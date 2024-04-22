Мопеды с госномерами и правами: решат ли новые правила хаос на дорогах

В Казахстане намерены ужесточить требования к мопедистам. Депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении поправки в закон "О дорожном движении", ужесточающий требования для водителей мопедов. Zakon.kz узнал у специалистов, как будет работать система контроля и наказания.

В прошлом году в стране наконец заработал закон "О дорожном движении" об электросамокатах. Документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев, туда вошли правила для водителей электросамокатов и мопедов, которые будут регулировать правила дорожного движения и основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации. Изменения касаются электрических самокатов и малых электрических транспортных средств.

Мопеды – один из самых доступных видов транспорта, и необходимость регулирования их движения, в первую очередь, связана с увеличением количества аварий на дорогах. С наступлением весны использование двухколесного транспорта увеличилось, а с ним выросло и количество ДТП.

Это подтверждают полицейские.

"В результате беспорядочного передвижения мопедов, скутеров и мотиков, как на дорогах, так и на пешеходных переходах наблюдается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с их участием. При этом возникает социальная несправедливость по отношению к другим участникам дорожного движения при ДТП, вызывающая необходимость определения его статуса как участника дорожного движения и ответственность за совершенное происшествие. В результате причиняется как материальный ущерб, так и вред здоровью, вплоть до гибели участников дорожного движения. Так, с начала текущего года на территории города Алматы зарегистрировано 160 ДТП, где фигурировали водители мопедов, в которых ранен 161 человек". ДП Алматы

Юркие объекты дорожного движения стали угрозой

По данным департамента полиции Алматы, альтернативный транспорт начали активно эксплуатировать во время пандемии. Спрос на мопеды не снижается и по сей день. Так же, как и на скутеры и мотики. Все они практичны в повседневной жизни, особенно в коммерческой деятельности. Ежедневно мы наблюдаем спешащих к клиенту курьеров и доставщиков еды. Таким образом рост популярности среди большей части населения только растет. К этому потоку на дорогах присоединяются и труженики, спешащие на работу и домой, в надежде миновать жуткие пробки мегаполиса. Они также становятся участниками происшествий, стараясь миновать хитрыми путями скопление автомобилей, тем самым выезжая на участки, где их движение запрещено.

Конечно, нарушителей на мопедах штрафовали и раньше, но теперь за них взялись всерьез. Полицейские жалуются, что гоняющие по проезжей части и парковым зонам мопедисты и самокатчики стали настоящей угрозой для казахстанцев. И теперь горожане надеются, что с принятием закона алматинцам станет спокойнее, в городе уменьшится количество дорожных происшествий с участием двухколесных средств передвижения.

Ведь ежедневно на пульт "102" поступает значительное количество жалоб от граждан на водителей мопедов не только по фактам нарушения правил дорожного движения, но также и по фактам нарушения тишины в ночное время суток, отмечают в полиции.

В полиции считают, что причинами ДТП с участием мопедов и скутеров является не только незнание правил дорожного движения, но и несоблюдение их, а нередко – полное их игнорирование. Кроме того, создание аварий на дорогах происходит из-за плохого ориентирования владельцев двухколесных средств в городской среде. Именно на это чаще всего жалуются в полицию горожане.

Как борются полицейские с водителями мопедов и электросамокатов

В управлении местной полицейской службы ДП Алматы рассказали, как обеспечивают дорожную безопасность на улицах мегаполиса.

"Безопасность осуществляется личным составом строевых подразделений УМПС ДП Алматы методом автопатрулирования на закрепленных патрульных участках согласно расстановке сил и средств комплексных сил полиции, которыми также принимаются меры по выявлению нарушений ПДД РК, допущенных лицами, управляющими мопедами и электросамокатами". Старший инспектор УМПС ДП Алматы капитан полиции Аян Бакытов

При этом выявляют нарушения ПДД РК автоэкипажи строевых подразделений в свободное от вызовов время, автопатрулируя участки. Стражи порядка добавили, что следует понимать, сотрудники патрульной полиции выполняют обязанности по обеспечению не только дорожной безопасности, но и общественной, занимаются профилактическими работами на патрулируемых участках для снижения роста преступности.

Капитан полиции Аян Бакытов поделился и определенными трудностями, которые возникают в работе по выявлению нарушителей среди водителей мопедов. И это – заторы, которые наблюдаются последние несколько лет не только в час пик, а на протяжении всего дня.

