"Общее дело": как казахстанцы помогают справиться с наводнением пострадавшим регионам

С первых дней паводков в стране казахстанцы начали сбор денег, а спасатели отправились в зоны наводнений, передает Zakon.kz.

Как собирали гуманитарную помощь в Жетысуской области

Первыми в Жетысуской области инициативу по сбору гуманитарной помощи поддержали молодежные организации. Отсюда караван со 125 тоннами груза отправился в Западно-Казахстанскую область.

В управлении общественного развития областного акимата рассказали, что в состав гуманитарного груза вошли разнообразные продовольственные товары, гигиенические принадлежности, различные хозяйственно-бытовые средства, более одной тысячи комплектов постельного белья. Целевой помощью была отправка 10 тонн сахара от Аксуского и Коксуского сахарных заводов. Для подразделений, которые ведут спасательные работы и ликвидируют последствия затоплений, были собраны генераторы, резиновые лодки, специальные водонепроницаемые (болотные) костюмы, резиновые сапоги, фонарики, обувь, теплая спецодежда, а также более 60 тыс. штук мешков для грунта.

Фото: Zakon.kz / Лариса Штоппель

"Гуманитаркой мы загрузили пять больших фур. Пункты сбора были открыты в разных частях города: десять – организованы партией Amanat, один – фронт-офисом молодежного ресурсного центра, несколько – городскими мечетями. Часть приемных пунктов работали до поздней ночи, чтобы каждый желающий мог успеть внести свой посильный вклад. Только волонтеров было задействовано свыше 300 человек. Это школьники, студенты, военнослужащие, добровольцы из числа горожан. Они помогали сортировать товары, упаковывали", – подчеркнул руководитель молодежного ресурсного центра Жетысуской области Еркебулан Акболатов.

Он отметил, что никто не жаловался на усталость, на нехватку времени. Все работали как единый механизм.

"В такие минуты понимаешь, насколько мы единый народ. Беда сплотила нас, перестала быть чужой. Каждый пострадавший от наводнений стал нам родным, близким человеком. Когда отправляли большегрузы, у многих на глазах были слезы радости. Каждый вспоминал, как трудно, хлопотно прошли эти дни, но мы собрали, мы сделали это!" – сказал он.

Когда сбор гуманитарки был в самом разгаре, в местных пабликах волонтер Никита Шведин бросил клич на приобретение резиновых сапог. Он специально акцентировал внимание на этом, так как понимал, насколько важно иметь непромокаемую обувь тем, кто оказался в зоне затопления. И у волонтеров это получилось – несколько десятков коробок с резиновыми сапогами отправились в Западно-Казахстанскую область. А специальное снаряжение, которое собрали жетысусцы, заняло целую фуру.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области

"Только вместе мы сила": как костанайские волонтеры и спасатели помогают в СКО

После того, как прошел пик паводка в Костанае, спасатели и волонтеры региона отправились на помощь в соседнюю Северо-Казахстанскую область. Костанайцы говорят, что по-другому поступить было нельзя. И сегодня они помогают эвакуировать людей и животных, доставлять грузы, сопровождают понтоны.

Как рассказали в ДЧС Костанайской области, в СКО отправились 27 человек личного состава, три единицы техники и три лодки. Спасатели эвакуируют людей и животных, укрепляют дамбы.

"Сейчас сотрудники ведомства продолжают работу на переправе в поселке Прибрежный Кызылжарского района СКО, который отрезан от суши на расстоянии двух километров. С 13 по 20 апреля сотрудники отряда на трех лодках эвакуировали 196 человек, из них более 40 детей. Из затопленного поселка вывезли 12 собак, более 10 кошек. За два последних дня перевезли более 250 человек и свыше 3 тонн гуманитарных грузов и ГСМ. Работы на переправе продолжаются", – пояснили в ДЧС.

Также костанайцы сопровождали понтонную переправу с техникой и гуманитарной помощью. Ежедневно они доставляют в поселок и обратно более 30 человек – рабочих, сотрудников полиции и акимата. Ежедневно они доставляют документы людей из затопленных домов. Волонтеры из поисково-спасательного отряда "Дос" тоже не могли остаться в стороне.

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области

"Изначально хотели ехать помогать, но чисто физически были очень измотаны, так как 11 суток 24/7 находились в штабе города Тобыл, где помогали эвакуировать людей и животных, собирать и раздавать помощь. Поэтому решили – если не можем помочь физически, значит, отвезем помощь, пусть немного, но от души", – рассказала координатор костанайского поискового отряда "Дос" Олеся Логошиновачевская.

Гуманитарные грузы досовцы отправляли два раза, 17 и 20 апреля. Причем загружали в свои микроавтобусы и сами отвозили товары в Петропавловск. Первый раз поехали пять автомобилей и 10 волонтеров. Передали 400 пятилитровых бутылок воды, вещи, матрасы, одеяла, подушки, средства гигиены, продуктовые корзины. Второй раз поехали пять человек и три авто, отвезли 270 бутылок воды и продукты.

"В сборе гуманитарной помощи нам помогали обычные костанайцы, очень хорошо поддержали прихожане мечети ALDIARULY JANUZAQ и жители Алтынсаринского района. Почему мы отправились в Петропавловск? А как по- другому? Только вместе мы сила, и нам не страшны никакие препятствия. Страшно, когда ты один и нет поддержки", – добавила волонтер.

Видео о работе костанайских спасателей в селе Бесколь Северо-Казахстанской области, где они заготовили и уложили 5 тыс. мешков для дополнительного укрепления дамбы, сейчас просматривают сотни пользователей сети.

