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"Политическая значимость АНК возрастает": эксперт о главных тезисах ХХХІІІ сессии Ассамблеи

Политическая значимость АНК возрастает, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 14:00 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел ХХХІІІ сессию Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс". Президент указал на ряд актуальных задач, для достижения которых необходимо сфокусировать общие усилия.

Эксперт Института евразийской интеграции Камал Нуралы поделился с Zakon.kz мнением о ключевых аспектах обсуждения на заседании, подчеркнув, что роль Ассамблеи народа Казахстана в идеологической сфере существенно расширяется.

По словам эксперта, выступление главы государства продемонстрировало, что потенциал Ассамблеи как неотъемлемой части гражданского общества в текущих условиях лишь укрепится.

"Возрастает политическая значимость АНК. Если ранее основные задачи ограничивались выражением интересов этнокультурных групп и их координацией, то сейчас создается механизм взаимодействия с местными властями и даже в некоторой степени влияния на них. В частности, областные акимы теперь обязаны как минимум раз в два месяца проводить совещания по межэтнической ситуации с участием представителей АНК, принимать во внимание их рекомендации, сообща разрабатывать механизмы, способные гармонизировать межэтнические отношения. Важно, чтобы содержательная часть таких совещаний была сопряжена с научными исследованиями и привлечением к работе экспертов по этнополитике. Тогда мы получим необходимый эффект".Нуралы Камал

Специалист считает, что роль Ассамблеи народа Казахстана в идеологической сфере также существенно расширяется. В частности, большое внимание на сессии отвели языковому вопросу.

"Президент на сессии Ассамблеи озвучил тезис касательно казахского языка, который в будущем призван стать языком межнационального общения. Миссия продвижения этой задачи и ее перевода в практическую плоскость частично тоже возлагается на АНК", – отметил эксперт.

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Кроме того, по словам Нуралы Камала, происходит постепенная трансформация работы Ассамблеи с акцентом на ее практичность, целесообразность и актуальность.

"Еще лет пять назад почти вся деятельность организации заключалась в организации мероприятий и выставок для отчетности. Теперь же мы видим совершенно другой подход к работе, что выразилось и в проведении нынешней сессии главного заседания в онлайн-формате. Считаю это своего рода примером модели поведения для всего руководящего состава АНК, включая глав филиалов в областях. Дальнейший упор хорошо было бы сделать на кадровом усилении, привлечении как можно большего количества граждан к обсуждению ключевых вопросов региона, а также реальном развитии научного потенциала путем сотрудничества с университетами и исследовательскими организациями".Эксперт Института евразийской интеграции Нуралы Камал

25 апреля под председательством президента состоялась ХХХІІІ сессия Ассамблеи народа Казахстана, в которой приняли участие депутаты Сената Парламента от АНК, руководители и члены республиканских этнокультурных объединений, волонтеры АНК, а также в режиме видеоконференцсвязи региональные делегаты Ассамблеи. Из-за непростой паводковой ситуации в стране  заседание прошло в режиме онлайн. 

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что повестка нынешней сессии Ассамблеи обозначена как "Единство. Созидание. Прогресс". "Эти три слова очень точно и емко отражают суть нашего стратегического курса", – отметил президент.

По словам главы государства, единство и солидарность всегда были и будут главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики. На заседании Токаев указал на ряд актуальных задач, для достижения которых необходимо сфокусировать усилия.

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