"В этой связи сотруднику полиции не всегда удается задержать правонарушителя, так как он принимает меры избежания контакта с сотрудниками полиции, в целях ухода от ответственности двигаясь по тротуарам, а также по труднопроезжаемым местам и участкам, где автомобиль патрульной полиции не может проехать", – объясняет инспектор.

Рев мопедов и как с ним бороться

Вместе с тем алматинцы часто жалуются на весьма резкий и раздражающий звук, который издают мимо проезжающие мопеды. Нередко водители мопедов намеренно удаляют глушитель, чтобы стать более заметными на дорогах. Известно, что это не только создает дискомфорт для алматинцев и пугает детей, но громкий звук при определенных условиях является нарушением правил. И это нам подтвердил специалист.

"Некоторые владельцы мопедов намеренно снимают глушитель или опустошают саму "банку" ради того, чтобы увеличить шум резонатора. Отсутствие глушителя относится к неисправностям системы выпуска отработавших газов, что является нарушением ПДД. Об этом указано в ПДД, а точнее в перечне неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, где при таких обстоятельствах действия водителя мопеда квалифицируются по ч. 5 ст. 590 КоАП". Капитан полиции Аян Бакытов

Изменения в законодательстве

По словам старшего инспектора, диспозиция ст. 334 ч. 1 КоАП предусматривает эксплуатацию автомототранспортных, других передвижных средств и установок, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах, а также уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленные нормативы, что влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере 10 МРП (1 месячный расчетный показатель = 3692 тенге), для юридических лиц – в размере 100 МРП.

В целях урегулирования общественных отношений в сфере дорожной безопасности в МВД РК были направлены предложения о причислении всех мопедов, без ограничения по объему двигателя и скорости движения, к механическим транспортным средствам, при этом все мопеды необходимо регистрировать, а для управления ими получать права категории А1.

Так, летом 2023 года для снижения ДТП с участием мопедов, скутеров и мотиков, а также повышения ответственности их владельцев, подготовлены поправки в Закон Республики Казахстан "О дорожном движении". Документ рассмотрен в МВД РК рабочей группой парламента и поступил на обсуждение в мажилис.

Согласно нововведениям в законодательстве, на сегодняшний день депутаты Мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении поправки в закон "О дорожном движении", ужесточающий требования для водителей мопедов.

Как считают стражи порядка, эти изменения могут значительно повлиять на улучшение состояния дорожной обстановки на дорогах, ее аварийности и повысить ответственность водителей мопедов перед другими участниками дорожного движения.

Всему виной – отсутствие номеров и прав

В Алматы стало невозможным терпеть нарушения – мопедисты ездят по тротуарам, грубо нарушая правила дорожного движения. Они ездят по пешеходным переходам, очень сильно шумят во дворах по ночам, и никакой управы на них нет. С этим согласен автоэксперт Алексей Алексеев.

"Алматы стал очень шумным городом, это вводит всех в стресс. Ходить по тротуарам и дорогам в спальных районах стало очень опасно. Закон о мопедах и маломобильных транспортных средствах давно зреет, потому что наши законы опаздывают за развитием транспорта. В Усть-Каменогорске, например, мопеды появляются, шумят, но на дорогах их редко встретишь. Видимо, здесь полиция работает очень жестко. В Алматы – мопедов на дорогах очень много. В других городах их тоже много, со временем их станет везде значительно больше. Поэтому закон должен был быть принят еще два года назад и должен касаться не только мопедов, всех самокатов, но и подобных средств индивидуальной мобильности", – считает специалист.

Фото: Zakon.kz

Эксперт отметил, что на улицах города есть средства передвижения, которые не причислены к транспортным средствам и не подчиняются правилам дорожного движения, потому что их невозможно идентифицировать.

"Номера нужны не только на мопедах, но и на самокатах, потому что в случае наезда на пешехода на тротуаре, например, эти случаи не фиксируют, если нет тяжелых травм. Мелкие ДТП с автомобилями тоже не фиксируются. Статистика приводит цифры: было 750 ДТП в прошлом году, но их было на самом деле 7 тыс., но фиксируются только ДТП с тяжелыми случаями, когда нужна страховая выплата". Алексей Алексеев

Спикер убежден в том, что водители мопедов должны получать права, чтобы знать правила дорожного движения, их можно приравнять к водителям мотоциклов. А для водителей электросамокатов нужно было создать другую подкатегорию, по которой они не должны выезжать на проезжую часть, а двигаться по тротуарам, также соблюдая правила дорожного движения.





