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Что планируют обсудить на очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана в Астане

очередная сессия Ассамблеи народа Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 17:36 Фото: assembly.kz
24-25 апреля в столичном Президентском центре будет проходить очередная сессия АНК с участием главы государства. Даты назначил президент Казахстана, подписав соответствующее распоряжение. Что планируют обсудить на встрече – в материале Zakon.kz.

Темой очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана станет "Единство. Созидание. Прогресс". Все решения по ее итогам будут в обязательном порядке рассматриваться государственными органами.

Ассамблея народа Казахстана – консультативно-совещательный орган, объединяющий представителей всех наций и народностей, живущих в республике. Ассамблее отводится важнейшая роль в формировании уникальной модели всеказахстанского единства.

заместитель председателя АНК Всеволод Лукашев, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 17:36

Фото: assembly.kz

Как рассказал заместитель председателя АНК Всеволод Лукашев, на сессии Ассамблеи народа Казахстана будет продолжен курс, направленный на политические преобразования и укрепление власти народа.

"Предположительно, в свете последних событий, будет широко развернута тема патриотизма. Появляются новые лица, новые герои. Абсолютная сплоченность этносов в вопросах ликвидации последствий наводнения также не останется незамеченной. А также: единый порыв граждан страны в сборе и доставке гуманитарной помощи и что каждый гражданин оказал посильную помощь пострадавшим", – отметил зампредседателя АНК.

По словам Всеволода Лукашева, следующей темой обсуждения на сессии станет верховенство Закона.

"Любые попытки расшатывания межнационального мира и межконфессионального согласия должны и будут пресекаться. Каждый несет ответственность за сохранение порядка в стране. В том числе темой для обсуждения станет и возврат активов из-за рубежа, а также пресечение попыток финансирования провокаторов, поручение соответствующим структурам взять на особый контроль кибербезопасность", – отметил спикер.

Предстоит уделить внимание вопросу введения инновационных систем в социальные и экономические проекты.

"Здесь готовим к обсуждению темы: креативная индустрия и профессии будущего, факторы объединения этносов на современном этапе, использование латинской графики в государственном языке", – поделился зампредседателя АНК.

Важным моментом выступлений станет тема укрепления и расширения взаимодействия структур ассамблеи, таких как Совет матерей, Совет аксакалов, ОО "Ассамблея жастары" и Центр медиации с государственными структурами.

По мнению Всеволода Лукашева, предметом обсуждения выступит и создание новых диалоговых площадок, а также методов для взаимодействия власти и гражданского общества.

Внимание будет приковано и к новым принципам ответственного строительства "Жана Казахстан", потому как это одна из приоритетных социальных задач исполнительной власти государства.

"Будут затронуты вопросы разработки, привлечения и использования новых механизмов социально-экономического развития, в том числе и за счет компактного проживания этносов. Вместе с тем создания креативных парков развития и центров молодежных идей с поддержкой АНК".Всеволод Лукашев

"Обязательны к обсуждению вопросы образования, новые принципы и горизонты", – заключил спикер.

Ассамблея народа Казахстана сегодня – совершенно новый институт в мировой практике, который за годы  работы показал свою эффективность. Прежде всего – это все 20 млн человек нашей страны.

Многие годы АНК выступает как диалоговая площадка между президентом и всеми представителями различных этносов, проживающих в Казахстане, в том числе и казахской интеллигенции, потому что Ассамблея народа Казахстана больше чем наполовину состоит из титульного этноса.

Ассамблея народа Казахстана – это не только мероприятия и выступления, а еще Советы матерей, Советы общественного согласия, трансформированные в Советы аксакалов, молодежные объединения, Советы медиации, благотворительные акции и многое другое. У ассамблеи множество направлений, которые оказывают очень большую помощь, основываясь на этнических особенностях каждого этноса.

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