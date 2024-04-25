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Люди давят кошку и сожалеют: пострадавшие о поведении водителя автобуса на суде в Алматы

Люди давят кошку и сожалеют: пострадавшие о поведении водителя автобуса на суде в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 12:01 Фото: скриншот из видео
В Алматы проходят прения по делу ДТП с автобусом. Потерпевшие призвали суд наказать и водителя автобуса, которая наехала на людей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

За трибуной с трогательной речью выступила вдова, супруг которой погиб под колесами 47 маршрутки. Она заявила, что в инциденте виноваты водитель и пассажир. Однако на скамье подсудимых оказался лишь один человек – пассажир Дархан Ахметжанов.

"Из-за их конфликта пострадали ни в чем неповинные люди, которые после работы возвращались домой к своим семьям. Если человек задавит даже кошку, он сожалеет. А этого на суде мы не увидели. Водитель Ермек Шокебаева до последнего не признает вину, она даже не выразила нам сочувствие. Пока она выкладывает счастливые фото и видео в соцсети со своей семьей, как гуляет с половинкой, наши дети по ее вине лишились отца. Я хотела выпрыгнуть из окна от горя. Вину подсудимого мы видим, и он сожалеет. Я надеялась на справедливость суда. Но разочарована во многом. Я в шоке наблюдать за всем происходящим", – заявила потерпевшая.

По ее словам, в деле доказана и полная вина водителя автобуса Ермек Шокебаевой .

"Тут нашли козла отпущения, виноват только Ахметжанов. Как? В конфликте не может быть виновата одна сторона. Свидетели все открыто дали показания, они доказали, что виновата и водитель, но на это даже прокурор закрывает глаза. Мы требуем, чтобы ее привлекли к ответственности", – резюмировала потерпевшая.

К ее словам присоединились другие потерпевшие. 

"Эти люди лишили моих родителей жизни. Мы осиротели. Я остался за старшего, младшие очень сильно до сих пор переживают трагедию. Они даже свадьбу мою не увидят. Мы не простили ни водителя, ни пассажира. Просим справедливого решения суда", – сказал парень, мама и папа которого погибли под колесами автобуса. 
Люди давят кошку и сожалеют: пострадавшие о поведении водителя автобуса на суде в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 12:01

Фото: скриншот из видео

Ранее прокурор по делу ДТП с автобусом попросил для подсудимого 8 лет лишения свободы. 

Смертельное ДТП с автобусом произошло в декабре 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы. По версии следствия, между водителем и пассажиром произошел конфликт. В результате чего мужчина ударил женщину, которая потеряла сознание и управление автобусом. Не прекративший движение транспорт въехал в толпу людей, стоящих на остановке. Три человека погибли.

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