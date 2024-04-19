Весна явилась в пестром одеянии: как выглядит цветущий Алматы
В 2024 году красавица весна пришла в гости с запозданием. На дворе стояла середина марта, а казахстанцы все вопрошали: "Ну когда же будет тепло?!". Особенно остро этот вопрос волновал жителей северных регионов страны – там власть продолжала удерживать ее морозное величество зима. И непонятно было, скоро ли ее "свергнет" более дружелюбная товарка.
Алматы меж тем раскачивало на качелях переменчивой погоды: то ясно и сухо, то пасмурно и сыро.
И вот сейчас алматинцы поняли, что весна не то чтобы непунктуальная – она просто прихорашивалась! И надо сказать, оно того стоило. Яркое цветочное одеяние радует глаз даже самых придирчивых модников и модниц.
Фото: Zakon.kz
Главное украшение южной столицы – конечно же, тюльпаны, ранее увенчавшие собой логотип любимого весеннего праздника – Наурыза. Сейчас они манят аккуратными бутонами не с картинки, а прямо с городских улиц.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Впрочем, не отстает от вытянувшихся по струнке "строгих цветов" и другая местная растительность. Вот эту красоту, например, издали можно спутать со спелыми виноградными гроздьями:
Фото: Zakon.kz
Интересно, сумела ли она ввести в заблуждение трудягу-пчелу?
Фото: Zakon.kz
А как вам нежно-розовое великолепие гиацинтов?
Фото: Zakon.kz
Даже скромные одуванчики "выткали" на травяном ковре маленькие солнышки.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Каждому алматинцу ясно: "яблочный город" не может обойтись без плодовых деревьев. И они сейчас тоже покрылись трогательными, распространяющими тонкий аромат цветками.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Синоптики обещают, что завтра, 20 апреля, в Алматы столбик термометра днем будет удерживать планку выше 20 градусов тепла. Идеальный повод посвятить выходной день прогулке с близкими и "познакомиться" с городом заново.