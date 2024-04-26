"Вода ушла, остался мусор и камыш": как приводят в порядок дачные участки Костаная после наводнения

Дачные участки, расположенные на первой улице от реки Тобол в садовом обществе "Мичуринец", превратись в свалки. Камыш, ветки деревьев, остатки крыш беседок и домов – в высоту два метра.

Уже несколько дней коммунальные службы постепенно расчищают дачные массивы от мусора. Между тем костанайцы обеспокоены: жаркая погода вернулась, и они опасаются, что непотушенный окурок или даже отображенные от стекол солнечные лучи станут причиной сильного пожара. И чтобы этого не допустить, дачники тоже схватились за грабли и приводят в порядок свои участки, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В камыше по самую крышу

По официальным данным акимата областного центра, стихия нанесла урон четырем дачным обществам, расположенным рядом с рекой. В "Мичуринце" вода затопила 365 участков. С них уплыли заборы, бани, емкости для воды, небольшие дачные домики, а взамен большая вода принесла огромное количество камыша, обломки деревьев, крыши и деревянные остатки дачных домов, которые располагались выше по течению.

Пять соток Валерия Кулешова вода затопила за считанные секунды 6 апреля. Его дачного домика не было видно из-под воды. Но костанаец даже не ожидал, что после ухода воды его участок будет завален различным мусором и камышом. Причем высота этого слоя – порядка двух метров.

"Дачу мы купили почти 20 лет назад. И раньше вода приходила, но чаще всего страдал только забор от заскакивавшего на берег льда. А в этот раз было что-то ужасное. Дом устоял, но всю мебель придется выкинуть. Даже не знаю, как убирать такое количество камыша", – рассказал Валерий Кулешов.

Конечно, дачники потихоньку начинают убирать мусор, принесенный паводком. Кому-то повезло больше: камыш осел на заборах и с краю участка, у других – камыша по самую крышу, причем на всем участке. Неделю назад за свой счет дачники наняли погрузчик, чтобы очистить хотя бы улицу, по ней из-за мусора невозможно было не только проехать, но даже пройти.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Соседи говорят, убирай потихоньку. Я пробовал, сверху камыш подсох, а снизу – вода. В этом году про посадку на участке можно забыть. Нужно разбирать забор, чтобы загнать сюда технику, а вручную это никак не убрать. Час работы погрузчика стоит порядка 18 тыс. тенге, но надо еще и самосвал нанимать, чтобы вывозить мусор. Даже за день не управиться", – добавил собеседник.

Но больше всего мичуринцы опасаются, что скопление камыша, остатков деревьев и обломки деревянных строений могут стать причиной серьезного пожара.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"На некоторых участках вода оставила огромные горы камыша. А еще много стекла от бутылок и разбитых окон. Вода ушла и оставила нам вот это. Оно может сработать в качестве воспламенителя от попадающего на него солнца. И тогда беды не избежать. И если вода оставила нам еще какую-то надежду, то огонь может лишить и этого", – добавила Надежда Феоктистова.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Сегодня в центр дачного общества возле автобусной остановки, где самая широкая часть улицы, дачники потихоньку приносят мусор, привозят на тачках камыш.

"Складировать мусор негде, поэтому я разрешил дачникам пока сюда вывозить его. Если вынесут на улицы, то он загородит проезд. Да и о пожарной безопасности не стоит забывать. А отсюда его можно быстро вывезти. Люди потихоньку приносят сюда мусор, но с самых крайних участков его сюда не донести. Акимат обещал помочь с вывозом мусора, но пока техника работает на других участках", – пояснил председатель ПКСТ "Мичуринец" Максим Димов.

Помогут всем дачникам

Такое решение от городского акимата есть, но на это потребуется некоторое время. Как отметил на своей странице в соцсетях аким Костаная Марат Жундубаев, в городской ситуационный центр "Комек" продолжают поступать заявки из садоводческих обществ Костаная с просьбой помочь вывезти камыш, песок, обломки деревьев и прочий мусор, прибитый на дачные участки паводковой водой.

"Коммунальными службами города на 25 апреля было вывезено с территорий дач около 1300 кубометров мусора. Дал поручение заключить дополнительные договоры в рамках ЧС, чтобы увеличить количество спецтехники и ускорить темпы наведения порядка во всех дачных обществах на побережье Тобола. Нужно завершить работу в течение месяца", – отметил Жундубаев.

Подрядчиков и технику корреспондент заметил в садовом обществе "Дорожник", которое расположено выше по течению реки и первым из дачных обществ приняло на себя удар паводка. Здесь тоже определили место для складирования мусора, где его грузят и вывозят.