В подтопленном Оренбурге прозвучали сирены с призывом к эвакуации

Утром 9 апреля 2024 года в российском Оренбурге включили сирены и потребовали от жителей срочно уехать из опасных районов. За ночь уровень воды поднялся на 25 см, сообщает Zakon.kz.

Уровень воды в реке Урал приблизился к опасной отметке и составляет 897 см. Об этом заявили в местной мэрии.

"Прозвучала сирена. В областном центре действует режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приближается к опасной отметке и составляет 897 см. Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться", – заявили власти города.

По данным российских СМИ, самая сложная ситуация из-за небывалых паводков – в Оренбургской области.

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5 апреля 2024 года там прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города.

Ознакомиться с паводковой ситуацией по Казахстану можно ссылке.