные предприятия также отправили 4 тысячи булок хлеба", – поделился Динмухамед.

На протяжении трех дней неравнодушные кокшетаусцы приносили продукты питания, тару для воды, одежду. В общей сложности в Северо-Казахстанскую область доставили 30 Газелей с гумпомощью от кокшетаусцев.

Позже инициативная группа пришла на помощь жителям Ушкарасу Жаркаинского района Акмолинской области. Населенный пункт оказался в водном плену. Село стало островком, окруженным талыми водами в радиусе четырех километров. Груз доставляли частями на лодке.



Перевозчики из Кокшетау по сей день предлагают бесплатную доставку гуманитарной помощи. Вчера они отвезли продукты питания в поселок Каменка Сандыктауского района Акмолинской области.

Казахстанцы продолжают проявлять несказанную щедрость и добродушие. На просторах социальных сетей распространяют объявления о готовности приютить пострадавших от паводков у себя дома.

Президент страны призвал не оставаться в стороне и бизнесменов. Свой вклад вносят не только крупные компании, но и малые предприятия.

Так, жители Буландынского района рассказали, что в райцентре, куда эвакуировали пострадавших, хозяйка местного кафе бесплатно кормит "переселенцев" в Макинске. Владелица предлагает бесплатное горячее питание для сельчан, лишившихся крова. Но раскрывать свою личность в разговоре с корреспондентом Zakon.kz женщина не пожелала, потому что в своих действиях не находит чего-то героического и считает это своим гражданским долгом.