Весна явилась в пестром одеянии: как выглядит цветущий Алматы

Погода в мегаполисе наконец сменила гнев на милость, лимонное солнце за окнами так и тянет на прогулку, прочь из душных квартир и офисов. Если времени на реальный променад пока не хватает, совершите его хотя бы виртуально, Zakon.kz поможет вам в этом.

В 2024 году красавица весна пришла в гости с запозданием. На дворе стояла середина марта, а казахстанцы все вопрошали: "Ну когда же будет тепло?!". Особенно остро этот вопрос волновал жителей северных регионов страны – там власть продолжала удерживать ее морозное величество зима. И непонятно было, скоро ли ее "свергнет" более дружелюбная товарка.

Алматы меж тем раскачивало на качелях переменчивой погоды: то ясно и сухо, то пасмурно и сыро.

И вот сейчас алматинцы поняли, что весна не то чтобы непунктуальная – она просто прихорашивалась! И надо сказать, оно того стоило. Яркое цветочное одеяние радует глаз даже самых придирчивых модников и модниц.

Фото: Zakon.kz

Главное украшение южной столицы – конечно же, тюльпаны, ранее увенчавшие собой логотип любимого весеннего праздника – Наурыза. Сейчас они манят аккуратными бутонами не с картинки, а прямо с городских улиц.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Впрочем, не отстает от вытянувшихся по струнке "строгих цветов" и другая местная растительность. Вот эту красоту, например, издали можно спутать со спелыми виноградными гроздьями: Фото: Zakon.kz Интересно, сумела ли она ввести в заблуждение трудягу-пчелу? Фото: Zakon.kz А как вам нежно-розовое великолепие гиацинтов? Фото: Zakon.kz Даже скромные одуванчики "выткали" на травяном ковре маленькие солнышки. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Каждому алматинцу ясно: "яблочный город" не может обойтись без плодовых деревьев. И они сейчас тоже покрылись трогательными, распространяющими тонкий аромат цветками. Фото: Zakon.kz Фото: Zakon.kz Синоптики обещают, что завтра, 20 апреля, в Алматы столбик термометра днем будет удерживать планку выше 20 градусов тепла. Идеальный повод посвятить выходной день прогулке с близкими и "познакомиться" с городом заново.