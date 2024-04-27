Гонка за искусственным интеллектом: есть ли у Казахстана 300 лет

Техническая революция застала врасплох большинство стран, и Казахстан не стал исключением. Страна столкнулась с мощным вызовом – или республика успевает научить своих граждан управлять искусственным интеллектом, или отстанет навсегда. О том, кто кого пока побеждает, в материале Zakon.kz.

Искусственный интеллект поставил перед Казахстаном несколько вызовов – нужно успеть запуститься и войти в круг избранных государств, способных решать задачи XXI века. Другой вызов – сохранить способность новых поколений казахстанцев мыслить самостоятельно, без подсказки ИИ.



Что такое искусственный интеллект

Вокруг искусственного интеллекта все время происходят какие-то спекуляции и манипулирования. Случилось это оттого, что компьютерную программу, которую разработчики хотели научить почти всему на свете, уравняли с человеком – единственным в мире живым существом, имеющим интеллект. Сделано это было сознательно для манипулирования людьми или же все вышло случайно – пока широкой общественности неизвестно. Возможно, спустя лет двадцать кто-то разоткровенничается, и человечество узнает всю правду о реальных заказчиках прорывной технологии и их интересах. А сейчас ИИ, как принято сокращенно называть программу, продолжает наводить страх на непросвещенные умы. К слову, у этой реакции есть простое объяснение – людям не нравится то, что им непонятно, и они не смогут контролировать. А тут еще сами отцы-разработчики вышли в демарш, мол, остановите процесс, мы не знаем, до чего ИИ может дойти и к каким последствиям это приведет. Сама подачи информации, когда компьютерную программу начинают воспринимать как некое одушевленное существо, живущее в компьютере, способное в какой-то момент захотеть уничтожить или, в крайнем случае, навредить человеку, напрягает все мировое большинство планеты. Но если вернуться к определениям, то:

Искусственный интеллект – программа для компьютера, которая принимает и анализирует данные, а затем делает выводы на их основе. Сама программа, если в ней это было прописано разработчиком, способна самостоятельно писать программы, как бы развивая свои навыки. Особо ценят ее на государственном уровне за способность работать с огромными базами данных, плюс скорость выполнения расчетов, которой люди не обладают.

Кто первым будет учиться управлять ИИ

В Казахстане новые технологии используются давно и успешно, вспомним хотя бы оказание услуг через государственный портал egov.kz. Очевидно, что центральные власти не намерены плестись в хвосте у всего мира и готовы вкладываться в развитие ИИ в республике. Но здесь встает другой вопрос – насколько страна готова к этим переменам. Первой вызов принимает школа, учителям уже сейчас нужно знать ответ на вопрос учеников: знают ли они, что такое умная колонка, или что такое нейросеть? Поэтому первыми учиться работать с ИИ и отвечать на любые вопросы школьников будут педагоги. Планируется, что в этом году обучение пройдут порядка 1200 учителей. Для каждой дисциплины разработана отдельная обучающая программа. Например, учителей английского языка будут обучать работать с ChatGPT, чтобы те научили школьников использовать возможности платформы и ее сервисов для работы с текстами на языке Шекспира.

Фото: Zakon.kz

Для историков другая обучающая программа – "История и основы права: новые технологии в обучении". Учителям необходимо будет овладеть навыками преподавания предмета с использованием того же ChatGPT и устройств, формирующих виртуальную реальность.



"По итогам курсов педагоги будут владеть цифровой компетенцией формирования функциональной грамотности, использовать ИИ (ChatGPT, Flippity, Answergarden) для более эффективной организации образовательного процесса обучающихся путем дифференциации и индивидуализации обучения", – из ответа Министерства просвещения РК на запрос редакции Zakon.kz.

Кому и как учить ИИ в сельской глубинке

В Министерстве просвещения РК готовы внедрять новые технологии для обучения сельских мальчишек и девчонок. Делать это будет непросто, во многих школах мало учеников и они разных возрастов. Тем не менее, навыки работы с ИИ министерством решено дать всем. В качестве экспериментальной площадки была выбрана Актюбинская область. С начала учебного года там началось обучение в малокомплектных школах.

"Обучение с использованием цифровых технологий осуществляется по следующим пяти предметам – английскому языку, физике, химии, математике и биологии. Также ряд тем по применению ИИ будет включен в содержание предмета "Информатика".

Программа проходит в 134 школах для более пяти тысяч учеников и 200 учителей.