"Сегодня закон не ограничивает их движение, скорость передвижения никто не соблюдает, потому что для владельцев самокатов это невыгодно – этими средствами передвижения перестанут пользоваться. Сейчас ездят на самокатах по два человека, но полиция не может гоняться за нарушителями по тротуарам, да и штраф существовал маленький, поэтому догонять их на машине, подвергая пешеходов опасности, из-за мизерного штрафа – нет смысла", – продолжил Алексей Алексеев.

Самокат – это транспортное средство со скоростью 50 км/час и выше, которое заправляется бензином, тяжелое. Мопед – фактически полноценный тяжелый мотоцикл. Ездит он с большой скоростью, а водители, в большей своей массе, не знают правил и не застрахованы.

"Сейчас на дорогах ситуации с повышенной опасностью. Когда этот вид транспорта встанет в свое законодательное русло, водители будут получать права, а возраст им ограничат. Мопеды будут ставить на учет, они получат госномер, водители будут обязаны покупать страховку и появится ответственность перед третьими лицами. К сожалению, законы у нас не успевают за развитием техники, их нужно было принимать как минимум три года назад. Сейчас может начаться хаос – водители мопедов будут недовольны", – добавил эксперт.

Он убежден, что в стране не хватает школ и курсов, где будут обучать водителей, чтобы сдать на права.

"Многие будут утверждать, что этот транспорт – единственное средство для зарабатывания денег. Нужно дать всем время, хотя бы пару месяцев, на осознание необходимости принятия закона, на регистрацию и т. д. Нужно продумать все законодательные правила для решения вопросов правильной езды. Поскольку такого транспорта у нас много. Видимо, необходимо создавать отдельный взвод мобильной полиции, патруль, способный догонять нарушителей на мопедах. Наши законодатели сами дали возможность появиться в городе такому виду транспорта в огромном количестве, теперь нужно привести все в порядок". Алексей Алексеев

Необходима законопослушность и сознательность водителей

Кроме того, автоэксперт убежден, что шагом к цивилизованности и безопасному транспорту на дорогах должен стать такой факт, как законопослушность водителей.

"Нужно не забывать, что сейчас управляют мопедами часто несовершеннолетние. Они разбиваются, игнорируя правила дорожного движения. Это опасно для всех. У нашей полиции вряд ли хватит сил на мопедистов. Придется устраивать месячники для отлова нарушителей. В Казахстане нужно вернуть Институт дорожной полиции, нет сейчас специальных органов, которые занимались бы автотранспортными средствами. Для мопедов должна быть утверждена категория, для самокатов – упрощенные правила и категории, обучение навыкам вождения. Это опасные транспортные средства, которые должны подчиняться правилам и принятому закону". Алексей Алексеев

Спикер продолжил, что именно при этих условиях возможно прийти к цивилизованному городу.

"Иностранцы и приезжие в нашем городе чувствуют себя очень неуютно, как и жители города, видя, как мимо проносятся мопеды и самокаты без номеров. Как власти до сих пор спокойно смотрели на это? Я считаю, что это неэффективная работа правительства. Закон должны были принять гораздо раньше", – добавил автоэксперт.

Чего ждут люди от принятых поправках в закон "О дорожном движении" и возможно ли благодаря им государству навести порядок на дорогах и приструнить мопедистов.

Известный казахстанский юрист Сергей Уткин также убежден, что главное в новом проекте – чтобы мопеды имели госномер, а мопедисты – водительское удостоверение.

"Поскольку сейчас нарушения ПДД в основном фиксируются камерами, именно эти изменения должны решить проблему. При наличии госномера камера сможет идентифицировать нарушителя, ему будут приходить штрафы. Это дисциплинирует. В том числе на мопедистов будут распространяться нормы о приостановлении действия водительского удостоверения на какое-то время, что также будет дисциплинировать. При этом мопедист без госномера также, видимо, сразу будет определяться камерами и туда будут направляться экипажи дорожной полиции для задержания". Сергей Уткин

Он добавил, что с самокатами проблема также именно в этом – в отсутствии номеров, когда нарушителя идентифицировать по камерам невозможно, а гоняться за всеми самокатчиками – бесполезно. "Так что начнут наводить порядок с мопедистов", – заключил юрист.

Некоторые водители мопедов не стали ждать часа X. В минувшие выходные в сети появилось видео, на котором запечатлен предположительно мопед с госномером. Это вызвало удивление у многих казахстанцев, ведь закон о регистрации еще не вступил в силу.