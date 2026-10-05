День учителя в Казахстане: почему первого педагога мы помним всю жизнь

5 октября школы Казахстана на один день становятся особенно праздничными: звучат поздравления, цветы сменяют привычные тетради, а учителя принимают десятки добрых слов. В День учителя хочется вспомнить тех, с кого для каждого из нас когда-то началась школа. Подробнее в материале Zakon.kz.

В этот день поздравляют педагогов, говорят им слова благодарности и вспоминают школьные годы. У каждого они свои: любимый предмет, первая пятерка, строгий классный руководитель, школьные друзья и, конечно, тот самый учитель, с которого когда-то началась школа.

Мы часто вспоминаем педагогов-предметников. Учителя литературы, благодаря которому полюбили книги, учителя истории, после уроков которого захотелось больше узнать о прошлом, учителя физики или математики, который однажды помог понять: сложное тоже может быть интересным. Но прежде чем ребенок встретит их, в его школьной жизни появляется первый учитель.

Первый учитель – это своеобразный проводник в школьную жизнь. Он помогает ребенку пройти первые "станции": от первой буквы – к первому слову, от первой цифры – к первой задаче, от робкого поднятия руки – к уверенному ответу у доски. И по дороге учит тому, чего не найдешь на отдельной странице в учебнике: слушать других, дружить, не бояться ошибок и каждый раз пробовать снова. Именно здесь, за первой школьной партой, постепенно появляется вера в простое и очень важное: "У меня получится".

45 лет в одной школе

Фото: из личного архива Раушан Оспановой

Для Раушан Оспановой школа стала неотъемлемой частью жизни. Уже 45 лет она преподает в школе-гимназии № 8 города Алматы, и это единственная запись в ее трудовой книжке. За почти полвека через ее класс прошли поколения детей. Менялись учебники и образовательные программы, появлялись новые технологии, интерактивные доски и цифровые инструменты. Но неизменным оставался сам ребенок, который приходит в первый класс с огромным портфелем, новыми тетрадями и тысячей вопросов.

"Когда я начинала работать, наверное, не представляла, насколько сильно привязываешься к своим ученикам. Каждый выпуск остается в памяти. За 45 лет работы в одной школе их было очень много, и каждый класс оставил свой след в моей жизни. Для меня самое большое признание в профессии – когда спустя много лет мои ученики приходят, звонят или встречают меня и благодарят за то, что я когда-то была их учителем. Многие из них уже сами стали бабушками и дедушками, но до сих пор помнят меня, нашу школу, уроки и какие-то моменты из школьной жизни", – рассказывает учитель начальных классов.

За 45 лет работы в одной школе она выпустила колоссальное количество учеников. Среди них есть врачи, инженеры, учителя и представители других профессий. Многие добились успехов в учебе, поступили в хорошие вузы и нашли свое место в жизни. Для нее это самая большая награда.

"Я не думаю, что учитель может полностью изменить жизнь ученика. Но он может вовремя поддержать ребенка, помочь ему поверить в себя, раскрыть свои способности и выбрать свой путь. И если спустя годы человек помнит своего учителя с теплом и благодарностью, значит, твой труд был не напрасен", – делится мыслями Раушан Оспанова.

Как написать первую букву? Почему семь плюс пять – это двенадцать? А когда будет перемена? С таких простых вопросов и начинается школьная жизнь. Для учителя начальных классов каждый новый сентябрь – это встреча с детьми, которые только учатся быть школьниками. Для них все впервые: первый урок, первая отметка, первая домашняя работа, первое выступление перед классом.

"Работа с маленькими детьми всегда приносила мне радость. Особенно трогательно видеть, как ребенок, который сначала не умеет читать, писать или решать задачи, постепенно начинает все понимать и верить в свои силы. Когда видишь этот результат, понимаешь, что твой труд действительно нужен. Учитель должен быть прежде всего добрым, терпеливым и внимательным. Должен не только давать знания, но и понимать каждого ребенка, поддерживать его и помогать поверить в себя. Очень важно любить детей и относиться к ним с уважением", – делится своими мыслями Раушан Оспанова.

Первый учитель – первый школьный ориентир

Фото: из личного архива Раушан Оспановой

В начальной школе ребенок только формирует свое отношение к учебе. Если ему там интересно, если в классе его поддерживают, если ошибку объясняют, а не высмеивают, то школа постепенно становится пространством, в котором хочется узнавать новое. Поэтому работа учителя начальных классов – это каждодневный труд, путь, пройденный маленькими шагами. Сегодня ребенок наконец написал букву без подсказки. Завтра прочитал предложение. Через неделю самостоятельно решил задачу. Через несколько месяцев он уже уверенно выходит к доске. Для взрослого это может показаться мелочью. Для первоклассника – настоящей победой.

"Нужно найти подход к каждому ребенку, ведь все они разные. Эта профессия научила меня терпению, пониманию и умению никогда не опускать руки. А больше всего я люблю видеть результат своего труда – когда мои ученики вырастают, находят свое место в жизни и вспоминают школу добрым словом". Раушан Оспанова

И рядом с каждой такой победой находится учитель. Школьный звонок завершает урок, но не заканчивает работу учителя. Когда дети уходят домой, у педагога начинается другая часть дня: проверить тетради, подготовить следующий урок, придумать, как объяснить сложную тему для тех, кому она пока не дается. Ответить родителям, обсудить успехи и трудности ребенка, найти нужные слова для того, кто сегодня пришел в класс не в настроении.

У учителя вообще особенное чувство времени: его рабочий день измеряется не только часами. Он продолжается в проверенных тетрадях, завтрашних планах, сообщениях от родителей и мыслях о том, почему сегодня у одного ученика не получилось то, что вчера получалось легко.

Раушан Оспанова посвятила школе 45 лет и продолжает это делать ежедневно. Это одна профессиональная история, в которой вместились тысячи детских судеб. Каждый новый выпуск когда-то начинался одинаково: с маленького человека, который впервые переступал порог класса. Дети вырастали. Уходили из школы. Выбирали профессии. Возвращались уже взрослыми. А на их место приходили все новые первоклассники – с огромными глазами, новыми рюкзаками и вопросом: "А что мы сегодня будем делать?"

Наверное, в этом и заключается особенность профессии учителя начальных классов – снова и снова начинать с самого начала. В День учителя хочется сказать спасибо тем, кто заложил в нас самое главное: базовые знания, уверенность в себе и привычку не сдаваться. Все то, из чего позже и сложились наши победы.