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О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 18-20 апреля рассказали синоптики

О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 18-20 апреля рассказали синоптики, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2024 18:18 Фото: akorda.kz
Синоптики рассказали корреспонденту Zakon.kz, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 18 по 20 апреля 2024 года.

По данным РГП "Казгидромет", в столице и двух крупнейших мегаполисах страны ожидается погода без осадков, а температура воздуха прогреется до +27°С.

В Астане:

  • 18 апреля – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +20+22°С;
  • 19 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +22+24°С;
  • 20 апреля – переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +20+22°С.

В Алматы:

  • 18 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +19+21°С;
  • 19 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С;
  • 20 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

В Шымкенте:

  • 18 апреля – небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С;
  • 19 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С;
  • 20 апреля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

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О том, какой будет погода в Казахстане в предстоящий четверг, 18 апреля 2024 года, можете узнать по ссылке.

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