"Мы очень благодарны вам, костанайцы. Не оставили нас в беде. У себя сколько трудились, теперь и нас спасли. Приезжайте по хорошему поводу в гости", – говорили на видео жители улицы Энергетиков села Бесколь.

Мангистауская область

Всего с начала апреля Мангистау принял более 20 тыс. эвакуированных из города Кульсары Атырауской области. Их размещали в эвакуационных пунктах, в домах родственников, всех обеспечивали горячим питанием, а детям организовали онлайн и офлайн обучение. Было создано 156 эвакуационных пунктов. В настоящее время осталось всего 24, в которых проживают 1386 человек. Жители Кульсары постепенно возвращаются в свои дома.

Из Мангистау в Атыраускую и Западно-Казахстанскую области с начала паводка были направлены 160 военнослужащих, врачи областной больницы и 200 сотрудников ДЧС. Вместе со спасателями регион отправил и 19 единиц техники, семь лодок, спасательные круги и 28 мотопомп.

"В связи со сложившейся обстановкой региональные спасатели с 25 марта были задействованы на ликвидации ЧС в Актюбинской области, с 28 марта в Западно-Казахстанской области, в апреле – в Атырауской области. Главной задачей спасателей было спасение и эвакуация людей, домашних животных. Был эвакуирован 921 человек (в том числе 252 ребенка), а пяти гражданам оказана медицинская помощь", – сообщили в ДЧС Мангистауской области.

На помощь пришли и нефтяники, а также промышленные предприятия области – они направляли денежные средства, гуманитарную помощь, технику – в основном погрузчики и экскаваторы, необходимые инструменты и мешки с песком.

Фото ДЧС Абайской области

Абайская область

ЧСники Абайской области, работавшие в Северо-Казахстанской области, признались, что самым сложным оказался психологический момент – уговорить людей покинуть свои дома, рассказал порталу Zakon.kz один из семейских спасателей.

Спасатели Абайской области выехали в Северный Казахстан 11 апреля. 25 сотрудников департамента определили в Кызылжарский район СКО. Ребята тут же принялись за работу. В их обязанности входило строить временные дамбы, перевозить по затопленным полям и дорогам гуманитарные грузы на "вахтовках", эвакуировать людей и животных. Нам удалось связаться с сотрудником департамента Абайской области, который в эти часы уже следит за уровнем воды в реке Жайык на окраине Уральска.

"Девять дней я и мои коллеги отработали в Кызылжарском районе Северного Казахстана, вчера на самолете прилетели в Уральск. Нас разделили на две группы по 12 человек, будем вести двухсменное дежурство. Ведем наблюдение, мониторим ситуацию по уровню реки, следим, чтобы никто не оказался в зоне возможного подтопления. Данные сообщаем напрямую в штаб ЗКО. Пока в городе все спокойно", – рассказал о нынешней ситуации в Уральске сотрудник ДЧС Абайской области Айдос Каканов.

Фото пресс-службы Абайского гарнизона

Семейские спасатели переживают паводки вместе с местными жителями. Будучи в Северном Казахстане, сотрудники провели много времени, эвакуируя людей из домов. Если в селе Вагулино затопило две улицы, то в Соколовке – почти половину села. Те, кто успел, вывез на личном автомобиле что-то из одежды и бытовой техники. Некоторые, даже стоя на пороге с документами в руках, с трудом соглашались покинуть нажитые места.

"Когда мы эвакуировали в селах, люди не хотели бросать свои дома, до последнего надеялись, что вода не прибудет. И только когда наводнение было уже неизбежно, и они видели, что это не остановить, соглашались поехать с нами в эвакопункты. Порой приходилось подключать полицию, поскольку некоторые сельчане собирались переждать паводок на крышах", – рассказал о реалиях тех дней Айдос Каканов.

Кроме личного состава ДЧС, для борьбы с паводками из Абайской области отправились военные. В пресс-службе Абайского гарнизона рассказали, что из войсковой части 40398 регионального командования "Восток" Вооруженных сил направлены дополнительные силы в Северо-Казахстанскую область – больше 300 военнослужащих казахстанской армии и 15 единиц техники.

Между тем сейчас ситуация на реке Иртыш в Семее стабильная. Вода в реке, по данным ДЧС, на уровне 420 см при критической отметке в 450 см. Компенсационный пропуск с Шульбинского водохранилища производится в объеме 3200 куб. м/с.

Фото ДЧС Абайской области

"В дачном массиве "Мясокомбинат" города Уральска сотрудники ДЧС Кызылординской области укрепили дамбу длиной 150 метров. Для этого они уложили 2900 мешков с песком. Работа не останавливается ни днем, ни ночью. Идет эвакуация людей, спасение животных. В таком режиме наши ребята работают с 26 марта", – сказал главный спасатель водолазного отделения Андрей Федосияди.

В ауле Айке района Айтеке би Актюбинской области кызылординцы эвакуировали 101-летнюю долгожительницу. Также вывезли на лодке 75-летнюю Надежду Черкашову, а еще доставили ей лекарства.



Фото пресс-службы ДЧС Кызылординской области

Кызылординцы помогают деньгами, предметами первой необходимости. Для Актюбинской области они закупили продукты питания на 67 млн тенге. На 50 млн тенге отправили необходимые вещи в Актюбинскую, Северо-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую, Костанайскую области. В Западно-Казахстанскую область отправлено еще и 106 единиц спецтехники.

А на днях в Кызылорду из Атырау на двух автобусах приехали 93 человека. Их разместили в центре оказания специальных социальных услуг пенсионерам, а также на съемных квартирах. Их обеспечили трехразовым горячим питанием, медицинскими услугами. На днях одну из приехавших женщин отправили рожать в областной перинатальный центр.