Вышли в Сеть: что чаще всего искали казахстанцы в интернете за последние пять лет
Чтобы понять, что больше всего интересовало казахстанцев последние 12 месяцев и пять лет назад, корреспондент Zakon.kz воспользовался сервисом анализа поисковика браузера, сначала выбрав самые популярные запросы, а затем – самые интересные из них.
В топ-3 популярных запросов вошли фильмы и сериалы 2023-2024 года:
- "Слово пацана. Кровь на асфальте";
- "Черный двор";
- "Мой демон".
В след за ними пошли поисковые запросы на общественные темы, события и ИИ технологии. Примечательно, что бум чата GPT произошел в последний год, и аналитика показывает, что все больше людей стали пользоваться этим сервисом.
- Бiлiм класс,
- король земли,
- чат GPT,
- маркетплейсы,
- землетрясение в Алматы,
- юань в тенге, (курсы валют)
- WhatsApp Web.
- переводчик.
Стоит отметить, что в период пандемии COVID-19 родители казахстанских школьников и сами учащиеся перешли на онлайн обучение, поэтому чаще всего из аналитики поисковых запросов были образовательные площадки государственных школ. При этом список популярных запросов за последние несколько лет выглядит так:
- онлайн мектеп (школа),
- коронавирус,
- ГДЗ (годовые домашние задания),
- "Постучись в мою дверь" (турецкий сериал),
- мангалиб (японские комиксы),
- банки второго уровня,
- Кунделик,
- джутсу (аниме).
Затем с помощью инструмента также исследовали запросы с вопросами "что?", "где?" "когда", "почему?" и отметили самые неожиданные и интересные из них:
- Что такое кринж?
- Что такое абьюзер?
- Да, я паук и что же?
- Что было дальше? (юмористическая программа)
- Дед инсайд что это?
- Где мое кольцо?
- Почему у Маши нет родителей (запрос на мультфильм "Маша и Медведь")?
- Сколько стоит IPhone и др.
На вопрос, что на самом деле влияет на популярные запросы, эксперт из области кибербезопасности, IT и коммуникаций Евгений Питолин ответил, что тенденция запросов в интернете зависит от разных факторов. Это могут быть новые тренды, рост спроса и интереса на виртуальные решения, также растет популярность промокодов и предложений по доставке.
"Самое важное, что актуальная информация становится критически важным фактором для пользователей. То есть людям попросту необходима свежая и достоверная информация. А информационный запрос формируется на основе алгоритмов, которые отслеживают и анализируют наши предпочтения, интересы и поведение в Сети. Эти алгоритмы подбирают контент, который согласуется с нашими предпочтениями". Евгений Питолин
По его словам, популярные поисковые запросы меняются ежесекундно и зависят в целом от всего, вплоть до сезонности. К примеру, летом спрос на солнцезащитные очки возрастает в несколько раз, в отличие от других сезонов. Также популярность запроса зависит от актуальности событий, региона и прочее.
При этом эксперт отмечает, что на высокочастотный запрос чаще всего влияют соцсети, медиа и СМИ, поскольку все это взаимосвязанные алгоритмы. Если в медиа-пространстве существует громкий инфоповод или одна и та же новость появляется практически везде, спрос на эту информацию мгновенно возрастает. А популярные сайты зачастую используют SEO инструменты и ключевые слова для продвижения того или иного контента.
Что активно будут искать казахстанцы в 2024 году, пока сказать сложно, итоги поисковые системы озвучат только ближе к концу года.