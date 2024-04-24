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Вышли в Сеть: что чаще всего искали казахстанцы в интернете за последние пять лет

Что чаще всего искали казахстанцы в интернете за последние пять лет, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 17:09 Фото: freepik
Безусловно последний месяц казахстанцев больше всего волновали паводки и громкие судебные процессы. А что чаще всего искали в интернете раньше и какие из запросов наиболее неочевидные? Для этого Zakon.kz изучил аналитику популярных тем и узнал у IT-эксперта об алгоритмах сервисов.

Чтобы понять, что больше всего интересовало казахстанцев последние 12 месяцев и пять лет назад, корреспондент Zakon.kz воспользовался сервисом анализа поисковика браузера, сначала выбрав самые популярные запросы, а затем – самые интересные из них.

В топ-3 популярных запросов вошли фильмы и сериалы 2023-2024 года:

  • "Слово пацана. Кровь на асфальте";
  • "Черный двор";
  • "Мой демон". 

В след за ними пошли поисковые запросы на общественные темы, события и ИИ технологии. Примечательно, что бум чата GPT произошел в последний год, и аналитика показывает, что все больше людей стали пользоваться этим сервисом.

  • Бiлiм класс,
  • король земли,
  • чат GPT,
  • маркетплейсы,
  • землетрясение в Алматы,
  • юань в тенге, (курсы валют)
  • WhatsApp Web.
  • переводчик.

Стоит отметить, что в период пандемии COVID-19 родители казахстанских школьников и сами учащиеся перешли на онлайн обучение, поэтому чаще всего из аналитики поисковых запросов были образовательные площадки государственных школ. При этом список популярных запросов за последние несколько лет выглядит так:

  • онлайн мектеп (школа),
  • коронавирус,
  • ГДЗ (годовые домашние задания),
  • "Постучись в мою дверь" (турецкий сериал), 
  • мангалиб (японские комиксы),
  • банки второго уровня,
  • Кунделик,
  • джутсу (аниме).

Затем с помощью инструмента также исследовали запросы с вопросами "что?", "где?" "когда", "почему?" и отметили самые неожиданные и интересные из них:

  • Что такое кринж?
  • Что такое абьюзер?
  • Да, я паук и что же?
  • Что было дальше? (юмористическая программа)
  • Дед инсайд что это?
  • Где мое кольцо?
  • Почему у Маши нет родителей (запрос на мультфильм "Маша и Медведь")?
  • Сколько стоит IPhone и др.

На вопрос, что на самом деле влияет на популярные запросы, эксперт из области кибербезопасности, IT и коммуникаций Евгений Питолин ответил, что тенденция запросов в интернете зависит от разных факторов. Это могут быть новые тренды, рост спроса и интереса на виртуальные решения, также растет популярность промокодов и предложений по доставке.

"Самое важное, что актуальная информация становится критически важным фактором для пользователей. То есть людям попросту необходима свежая и достоверная информация. А информационный запрос формируется на основе алгоритмов, которые отслеживают и анализируют наши предпочтения, интересы и поведение в Сети. Эти алгоритмы подбирают контент, который согласуется с нашими предпочтениями". Евгений Питолин

По его словам, популярные поисковые запросы меняются ежесекундно и зависят в целом от всего, вплоть до сезонности. К примеру, летом спрос на солнцезащитные очки возрастает в несколько раз, в отличие от других сезонов. Также популярность запроса зависит от актуальности событий, региона и прочее.

При этом эксперт отмечает, что на высокочастотный запрос чаще всего влияют соцсети, медиа и СМИ, поскольку все это взаимосвязанные алгоритмы. Если в медиа-пространстве существует громкий инфоповод или одна и та же новость появляется практически везде, спрос на эту информацию мгновенно возрастает. А популярные сайты зачастую используют SEO инструменты и ключевые слова для продвижения того или иного контента.

Что активно будут искать казахстанцы в 2024 году, пока сказать сложно, итоги поисковые системы озвучат только ближе к концу года.   

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