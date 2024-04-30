Деревья засыхают: алматинцы пожаловались на нашествие вредителей

С наступлением весны Алматы превратился в город-сад: благоухают клумбы и зацвели деревья. Вместе с зеленью пробудились и насекомые, которые принялись пожирать сочную листву. Их нашествие насторожило горожан.

Корреспондент Zakon.kz расскажет, какие насаждения находятся под угрозой гибели и как борются с прожорливыми вредителями. Жительница Алматы Бота Жасылбаева забила тревогу, заметив, что на улицах начали высыхать зеленые насаждения. Особенно ее обеспокоили желтеющие ели.

"Еще в прошлом году у Дворца школьников заметила желтеющие елочки. Также на улице Мустафина в Орбите присмотрелась к листочкам – когда переворачиваешь, на них желтые коконы. Это ложнощитовка, которая высасывает сок у деревьев, обрекая их на болезнь и гибель. В этот раз, смотрю, из-за нашествия вредителей массово желтеют и высыхают хвойники". Бота Жасылбаева

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Про опасения горожанки высказался заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений Нуржан Мухамадиев.

"Я особо такого не встречал, чтобы ложнощитовки атаковали ели. Конечно, бывают единичные случаи, когда на частных территориях или на отдельных участках распространяются вредители. Обычно они завозятся вместе с посадочным материалом. Но массового поражения елей мы не отмечали", – заявил кандидат биологических наук. Нуржан Мухамадиев

Однако, по его словам, существует другая проблема. Деревья обрабатываются только в городе, а в предгорных зонах они поражены вредителями.

"Идет угроза из горных лесов. В урочище Медеу и ущельях Бутаковки обыкновенные сосны поражены звездчатым и красноголовым пилильщиком-ткачом. Это новый для нас вид вредителя. А в предгорных зонах на яблонях появился непарный карантинный вредитель шелкопряд, он тоже особо опасен. Также горные леса повреждает яблонная моль. Важно, чтобы они не проникли в городские насаждения". Заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений

Фото: иллюстративное/wikimedia

Нуржан Мухамадиев отметил, что существует угроза и со стороны лесополос Кульджинского и Талгарского трактов.

"Эти лесополосы ведут в город. В них карагачи повреждены пилильщиком зигзагом и вязовой пяденицей", – добавил спикер.

Эксперт объяснил появление новых видов вредителей и назвал основные причины гибели алматинских деревьев:

прежде всего проникновение идет вместе с завозом посадочных материалов . Мы закупаемся у разных стран, таких как Россия, Кыргызстан и так далее. Таким путем были завезены пилильщик зигзаг и вязовая пяденица, они дали вспышки. Сейчас в некоторых местах карагачи еще не проснулись, а уже болеют;

. Мы закупаемся у разных стран, таких как Россия, Кыргызстан и так далее. Таким путем были завезены пилильщик зигзаг и вязовая пяденица, они дали вспышки. Сейчас в некоторых местах карагачи еще не проснулись, а уже болеют; на "здоровье" деревьев влияют резкие перепады температуры – бывает, днем температура достигает +10 градусов тепла, а ночью опускается до нуля. К примеру, если сейчас осадков много, то с июля два месяца может держаться сильная жара и засуха;

– бывает, днем температура достигает +10 градусов тепла, а ночью опускается до нуля. К примеру, если сейчас осадков много, то с июля два месяца может держаться сильная жара и засуха; недостаток в почве питательных элементов . Почвы города обеднели. Деревьям не хватает питания, их нужно кормить различными удобрениями, обрабатывать симуляторами роста и антистрессовыми препаратами;

. Почвы города обеднели. Деревьям не хватает питания, их нужно кормить различными удобрениями, обрабатывать симуляторами роста и антистрессовыми препаратами; существует понятие цикличности. В определенное время происходит вспышка вредителей. У каждого вида есть свой период развития и оптимальные благоприятные условия для размножения.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Представитель института подчеркнул, что благодаря четырехразовой обработке в городе значительно снизилось число вредителей.

"В основном наши деревья страдают от дубового минирующего пилильщика. За последние несколько лет он нанес большой вред на дубам, карагачам и тополям. Сейчас более-менее спала эта тенденция. На каштанах он был, их сумели вылечить. Хвойные поражены сосновым пилильщиком, который появился в предгорьях Алматы и дает вспышку на частных территориях. На кипарисе появился инвазивный вредитель, особо опасная кипарисовая радужная златка". Нуржан Мухамадиев

В акимате Алматы сообщили, что в ночь с 29 на 30 апреля в мегаполисе проведена первая биологическая обработка зеленых насаждений. Результаты прошлого года показали, что лучше всего препарат действует против вредителей полифагов, таких как каштановая моль, боярышниковая листовертка и розанная листовертка.

"Раньше биологическая защита растений проводилась лишь один раз в начале вегетации. Ее оказалось недостаточно для истребления вредителей монофагов. Для максимального воздействия с прошлого года проводится четырехкратная обработка дубов и двухкратная обработка тополей". Акимат Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В работе применяются биологические и в некоторых случаях химические препараты низкого класса опасности. Они разрешены на территории Казахстана. Оптимально подходят для нашего климата. Считаются безвредными для людей, птиц и животных.



"Планируется обработать более 2,3 млн деревьев. Работы будут проводиться ночью и ранним утром. Следующие обработки запланированы с 29 апреля по 30 мая, с 10 июня по 10 июля, с 20 июля по 20 августа и с 30 августа по 30 сентября", – уточнили в ведомстве.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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Резюмируя, Нуржан Мухамадиев напоминает, что Алматы большой мегаполис. Здесь много различных производств. А деревья – легкие города. Они все выхлопные газы, тяжелые металлы принимают на себя, поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Поэтому, если здоровых зеленых насаждений будет больше, то жители смогут дышать чистым воздухом и ощущать себя лучше.