Здесь особенный вайб: британец, влюбленный в Казахстан, заговорил по-казахски

Все больше мировых сердец покоряют природная красота Казахстана и щедрая доброта его жителей. Одним из влюбленных оказался популярный британский блогер, который осуществил свою мечту, посетив Алматы, Шымкент и Астану.

Корреспондент Zakon.kz поговорил с гостем и узнал, что ему здесь больше всего понравилось.

Родной дом 25-летнего Уилльяма Эггертона находится в Нортлич, Великобритания. Парень – популярный блогер в TikTok и по совместительству переводчик. Однако в последние годы он активно путешествует по странам СНГ. Все благодаря рвению выучить русский язык.

"Русский язык я начал изучать в британском университете. На третьем курсе я по учебе поехал в Москву. Прошел стажировку и мне предложили работу. Остался там, нашел друзей, стал путешествовать по странам Содружества. Много раз бывал в Украине". Уилльям Эггертон

Парень свободно говорит на английском, русском и французском языках. А еще он проявляет огромный интерес к казахскому.

"Мне безумно нравится Казахстан. Здесь особенный вайб: очень комфортно, народ дружелюбный, который принимает всем сердцем. И мне было стыдно находиться здесь и не знать казахского языка. Поэтому я решил изучать его. Сейчас я не могу похвастаться своим уровнем, но продолжаю усердно учиться. Выучил алфавит, знаю простые слова и фразы, которые выручают в разговоре, умею считать до 10", – делится гость из Великобритании.

По его словам, к сожалению, многие британцы знают про Казахстан только то, что он просто существует. Но на деле оказалось, что здесь живут достаточно счастливые люди.

"Конечно, это касается всех стран Центральной Азии. Вообще британцы редко знают свободно больше одного языка. В школе учат французскому, немецкому и испанскому. Но в отношении изучения иностранных языков британцы ленивые, потому что считают, что где бы ни находились, найдутся люди, которые будут понимать по-английски", – добавил блогер.

Уилльям Эггертон отметил, что, когда его окружение увидело, как он говорит по-казахски и рассказывает про Казахстан, очень заинтересовались и поддержали его. Что сподвигло его на еще большее: посетить "эту загадочную страну".

Фото: из личного архива Уилльяма Эггертона

"Я много получил позитивных комментариев, была мощная поддержка от аудитории. Эта положительная реакция подтолкнула развиваться дальше. Хотя я считаю, что полностью выучить казахский язык невозможно. Он слишком сложный. Сильно отличается от английского во всех аспектах. Каждый день встречаются новые слова и афоризмы. Я смирился с тем фактом, что никогда не выучу русский язык, тем более казахский. Самое главное, чтобы меня понимали при разговоре". Уилльям Эггертон

В прошлом году блогер посетил Алматы, а в этом году он уже третий месяц находится в Казахстане. Говорит, за это время успел отдохнуть в южной столице, Шымкенте и Астане. Еще намерен пробыть здесь столько, сколько душе угодно.

"Когда я сдавал что-то подобное вашему ЕНТ, я изучал историю СССР. Я узнал про Казахстан, что с Байконура были космические запуски. У вас богатая история. Еще у меня был друг – казах из Казахстана, который пропагандировал свою страну. Поэтому я был в предвкушении. И как возникла возможность, я с удовольствием приехал сюда. Все еще нахожусь здесь. Отдыхаю, знакомлюсь с новой культурой. Работаю онлайн. Еще не знаю, когда и куда уеду дальше, но мне нравится тут, поэтому думаю задержаться", – сказал переводчик.

Фото: из личного архива Уилльяма Эггертона

Удивительная природа, красивые жители, вкусная еда и, самое главное, мирное небо над головой – молодой человек считает, что казахстанцам есть за что гордиться своей Родиной.