Фото: freepik

Реальность

Правда, общая картина в обучении школьников и учителей сейчас выглядит нерадужно. В министерстве нет планов внедрять новые предметы по ИИ в учебные программы, а сама организация учебного процесса с использованием новой технологии ими только изучается. Отвечать прямо редакции Zakon.kz на вопрос: будут или нет учителя ставить двойки ученикам за сочинение, написанное с помощью ChatGPT, в ведомстве не стали. Между тем вопрос непраздный, и уже сейчас нужно точно знать границы деятельности модной программы – ИИ. Что касается обучения самих обучающих, то здесь процесс характеризуют цифры. К примеру, если взять общее число учителей в стране по данным на 2023 год – 340 тысяч 958 человек – и поделить их на 1200 педагогов, которые будут проходить обучение за год, то Казахстану понадобится чуть меньше 300 лет, чтобы обучить их всех работе с ИИ.

Высшая школа

Ситуация с высшим образованием отличается от школьной. Хотя курс дисциплин по ИИ входил в программу обучения студентов в Казахстане, но изменения и здесь нужны. Профильное ведомство – Министерство высшего образования и науки РК – готовит соответствующие правки в государственный образовательный стандарт (ГОСО). Это требуется для того, чтобы все вузы страны включили в свои программы курсы по ИИ, и их выпускники, независимо от специальности, смогли использовать модную технологию в своей работе. Правда, это только часть необходимых перемен – высшая школа должна была четко обозначить границы: когда и как студенты могут использовать ИИ, а когда это запрещено.

"Использование ИИ при написании самостоятельных работ студентами применяется в зависимости от конкретных правил и политики вузов в рамках академической свободы. Вузы в основном используют ИИ как стратегический ресурс для улучшения образовательного процесса и исследований, настаивая на его ответственном использовании в соответствии с этическими нормами, академической честностью и прозрачностью. Вместе с тем в целях использования преимуществ ИИ при соблюдении высочайших стандартов академической этики и добросовестности вузы разработали руководство по использованию ИИ в академической деятельности", – из ответа Министерства науки и высшего образования РК на запрос редакции Zakon.kz.

Фото: akorda,kz

Письменные работы студентов вузов и тех, кто проходит послевузовское обучение, проходят обязательную проверку на "предмет наличия заимствованного материала и использования текста с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла (парафраз), включая использование текста, переведенного с другого языка". Проверку проходят: курсовые, дипломные работы (проекты), магистерские диссертации (проекты) и докторские диссертации.



Как проверяют студентов на честность

Профессора и преподаватели давно не проверяют каждую букву работы своего студента – этим тоже занимаются современные технологии и ИИ.

"Сегодня вузы используют системы определения плагиата текстов других авторов такие, как Антиплагиат, Antiplagiat.pl, StrikePlagiarism, Turnitin и др. Кроме этого, вузами планируется закуп модуля поиска контента ИИ StrikePlagiarism для повышения качества контроля использования ИИ при выполнении заданий, дипломных работ. В целях усиления мер по повышению и внедрению академической честности в учебный процесс предусмотрено создание Комиссии по обеспечению качества на базе факультета (школы) вуза".

В министерстве считают, что "ИИ может использоваться в качестве вспомогательного инструмента для улучшения качества самостоятельных работ. К примеру, ИИ может помочь с обработкой больших объемов данных, проведением анализа, ИИ может выполнять рутинные задания, что позволяет студентам сосредоточиться на более важных аспектах исследования и т.д.".

Фото: akorda.kz

Какие страны начали учить казахстанцев

В республике действует или будут действовать три центра, где процесс обучения контролируется иностранцами.

Кызылординский университет. В 2023 году на базе университета открылась Школа ИИ и информатики Сеульского национального университета науки и технологий.

Казахский национальный исследовательский технический университет. В 2024 году здесь планируется создать Филиал City University of Hong Kong.

Восточно-Казахстанский технический университет. В сентябре 2024 года планируется открыть Международный исследовательский центр по ИИ с участием партнеров из Китая, Малайзии, Германии.

Помимо этого, два последних вуза – участники пилотного проекта "Трансформация в цифровые университеты", который проходит под патронажем команды специалистов Microsoft. Если все пройдет гладко, то технологию распространят по всему Казахстану. У других казахстанских вузов существует возможность проведения онлайн-курсов, касающихся искусственного интеллекта, для студентов и преподавателей.