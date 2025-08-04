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Культура и шоу-бизнес

"Давайте Шакиру позовем?": Хасенов намекнул на новый звездный концерт в Казахстане

Шакира, Казахстан, может быть, анонс, гастроли, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 14:15 Фото: Instagram/shakira
Одним из знаменательных мероприятий 2025 года для жителей и гостей Казахстана стал концерт поп-дивы Дженнифер Лопес в Астане. Меньше, чем через неделю американская певица вернется в страну, но уже в Алматы. Впрочем, как оказалось, еще одна звезда может посетить страну, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец Камиль Байрамов сегодня, 4 августа 2025 года, опубликовал на своей странице в Instagram небольшое интервью с продюсером Маликом Хасеновым, который как раз и организовывал концерт Лопес.

Самым интересным моментом диалога стали слова Хасенова. Байрамов решил озвучить ему просьбу многих подписчиков:

"Давайте Шакиру позовем?"

Ответ не заставил себя ждать.

"Я вам открою небольшой секрет. Мы ведем с ней переговоры, дай Бог, осенью должны зафиналить".

Шакира Изабель Мебарак Риполь , более известная мононимно как Шакира (Shakira) – колумбийская певица, автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель.

Шакира выиграла много наград, включая пять "MTV Video Music Awards", две Грэмми, восемь "Латинских Грэмми", семь Billboard Music Awards, двадцать восемь Billboard Latin Music Awards[англ.] и номинацию на "Золотой глобус". У нее есть звезда на "Аллее славы", и она одна из самых продаваемых артистов всех времен с продажами более 70 миллионов альбомов по всему миру.

В пятницу, 1 августа 2025 года, в столице Казахстана состоялся грандиозный музыкальный вечер. На сцене стадиона Astana Arena выступила поп-дива Дженнифер Лопес. В Сети после стали активно обсуждать многочисленные видео с концерта.

Также впервые в своей истории группа с мировым именем Backstreet Boys выступит в Казахстане. Концерт состоится 19 сентября 2025 года на Центральном стадионе Алматы. Позднее организаторы тура сообщили, что из-за высокого интереса поклонников гастрольный график легендарной группы расширили – в расписание добавили второй концерт в Астане, который состоится 21 сентября. 11 июля зрителей шоу Backstreet Boys в Астане попросили прийти в белом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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