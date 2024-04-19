Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Весна явилась в пестром одеянии: как выглядит цветущий Алматы

Весна , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39 Фото: Zakon.kz
Погода в мегаполисе наконец сменила гнев на милость, лимонное солнце за окнами так и тянет на прогулку, прочь из душных квартир и офисов. Если времени на реальный променад пока не хватает, совершите его хотя бы виртуально, Zakon.kz поможет вам в этом.

В 2024 году красавица весна пришла в гости с запозданием. На дворе стояла середина марта, а казахстанцы все вопрошали: "Ну когда же будет тепло?!". Особенно остро этот вопрос волновал жителей северных регионов страны – там власть продолжала удерживать ее морозное величество зима. И непонятно было, скоро ли ее "свергнет" более дружелюбная товарка.

Алматы меж тем раскачивало на качелях переменчивой погоды: то ясно и сухо, то пасмурно и сыро.

И вот сейчас алматинцы поняли, что весна не то чтобы непунктуальная – она просто прихорашивалась! И надо сказать, оно того стоило. Яркое цветочное одеяние радует глаз даже самых придирчивых модников и модниц.

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Главное украшение южной столицы – конечно же, тюльпаны, ранее увенчавшие собой логотип любимого весеннего праздника – Наурыза. Сейчас они манят аккуратными бутонами не с картинки, а прямо с городских улиц.

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Впрочем, не отстает от вытянувшихся по струнке "строгих цветов" и другая местная растительность. Вот эту красоту, например, издали можно спутать со спелыми виноградными гроздьями:

Весна , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Интересно, сумела ли она ввести в заблуждение трудягу-пчелу?

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

А как вам нежно-розовое великолепие гиацинтов?

Цветы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Даже скромные одуванчики "выткали" на травяном ковре маленькие солнышки.

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Каждому алматинцу ясно: "яблочный город" не может обойтись без плодовых деревьев. И они сейчас тоже покрылись трогательными, распространяющими тонкий аромат цветками.

Цветение , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Цветение , фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 13:39

Фото: Zakon.kz

Синоптики обещают, что завтра, 20 апреля, в Алматы столбик термометра днем будет удерживать планку выше 20 градусов тепла. Идеальный повод посвятить выходной день прогулке с близкими и "познакомиться" с городом заново.

Читайте также

Гуманитарная помощь, Акмолинская область, Кокшетау
По зову сердца: как стихия сплотила жителей Акмолинской области
Ирина Мишура
Интересное Алматы 2024 год Хорошие новости
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Дело Бишимбаева: судья Кульбаева сделала заявление
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Жару под 40°С в мае обещают казахстанцам
Страна с самым большим населением
Названа страна с самым большим населением
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: