Что планируют обсудить на очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана в Астане
Темой очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана станет "Единство. Созидание. Прогресс". Все решения по ее итогам будут в обязательном порядке рассматриваться государственными органами.
Ассамблея народа Казахстана – консультативно-совещательный орган, объединяющий представителей всех наций и народностей, живущих в республике. Ассамблее отводится важнейшая роль в формировании уникальной модели всеказахстанского единства.
Фото: assembly.kz
Как рассказал заместитель председателя АНК Всеволод Лукашев, на сессии Ассамблеи народа Казахстана будет продолжен курс, направленный на политические преобразования и укрепление власти народа.
"Предположительно, в свете последних событий, будет широко развернута тема патриотизма. Появляются новые лица, новые герои. Абсолютная сплоченность этносов в вопросах ликвидации последствий наводнения также не останется незамеченной. А также: единый порыв граждан страны в сборе и доставке гуманитарной помощи и что каждый гражданин оказал посильную помощь пострадавшим", – отметил зампредседателя АНК.
По словам Всеволода Лукашева, следующей темой обсуждения на сессии станет верховенство Закона.
"Любые попытки расшатывания межнационального мира и межконфессионального согласия должны и будут пресекаться. Каждый несет ответственность за сохранение порядка в стране. В том числе темой для обсуждения станет и возврат активов из-за рубежа, а также пресечение попыток финансирования провокаторов, поручение соответствующим структурам взять на особый контроль кибербезопасность", – отметил спикер.
Предстоит уделить внимание вопросу введения инновационных систем в социальные и экономические проекты.
"Здесь готовим к обсуждению темы: креативная индустрия и профессии будущего, факторы объединения этносов на современном этапе, использование латинской графики в государственном языке", – поделился зампредседателя АНК.
Важным моментом выступлений станет тема укрепления и расширения взаимодействия структур ассамблеи, таких как Совет матерей, Совет аксакалов, ОО "Ассамблея жастары" и Центр медиации с государственными структурами.
По мнению Всеволода Лукашева, предметом обсуждения выступит и создание новых диалоговых площадок, а также методов для взаимодействия власти и гражданского общества.
Внимание будет приковано и к новым принципам ответственного строительства "Жана Казахстан", потому как это одна из приоритетных социальных задач исполнительной власти государства.
"Будут затронуты вопросы разработки, привлечения и использования новых механизмов социально-экономического развития, в том числе и за счет компактного проживания этносов. Вместе с тем создания креативных парков развития и центров молодежных идей с поддержкой АНК".Всеволод Лукашев
"Обязательны к обсуждению вопросы образования, новые принципы и горизонты", – заключил спикер.
Ассамблея народа Казахстана сегодня – совершенно новый институт в мировой практике, который за годы работы показал свою эффективность. Прежде всего – это все 20 млн человек нашей страны.
Многие годы АНК выступает как диалоговая площадка между президентом и всеми представителями различных этносов, проживающих в Казахстане, в том числе и казахской интеллигенции, потому что Ассамблея народа Казахстана больше чем наполовину состоит из титульного этноса.
Ассамблея народа Казахстана – это не только мероприятия и выступления, а еще Советы матерей, Советы общественного согласия, трансформированные в Советы аксакалов, молодежные объединения, Советы медиации, благотворительные акции и многое другое. У ассамблеи множество направлений, которые оказывают очень большую помощь, основываясь на этнических особенностях каждого этноса.