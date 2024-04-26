"Политическая значимость АНК возрастает": эксперт о главных тезисах ХХХІІІ сессии Ассамблеи
Эксперт Института евразийской интеграции Камал Нуралы поделился с Zakon.kz мнением о ключевых аспектах обсуждения на заседании, подчеркнув, что роль Ассамблеи народа Казахстана в идеологической сфере существенно расширяется.
По словам эксперта, выступление главы государства продемонстрировало, что потенциал Ассамблеи как неотъемлемой части гражданского общества в текущих условиях лишь укрепится.
"Возрастает политическая значимость АНК. Если ранее основные задачи ограничивались выражением интересов этнокультурных групп и их координацией, то сейчас создается механизм взаимодействия с местными властями и даже в некоторой степени влияния на них. В частности, областные акимы теперь обязаны как минимум раз в два месяца проводить совещания по межэтнической ситуации с участием представителей АНК, принимать во внимание их рекомендации, сообща разрабатывать механизмы, способные гармонизировать межэтнические отношения. Важно, чтобы содержательная часть таких совещаний была сопряжена с научными исследованиями и привлечением к работе экспертов по этнополитике. Тогда мы получим необходимый эффект".Нуралы Камал
Специалист считает, что роль Ассамблеи народа Казахстана в идеологической сфере также существенно расширяется. В частности, большое внимание на сессии отвели языковому вопросу.
"Президент на сессии Ассамблеи озвучил тезис касательно казахского языка, который в будущем призван стать языком межнационального общения. Миссия продвижения этой задачи и ее перевода в практическую плоскость частично тоже возлагается на АНК", – отметил эксперт.
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Кроме того, по словам Нуралы Камала, происходит постепенная трансформация работы Ассамблеи с акцентом на ее практичность, целесообразность и актуальность.
"Еще лет пять назад почти вся деятельность организации заключалась в организации мероприятий и выставок для отчетности. Теперь же мы видим совершенно другой подход к работе, что выразилось и в проведении нынешней сессии главного заседания в онлайн-формате. Считаю это своего рода примером модели поведения для всего руководящего состава АНК, включая глав филиалов в областях. Дальнейший упор хорошо было бы сделать на кадровом усилении, привлечении как можно большего количества граждан к обсуждению ключевых вопросов региона, а также реальном развитии научного потенциала путем сотрудничества с университетами и исследовательскими организациями".Эксперт Института евразийской интеграции Нуралы Камал
25 апреля под председательством президента состоялась ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, в которой приняли участие депутаты Сената Парламента от АНК, руководители и члены республиканских этнокультурных объединений, волонтеры АНК, а также в режиме видеоконференцсвязи региональные делегаты Ассамблеи. Из-за непростой паводковой ситуации в стране заседание прошло в режиме онлайн.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что повестка нынешней сессии Ассамблеи обозначена как "Единство. Созидание. Прогресс". "Эти три слова очень точно и емко отражают суть нашего стратегического курса", – отметил президент.
По словам главы государства, единство и солидарность всегда были и будут главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики. На заседании Токаев указал на ряд актуальных задач, для достижения которых необходимо сфокусировать усилия.